Alonso: A Red Bull jó mérce lesz a McLaren számára

A McLaren újabb ajánlatokat tett a kétszeres világbajnoknak, aki továbbra is kivár a jövőjével kapcsolatos döntéssel. Szingapúrban nagyot rajtolna, utána védekezésre készül.

A motorokkal kapcsolatos döntéseken kívül végre a pályán is feltűnést keltett a McLaren, hiszen a Szingapúri Nagydíj helyszínén kevésbé akadályozza a csapatot az ellenfelekhez képest gyengébb Honda motor, így Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne is bejutott a Q3-ba, az alapvetően tét nélküli edzéseken pedig még közelebb jutottak az élmezőnyhöz.

„Tudtuk, hogy ezen a pályán az autónk jó teljesítményt nyújthat – nyilatkozta Alonso az időmérő után a Sky Sportsnak. – A célunk, hogy mindkét autónkkal pontszerző helyen zárjunk, de ezt a feladatot még holnap el kell végezni – szögezte le. – A helyezéseket többé-kevésbé a rajt és az 1. kör fogja meghatározni, úgyhogy az indulásnál totális támadásra készülök, utána tartanám a helyemet.”

Figyelembe véve, hogy a Renault motorral hajtott Red Bullok a pole pozícióért is harcban voltak, és az erőforrások gyengeségeit elfedő utcai pályán a McLaren is sokkal jobban szerepelt a vártnál, felmerült, hogy a wokingi istálló jövőre tényleg versenyképes lehet, miután ők is megkapják a Renault motorját. Alonso ezzel kapcsolatban óvatosan fogalmazott.

Néhány pályán az a benyomásunk, hogy a karosszéria terén a legjobbak között vagyunk

– vélte. – A következő év jó teszt lesz, mert ugyanaz lesz a motor, mint a Red Bullnál, és kiderül, hogy a karosszéria jó-e vagy sem. Az elmúlt három év során a miénk volt az egyetlen csapat, ami Honda motorral ment, és így nehéz összehasonlításokat végezni. A mérnökeink készítettek szimulációkat, és úgy hisszük, hogy jó autónk van.”

Alonso a következő néhány hétre ígérte, hogy eldönti, marad-e a McLarennél, de elárulta, „hihetetlenül boldog” a csapatnál, és úgy véli, „minden adott ahhoz, hogy versenyképesek” legyenek. Üdvözölte azt is, hogy Stoffel Vandoorne jövőre a csapatnál marad. „A stabilitás jó dolog, és az is, hogy Stoffel versenyképes, de még mögöttem van” – viccelődött.

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője elárulta, lehet szó arról, hogy kölcsönadják Alonsót a 2018-as Le Mans-i 24 órás versenyre.

„Le Mans 2018-ban még túl korai a McLarennek – ismerte el. – Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az F1-es csapatot irányba állítsuk, de beszéltünk már erről, és ha szeretne belevágni, akkor a megfelelő körülmények esetén nyitottak lennénk erre” – nyilatkozta Brown, aki megerősítette, hogy Alonso a McLarennél a Honda kiválása után is a sport egyik legjobban kereső pilótája lehetne.

