Nemcsak az a baj, hogy a Red Bull gyorsnak, hanem az is, hogy a Ferrari és a Mercedes viszont szokatlanul lassúnak tűnt a Szingapúri Nagydíj első edzésnapján, pedig a Scuderia érkezett favoritként az ázsiai labirintusba. Ha megint beleesnek ugyanabba a csapdába, mint két hete Monzában, akkor Vettel bajnoki ambíciói a legérzékenyebb helyen kaphatnak fájdalmas ütést…

Az idén még a szokásosnál is nehezebb kiigazodni azon, hogy melyik pálya melyik csapatnak fekszik. A szezon egyes szakaszaiban úgy látszott, a képlet viszonylag egyszerű: a nagy motorerőt követelő, sodrós kanyarokkal teli helyszíneken a Mercedes, a nagy leszorítóerőt igénylőeken a Ferrari a gyorsabb, a többire pedig mindketten közel egyforma esélyekkel érkeznek. Ám ez a teória mostanra megdőlt, legutóbb épp két fordulóval ezelőtt, Spában, ahol Sebastian Vettel alaposan, a vártnál sokkal jobban megfuttatta Lewis Hamiltont a pénzéért.

A Mercedesnél azonban arról még mindig meg voltak győződve, hogy a lassú pályákon a Ferrari van előnyben.



Éppen ezért Szingapúrban mindenki a Scuderiát várta favoritként, persze azzal zárójelben, hogy az ázsiai város felhőkarcolók között kanyargó labirintusa hagyományosan a Red Bullhoz is passzol. Ez elvileg Vettel malmára hajthatná a vizet, mert miután két héttel ezelőtt, Monzában az idén először elvesztette a világbajnoki vezetést, most visszavehetné, és még növelhetné is az előnyét, ha Hamilton elé egy-két Red Bull is beférkőzik.

A számításba akkor csúszik hiba, ha Vettel nem tudja megnyerni a versenyt, hiszen akkor kisebb pontelőnnyel végez a riválisa előtt, vagy ha – ami még rosszabb – Hamilton is előtte ér célba. Bár ebben az esetben hasznos lenne neki egy Red Bull-győzelem, a Ferrarinak ez a pofon egy olyan pályán, amely papíron a legjobban fekszik nekik az idényből hátralévők közül, fájdalmasabb volna, mint a tifosi előtt elszenvedett vereség volt.

OLVASNIVALÓ Ezért nem volt katasztrófa a Ferrarinak a monzai bukta

Monzában Vettel kínosan sokkal, 36 másodperccel ért célba Hamilton mögött, ami demoralizálónak tűnhetett ugyan, de pontokat nem igazán bukott vele, mivel Monzában egyébként sem volt reális esélye a 3. helynél előrébb végezni. Olyannyira, hogy a pletykák szerint a Ferrari eleve letekerte a motorját: úgy érezték, a Mercedeseket úgysem győzhetik le, ezért felesleges túl sokat kivenniük belőle. Az aránytalanul nagy különbségnek azonban valószínűleg volt egy másik oka is, nevezetesen az, hogy pénteken eltévedtek a beállításokkal, és szombat délelőtt az eső miatt nem volt lehetőségük visszatalálni a helyes útra. Ettől negatív spirálba kerültek.

A baj az, hogy ez most is megtörténhet velük. A Ferrari az idén péntekenként ritkán villant – nem is igazán törekszenek rá, mert (egyébként nagyon bölcsen) a köridők hajhászása helyett rendszerint a versenyre készülnek –, de azokon a pályákon, amelyekhez az autójuk különösen illik, erőfeszítés nélkül gyorsak voltak így is. A monacói nyitónapon Vettel fél másodpercet vert mindenki másra, s bár a Hungaroringen kikapott Daniel Ricciardótól, ott is látszott, hogy nem kell megerőltetnie magát a jó köridőkhöz.

