Räikkönen nyert, aztán a tetőn sörözött a szerelőkkel

A nyugdíjazott szerelők mindig jobbnál-jobb történeteket osztanak meg visszavonulásuk után, főleg akkor, ha Kimi Räikkönennel és Fernando Alonsóval is dolgoztak együtt.

Két F1-ben töltött évtized után Greg Baker, a Renault korábbi vezető szerelője úgy döntött, hogy több időt szentel családjának. Baker egyebek mellett Kimi Räikkönennel és Fernando Alonsóval is dolgozott, és ott volt, amikor Damon Hill „eltűnt” a Hungaroringen az utolsó körben.

„Kimivel nagyon szerettem együtt dolgozni – mondta az egykori Lotusnál, vagyis a mai Renault-nál szerzett tapasztalatairól a Motorsport.com-nak. – Rengeteget tett a csapatért. Miután megnyerte a versenyt Abu-Dzabiban, kerestem a szerelőit, de az ő autóján dolgozó stábot sehol sem találtam. Felvitte őket a vendéglátó épületünk tetőteraszára néhány rekesz sörrel, és csak lazultak. Nagyon összehozta a csapatot” – emlékezett vissza Baker a 2012-2013-as szezonra.

Mielőtt Lotus lett, az enstone-i istálló egyszer már működött Renault-ként. Akkor Flavio Briatore vezetésével sereghajtóból kétszeres világbajnok csapattá váltak, amihez Fernando Alonso is kellett. Baker szerint Alonsóról már 17 éves korában tudták, hogy győzni fog, és végigkísérték a spanyol pilóta fejlődését. Baker maga is pont akkor érkezett, amikor a Benettont megvette Renault.

Volt egy ötéves tervük, hogy világbajnokok lesznek Fernandóval.”

„Nagyon keményen dolgoztunk, de szép idők voltak azok. Nagyon más volt még akkor az F1, mint manapság, hiszen viszonylag kis csapat voltunk. Fernando már akkor is fenséges pilóta volt, és ma is az. Akkoriban is beugrott csevegni, miután befejeztem a munkát, és megkérdezte, hogy minden rendben van-e” – emlékezett Baker, akinek azért kevésbé kellemes élményei is vannak.

Mielőtt a Renault visszavásárolta a Lotus-csapatot, az enstone-i vállalatnak súlyos anyagi gondjai támadtak. Úgy tűnt, hogy a 2015-ös szezont be sem tudják fejezni, mert csődbe mennek, még a legalapvetőbb dolgokra sem volt pénzük. A tengerentúli futamokon nem tudtak maguknak étkezőt bérelni, gumimelegítő paplanokra sem futotta már, sőt átmenetileg a kamionjaikat is lefoglalták.

Annyi helyünk sem volt, hogy enni tudjunk. A Paddock Club ajánlotta fel a létesítményeit, az ő személyzetükkel ettünk. Japánban az egész hetet náluk töltöttük.”

„Az összes csapat átjött, és megkérdezték, hogy van-e szükségünk valamire, kérünk-e kávét, teát, szendvicseket. Így mennek a dolgok az F1-ben – mondta Baker. – A Lotusnál az is gond volt, hogy a gumimelegítő paplanok elromlottak, és nem volt pénzünk kicserélni őket. Megmutatta az F1-re jellemző szellemiséget, hogy a Ferrari és a Toro Rosso felajánlotta nekünk a tartalék paplanjait.”

Baker éppen az Arrows-csapatnál dolgozott, amikor Damon Hill világbajnokként váratlanul hozzájuk szerződött az 1997-es szezonra, és a mai napig megdöbbenést keltve majdnem megnyerte a Magyar Nagydíjat a mezőny egyik leggyengébb autójával. Ő tudja, hogy aznap hova tűnt Damon Hill.

Az autó nem volt különösebben jó. Az első bejáratáson, Silverstone-ban leesett róla az első szárny. Az egész egy küszködés volt.”

„Aztán jött Magyarország, és majdnem megnyertük a versenyt, egy 50 pennys alkatrészen múlt. Az egész éjszaka dolgoztunk az autón, hogy megjavítsuk az egyik keréksebesség-mérő műszert, és elővigyázatosságból kicseréltük a hidraulikus elosztót is. Erre a versenyen elromlott, amikor Damon vezetett. Nagyon közel jártunk a győzelemhez, aztán megszólalt a rádión, hogy problémája akadt. Ezt nehéz volt megemészteni.”

