Hamilton az F1-ben példátlan döntést hozott

A világbajnokság éllovasa komoly változást vezet be az életmódjában. Nem tudni arról, hogy bárki is így döntött volna korábban.

Gyökeres változás vezet be az életmódjában Lewis Hamilton, az idei F1-es pontverseny listavezetője. A háromszoros világbajnok a Snapchaten jelentette be, hogy áttér a vegán életmódra, vagyis a továbbiakban nem fogyaszt állati eredetű ételeket, húst, tojást és tejtermékeket. Hamilton a „What the Health” című dokumentumfilm megnézése kapcsán hozta nyilvánosságra a döntését.

„Ma este meg fogom nézni a What the Health-t. Emberek, az a küldetésem, hogy vegánná váljak. Az állatkínzás, a globális felmelegedés és a személyes egészségünk a tét” – írta ki a közösségi felületre, amit a Livekindly szemlézett.

Hamilton az F1 hivatalos weboldalának elárulta, hogy vörös húst már akkor sem fogyasztott, a kedvenc ételei viszont akkor még egyáltalán nem voltak összeegyeztethetők a vegán életmóddal.

„Palacsintákkal kezdenék, legalább hattal, utána ennék némi bacont, aztán néhány nagyszerű sült csirkét sült rizzsel. Legalább egy csomag Haribót is elfogyasztanék és egy kis sajttortát. Ezzel kihúznám az életem végéig!”

Hamilton valószínűleg az első pilóta az F1 történetében, aki önkéntesen ennyire beavatkozik az étrendjébe,

a többi versenyző étkezését személyi edzőik vagy a csapataik stábja szigorú szabályok alapján állítja össze, és kötött menetrend szerint kell elfogyasztani, bár a McLaren által kiadott menüben is túlsúlyban vannak a növényi eredetű táplálékok.

Hamiltont tavaly bírálta a PETA nevű szervezet, mert foglyul ejtett vadmacskákkal játszadozott, és erről videókat posztolt, állatvédők kifogásolták azt is, hogy hoverboarddal közlekedett a paddockban, miközben kutyája, Roscoe pórázon szaladt mellette, és felmerült az is, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelemben nem hatékony a privát repülőgép és a nagy teljesítményű utcai sportautók tartása.