Ehhez képest most, a Szingapúri Nagydíj pénteki edzésnapján a Ferrari éppolyan elveszettnek tűnt, mint Monzában.



Kimi Räikkönen végig 1-2 másodperccel el volt maradva az éllovasoktól, és nem igazán sikerült feljebb tornáznia magát a 7-9. helynél, Vettel pedig a lágy, azaz a Marina Bayben a csapatok rendelkezésére álló legkeményebb gumikon – amit egyébként délután kevesen próbáltak ki – 6 tizeddel lassabb volt Hamiltonnál. El is ismerte, hogy nem volt kibékülve a balansszal, míg Räikkönen azt mondta, a Ferrari el volt veszve kissé.

A reményt egyetlen apró mozzanat villantotta fel számukra: amikor este, a kivilágított pályán nekivágott az időmérő-szimulációjának, Vettel az ultralágyakon rögtön abszolút legjobb részidőt ért el az első szektorban. Noha a másodikban elmaradt Ricciardótól, ha az utolsóban nem torpan meg Marcus Ericsson Sauberje mögött, minden bizonnyal legalább a 2-3. helyig tornázta volna fel magát. Ricciardo megmutatta, hogy a gumikban volt még egy gyors kör, de Vettel hiába próbálkozott újra, akkor megcsúszott a 10-es kanyarnál, s bár az autója nem sérült meg, azt a körét is félbe kellett hagynia.

A második körében hasonlóan járt Max Verstappen is, aki elismerte, hogy mivel Ricciardo különösen erős ezen a pályán, neki a szokásosnál jobban kell igyekeznie, ha az élre akar kerülni.

Mindez a valóságosnál kedvezőbb színben tüntethette fel a Mercedest.

Hamilton és Valtteri Bottas a 3-4. helyet szerezték meg a Red Bullok mögött, amiből ránézésre azt a következtetést vonhatnánk le, hogy egész jól állnak, ez azonban csalóka: a hátrányuk 0,7 illetve 1,2 másodperc volt, lényegesen nagyobb, mint például a Hungaroringen.

Egy ekkora résbe a Ferrari simán beférhet, ha szombatra összeszedi magát, márpedig az idén már sokszor láttuk, hogy képesek felülkerekedni a pénteki problémáikon. Erre akkor nem nyílna lehetőségük, ha Monzához hasonlóan megint elmosná az eső a harmadik szabadedzést, amit Szingapúrban soha nem lehet kizárni, de szerencséjükre az előrejelzés szerint szombaton és vasárnap is csak az akció előtt várható zuhé. Az időmérőn és a versenyen pedig jelenleg mindössze 5-10% a csapadék valószínűsége.

Noha a Mercedesnek tavaly sikerült kiköszörülnie az egy évvel korábbi csorbát, azaz megnyerték a Szingapúri Nagydíjat, akkor is meg kellett izzadniuk érte, mert Ricciardo egy mesterien időzített harmadik kerékcsere jóvoltából üldözőbe vette az élen álló Nico Rosberget a friss szuperlágy gumikon, és kis híján el is kapta. A 2015-ös fiaskó emléke a mai napig kísérti a Mercedest, ezért Bottas pénteki küszködését biztosan nem nézték könnyű szívvel.

Ez nehéz nap volt számunkra, még hiányzik a tempónk

– ismerte el a finn. – Az első és a második edzés között jelentősen megváltoztattuk a beállításokat, mégsem találtunk rá a megfelelőekre."

Mit mutat a stopper?

Péntek este Ricciardo nyíltan kijelentette, hogy a Red Bullnak a hétvégén dominálnia kell. „Az igazat megvallva számítottam erre – mondta. – Tudtam, hogy jó autóval érkezünk ide, felkészültnek éreztem magunkat, ezért nem lepett meg a mai teljesítményünk."

