Rosberg visszatér az F1-be, Kubica menedzsereként

A tavalyi világbajnok az egykori ellenfele visszatérését segíti. Mindketten komolyan gondolják, hiszen Rosberg szerint Kubica olyan jó volt, mint Lewis Hamilton.

A világbajnoki cím tavalyi megnyerése után Nico Rosberg váratlanul bejelentette a visszavonulását, de az Autosport magazinnak később elismerte, hogy nem akar végleg hátat fordítani a Forma-1-nek, és menedzseri vagy tanácsadói munkakörben szívesen ismét szerepet vállalna a sportban. Rosberg így is tett, és elvállalta a visszatérésre hajtó Robert Kubica ügyeinek intézését.

Kubica újbóli felbukkanása az F1-ben tavasz óta téma, meglepetésre több sikeres tesztet is teljesített a Renault-val, de az enstone-i istálló 2018-ra végül Carlos Sainz-ot kérte kölcsön a Red Bulltól. Kubica az előző, Olasz Nagydíjon személyesen is feltűnt a paddockban, és sajtóértesülések szerint ő maga is kérte, hogy a Renault engedje el őt a korábban megkötött előszerződésük kötelezettségei alól.

A lengyel pilóta 2011 elején szenvedett életveszélyes balesetet egy raliversenyen, a jobb karját azóta sem tudja tökéletesen használni, de menedzsere, Alessandro Alunni Bravi szerint a Hungaroringen teljesített teszt után Kubica meggyőződése, hogy korlátozások nélkül tudna versenyezni az F1-ben. A versenyző szándékai továbbra is komolyak.

Szenzációs, hogy Nicóval dolgozhatok ezen. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és ő nagyszerű segítség lesz az F1-es visszatérésemhez.”

Rosberg nem váltja ki Bravit, együtt dolgoznak majd Kubica érdekében. A német expilóta a Twitteren azt írta: „Robert és Lewis (Hamilton) voltak a leggyorsabbak, akikkel versenyeztem, ezért izgatottan állok Robert mellé az útján, ami a Forma-1-es versenyzés felé vezet.” Rosberghez hasonlóan Kubica is 2006-ban mutatkozott be az F1-ben, és 2010 végéig ellenfelek is voltak.

Miután a Renault nem Kubicára, hanem Sainz-ra szavazott, a lengyel pilótának csak a Williamsnél és korábbi csapatánál, a Saubernél lehet esélye. Rosberg a Williamst jól ismeri, 2006 és 2009-ig náluk szerepelt, és úgy hírlik, hogy a grove-i istállónál mindenképpen 25 évnél nem fiatalabb pilótát keresnek a főszponzoruk elvárása miatt.

Ez Felipe Massa végleges nyugdíjazását jelentené, és úgy tűnik, erre ő maga is kezd felkészülni.

„Ha úgy érzem, hogy minden korrekt körülöttem, beleértve a csapat terveit és ötleteit, akkor érdekel a folytatás. A csapatnak is ki kell fejeznie, hogy meg akarnak tartani. Ha ezt látom, talán maradok, ha nem, akkor nem. Azt a helyzetet kell megtartanom, amit eddig is. Ha megoldást találok arra, hogy megkapjam azt a csapattól, amit várok, akkor maradok. Egyébként nem.”

