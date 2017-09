Ricciardo lesöpörné a Ferrarit és a Mercedest

Nem lepte meg az erős kezdés a Red Bulltól, és magabiztosan állítja, hogy akkor is az élen maradhat a Red Bull, ha szombaton a Ferrari és a Mercedes mindent belead.

Mindkét szabadedzést a Red Bull színeiben versenyző Daniel Ricciardo zárta az élen Szingapúrban. A pálya jellege miatt már előre lehetett számítani arra, hogy a Red Bullok jól szerepelnek majd az utcai aszfalton, de a második szabadedzésen a vártnál is meggyőzőbb teljesítményt nyújtott, miután már az első, délutáni alkalommal is pályacsúcsot futott. Ricciardót azonban nem lepte meg a helyzet.

„Igazából én számítottam erre – mondta Ricciardo. – Tudtam, hogy jó autóval jövünk ide, felkészültnek érzem magam és nem csodálkozom a mai teljesítményünkön. Fontos, hogy holnap is megtartsuk ezt, de nagyon hiszek abban, hogy az egész hétvégén (az élen) maradhatunk” – szögezte le az ötszörös futamgyőztes.

A Red Bull az idén önerőből nem tudott a győzelemért küzdeni, Ricciardo Bakuban az ellenfelek hibáit kihasználva győzött, még a Hungaroringen is sem tudtak labdába rúgni, és máshol is maximum csak az egyik élcsapatot szorították meg. Ricciardo azonban most kijelentette: „Lehengerlő hétvégére hajtok. Tudom, hogy holnap talán nagyobb lesz a kihívás a Ferrari és a Mercedes részéről, de

meggyőződésem, hogy az élen tudunk maradni.”

Az első szabadedzésen Sebastian Vettel még befért a két Red Bull közé, erre Ricciardo meg is jegyezte, hogy „bár a leggyorsabbak voltunk, többre számítottam”, de a második tréningen az ő tetszését is jobban elnyerte a tempója. Elismerte, már délután tudta, hogy képesek még a javulásra, és holnapig további fejlődésre van szüksége, hogy az élen maradhasson.

Csapattársa, Max Verstappen ezúttal nem tudott gyorsabb lenni nála, de a tinédzserkorának utolsó előtti pénteki szabadedzését teljesítő pilóta szerint már rögtön jól működött az ő autója is, csupán a balanszon szeretne még javítani. Ricciardóval ellentétben nem számított ilyen jó eredményekre, és arra számít, hogy a Mercedes és a Ferrari legkésőbb a Q3-ban felgyorsul.

Verstappen a forgalommal indokolta, hogy nem tudta hozni Ricciardo tempóját.

„Mindannyian tudjuk, hogy Daniel milyen gyors itt. A mért körömet meg kellett szakítanom, mert (Romain) Grosjean megpördült, úgyhogy jött a sárga zászló, és nem tudtam a DRS-t használni, nem volt értelme a folytatásnak. Van még mit kihozni a köridőből, a motort is lehet még finomítani a mai csúcssebességek alapján. A többi autóhoz képest e téren nem állunk jól.”