Nem hát. A Red Bull kifejezetten Szingapúrt szem előtt tartva vállalta be a rajtbüntetéssel járó motorcseréket Monzában (aztán az esős időmérőn ironikus módon a 2-3. helyen végeztek), úgyhogy nem viccelnek, tényleg a győzelmet célozzák meg. Az első edzésnap eseményei alapján erre nem is esélytelenek, Ricciardo ugyanis egész nap letaglózóan gyors volt az ultra- és a szuperlágy gumikon is. Bár Verstappen nem tudta tartani vele a lépést, ezt részben annak tulajdonította, hogy a motorja az adatok szerint valamiért nem húzott olyan jól, mint a csapattársáé.

Hogy Ricciardo nem véletlenül volt gyors, az a hosszú etapokból is egyértelműen látszott.

A Red Bull pilótái nem cseréltek kereket a versenyszimulációik alatt: ő az ultralágy, Verstappen pedig a szuperlágy keveréken húzott le egyvégtében 17 illetve 14 mért kört. Az átlagaik így alakultak a többiekéhez képest:

Az átlagok az ultralágy gumikon

(Zárójelben a mért/a „jó" körök száma)

Ricciardo 1:46.516 (17/13 kör)

1:46.516 (17/13 kör) Vettel 1:46.800 (3/2 kör)

1:46.800 (3/2 kör) Hülkenberg 1:46.997 (10/8 kör)

1:46.997 (10/8 kör) Hamilton 1:47.086 (10/7 kör)

1:47.086 (10/7 kör) Pérez 1:47.110 (6/5 kör)

1:47.110 (6/5 kör) Räikkönen 1:47.158 (10/6 kör)

1:47.158 (10/6 kör) Ocon 1:47.452 (6/3 kör)

1:47.452 (6/3 kör) Bottas 1:48.108 (9/7 kör)

1:48.108 (9/7 kör) Alonso 1:48.496 (9/6 kör)

Az átlagok a szuperlágy gumikon

Hülkenberg 1:46.708 (9/8 kör)

1:46.708 (9/8 kör) Verstappen 1:46.867 (14/10 kör)

1:46.867 (14/10 kör) Pérez 1:47.059 (13/10 kör)

1:47.059 (13/10 kör) Bottas 1:47.644 (10/9 kör)

1:47.644 (10/9 kör) Ocon 1:47.688 (10/8 kör)

Ricciardo úgy volt bő fél másodperccel gyorsabb Hamiltonnál, hogy hosszabb etapot teljesített (ami persze nem jelent feltétlenül magasabb üzemanyagszintet). Vettel közelebb került hozzá, őt azonban gyakorlatilag kihúzhatjuk a listáról, mert az ultralágy gumikat három mért kör után lecserélte, ez bajosan nevezhető hosszú etapnak. A számok alapján Bottas nemcsak egy mért körben szenvedett: az időeredményei úgy lettek csapnivalóak, hogy egyébként kiegyensúlyozottak voltak, mindkét keverékű gumin folyamatosan elmaradtak még Nico Hülkenbergétől és Sergio Pérezétől is.

Ez egyébként Räikkönenre ugyanígy igaz.

A Ferrari és a Mercedes köridejei olyan pocséknak tűntek, hogy az paradox módon már mellettük szól;

ebből úgy tűnik, nem a Red Bull volt abnormálisan gyors, hanem inkább ők voltak abnormálisan lassúak. Nem valószínű, hogy a Renault és a Force India szombaton is előttük lesz, és ha helyreállítják a rendet, legalábbis közelebb kerülhetnek a Red Bullhoz. Ricciardo a péntekihez mérhető előnnyel azért semmiképpen nem számolhat, és nem csupán azért, mert a Ferrari és a Mercedes az időmérőn szokás szerint jobban fel tudja majd tekerni a motorját.

Ettől függetlenül Hülkenberg tempója valódinak tűnt. Szingapúrban a forgalom miatt nehéz folyamatosan tiszta köröket futni, ám a szuperlágy gumikon még Verstappennél is jobb átlagot ért el, míg az ultralágyakon megelőzte Hamiltont, akivel pedig azonos hosszúságú etapot teljesítettek. A Renault formája egyelőre kissé ingadozó, de lassacskán kezd egy gyári csapatéra hasonlítani.

