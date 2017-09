A Mercedes már nem is a Ferrarit győzné le Szingapúrban

Jól indult a munka az Ezüstnyilaknál, de a teljesítmény terén még van mit behozniuk. Elismerték, hogy igyekezniük kell, hogy utolérjék a Red Bull tempóját szombatra.

Számítottak nehézségekre a hétvége előtt a Mercedesnél, de az előnyüket elsősorban nem a Red Bulltól, hanem a Ferraritól féltették. Ehhez képest a szingapúri szabadedzéseken egyelőre Daniel Ricciardo diktálta a tempót, míg Lewis Hamilton csak a 3. helyre ért oda az esti tréningen, jelentős hátránnyal. A háromszoros világbajnok azonban így sem volt elégedetlen a napjával.

„Sima napunk volt, és gond nélkül túljutottunk az etapjainkon. Igen meleg van odakint, nagyon meg kell küzdeni a körülményekkel, de a pályán egész jó a tapadás. Szoros a mezőny, és még mindig javítanunk kell az autón. A Red Bull nagyon erősnek tűnik, nagyjából ott tartanak ahol a Ferrarik, úgyhogy van még teendőnk, de semmi sem elérhetetlen.”

Bár Hamilton is kapott 7 tizedmásodpercet Ricciardótól, Valtteri Bottas helyzete ennél is elkeserítőbb volt pénteken, mert nem csak a hátránya volt jelentős, 1,2 másodperces, de az autója is nehezen vezethetőnek bizonyult. Bottas többször ellenkormányzott, elfékezte magát, és hiába módosított a beállításokon, egyelőre nem találja az utat előre.

Igen nehéz nap volt, szerintem nem vagyunk elég gyorsak.”

„Alaposan megváltoztattuk a beállításokat az első és a második edzés között, de még mindig nem találtunk el. Sok feladatot ad az, amire ma rájöttünk. Általában küszködök a tapadással és a balansszal. Az autó idegesnek tűnt, és ilyenkor nem könnyű megbízni benne, miközben nyomni kell neki. Ezen még dolgoznunk kell, hogy felépíthessem az önbizalmamat.”

Hamiltonhoz hasonlóan James Allison, a Mercedes technikai igazgatója is sima napról beszélt, de elismerte, hogy „a teljesítmény terén kissé vegyes az összkép. Lewis tempója ígéretes a lágy gumival, de az időmérős (ultralágy) abronccsal még dolgoznunk kell. Valtterinek közben nehéz napja volt, és igyekeznünk kell, hogy felhozzuk őt Lewis tempójára.

Az egész csapatnak össze kell szednie magát, hogy egyenlő esélyekkel küzdhessünk a Red Bull ellen.”

Niki Lauda, a csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke sem csak a Ferrariktól tart már. „Az alapján, amit ma láttam, a Red Bull kiemelkedő. Kissé rosszabbul mentek ma a dolgaink, mint vártuk, de a Ferrarik valamiért lassabbak. Nem tudom, hogy miért” – mondta a Sky Sportsnak közvetlenül az esti szabadedzés után.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!