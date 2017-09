Jövőre is együtt marad az F1 balhés párosa

Sergio Pérez után Esteban Ocon is bejelentette, hogy jövőre is a Force India csapatot erősítik. Az előző két versenyen ráadásul össze sem ütköztek.

Változatlan felállással készül a Force India a 2018-as szezonra, miután Szingapúrban bejelentették, hogy Sergio Pérez jövőre is a csapattal marad, kedden pedig Esteban Ocon is megerősítette az Instagramon, hogy jövőre is a silverstone-i istálló színeiben versenyez. Pérez már régóta szeretne élcsapathoz kerülni, Ocon iránt pedig állítólag a Renault érdeklődött.

A két pilóta egyelőre a konstruktőri világbajnokság 4. helyén tartja a Force Indiát, de többször is összeütköztek már, és pontokat vesztettek. A csapat menedzsmentje megtiltotta nekik, hogy engedély nélkül versenyezzenek egymással és kilátásba helyezték az eltiltást is, ha újra összetörik egymás autóját. Ennek ellenére mégis szívesen megtartják őket.

„Mindig is az volt a prioritás a számomra, hogy maradjak a Sahara Force Indiánál, mert a csapat lehetővé tette a számomra, hogy megmutassam a versenyzői tehetségemet, és nagyon boldog vagyok itt – nyilatkozta Pérez, aki korábban a Ferrari akadémiájának tagja volt, versenyzett a Saubernél, majd egy szezont a McLarennél is eltöltött, mielőtt a Force Indiához igazolt.

Büszke vagyok arra, amit együtt elértünk, és ez még nem a vége.”

„A csapat csodálatos munkát végzett az idei évre, és az autó fejlesztése révén megszilárdítottuk a helyünket a Forma-1 4. legjobb istállójaként. Végül is, könnyű döntés volt, hogy együtt folytassuk a jövőben – tette hozzá a mexikói pilóta, aki csak a 2018-as szezonra írt alá, hogy szabad legyen, amikor a Mercedes versenyzőinek és Kimi Räikkönennek is lejár a szerződése.

Szingapúrban felröppent az is, hogy a Force India új neve Force Racing lehet, mert a tulajdonosok már régóta szeretnének leválni az indiai identitásról, hogy vonzóbbá tegyék a csapatot a szponzorok részére. Vijay Mallya csapatfőnök méltatta Pérez szerepét a Force India felvirágoztatásában.

Sergio fontos szerepet játszott a sikertörténetünkben az előző néhány év során.”

„Mióta 2014-ben csatlakozott hozzánk, érettebb, és a mezőny egyik leggyorsabb és legkövetkezetesebb pilótája lett. Az eredményei önmagukért beszélnek, hiszen négy dobogós helyével ő a Force India legsikeresebb pilótája. Esteban mellett Sergio megtartása is stabilitást hoz nekünk a következő szezonra, és ők alkotják a Forma-1 egyik legizgalmasabb versenyzőpárosát.”