Hogy a Mercedes potenciálisan többre képes, arra Hamilton lágy gumis etapja az egyik bizonyíték.

Ezzel a keverékkel az élmezőnyből csak ő és Vettel tett meg hosszú etapot, és a Ferrari egyértelműen alulmaradt az összehasonlításban: igaz, hogy másfélszer annyi kört töltött egyhuzamban a pályán, de Vettel 9 tizedmásodperces hátrányt szedett össze, ami mindenképpen túl sok. Hamilton átlaga valójában még annál is jobb volt, mint amit Ricciardo a két fokozattal lágyabb gumikon jegyzett, holott az ultralágyak (persze egy mért körben) még a szuperlágyaknál is kb. 1 másodperccel gyorsabbak a Pirelli számításai szerint.

„Lewis a lágy gumival ígéretesen ment, az időmérőssel viszont még kicsit fejlődnünk kell" – erősítette meg James Allison, a Mercedes technikai igazgatója.

Átlagok a lágy gumikon

Hamilton 1:46.406 (8/5 kör)

1:46.406 (8/5 kör) Vettel 1:47.387 (12/8 kör)

A Red Bull az időmérőn bukhat el

Ricciardo számára a legcsúszósabb banánhéj a Q3 lesz. Ha egy vagy több Ferrari illetve Mercedes a motor extra lóerőit kihasználva beférkőzik elé a rajtrácson, a korlátokkal övezett pályára jellemző előzési nehézségek miatt a versenyen nehezen kapaszkodhat feljebb. A Red Bull szempontjából az a jó hír, hogy egyrészt Szingapúrban rendkívül nagy a Safety Car beküldésének esélye, másrészt ez a verseny stratégiailag eleve változatos szokott lenni.

Az ok egyszerű: noha Monaco után a Marina Bay a második leglassabb pálya, itt van a legtöbb kanyar (konkrétan 23), amelyek alaposan megdolgoztatják a gumikat.



Ráadásul, mivel utcai létesítményről van szó, a tapadás a kör hossza mentén változik, és a csatornafedelek, fehér felfestések itt-ott különösen csúszóssá teszik az aszfaltot. A kihívásra rátesz egy további lapáttal, hogy az időmérő illetve a verseny közben a többi helyszínnel ellentétben nem nő, hanem az esti időpont miatt csökken a hőmérséklet – igaz, péntek este figyelemre méltóan állandó volt, a levegőé végig 29, a pályáé 31 fok körül alakult.

A gumikat ezért általában nem könnyű életben tartani, különösen a bal hátsó van kitéve nagy terhelésnek. Tavaly a versenyzők két vagy három kerékcserével teljesítették a távot (az utóbbi papíron jobbnak ígérkezett), de a péntek esti edzésen most meglepően jól bírták a gumik, még az ultralágyak sem vesztettek látványosan a tapadásukból 8-10 kör után. Ez megfelel az idei tendenciának, a menedzselésüket azonban talán segítheti az is, hogy a Pirelli szokatlanul alacsony, 18,5/17,0 psi minimális keréknyomást írt elő a hétvégére elöl/hátul.

Ennek alapján még az egy kiállásos stratégia sem tűnik megvalósíthatatlannak, bár szinte biztosan szükség lesz hozzá a lágy gumira, ami nem minden autónak fekszik. A Mercedesnek például igen, úgyhogy nem lenne meglepő, ha ők bevállalnák, a Red Bullnak viszont jól jönne a több kerékcsere, főleg, ha az időmérőn nem tudják megszerezni a pole pozíciót. A Ferrarit és a Mercedest még vétek lenne leírniuk, de hogy az idén még nem volt ekkora esélyük a győzelemre, az biztos.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!