Bottas jövőre is Hamiltonnal marad a Mercedesnél

Bizalmat szavazott Valtteri Bottasnak a Mercedes, így a kétszeres futamgyőztes jövőre is Lewis Hamilton csapattársa maradhat az F1-ben. Ez inkább az istállónak jó hír.

A Mercedes sem változtat a jövő évi versenyzőpárosán, miután szerdán bejelentették, hogy Valtteri Bottas szerződését a 2018-as szezon végéig meghosszabbították. A Mercedes ezzel ismét olyan helyzetbe kerül, hogy mindkét pilótájukkal egyszerre kell majd tárgyalniuk a jövőről, de Lewis Hamilton már korábban kijelentette, hogy további évekre a Mercedes tagja maradhat.

Bottast az idei év elején szerződtették a tavalyi világbajnokság megnyerése után hirtelen visszavonuló Nico Rosberg helyére. Eddig két futamot nyert meg az Ezüstnyíllal Oroszországban és Ausztriában, alkalomszerűen képes megszorítani Hamiltont is, és elegendő pontot szerez ahhoz, hogy a Mercedes magabiztosan vezesse a konstruktőri világbajnokságot.

A finn pilóta többször kijelentette, hogy hosszabb távon szeretne a Mercedesnél maradni, és Hamilton szerint erre rá is szolgált, de a csapat ezúttal is csak egy évre tartotta meg őt, így 2019-re felmerülhet Daniel Ricciardo vagy Max Verstappen leigazolása is. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója viszont egyelőre elégedett Bottas munkájával.

Nagy kihívás elé állítottuk Valtterit az idén, mert a 11. órában csatlakozott a csapathoz, rögtön az F1 kirakatába került, sőt a sport legjobb pilótája lett a csapattársa.”

„Ezt figyelembe véve az eredményei még meggyőzőbbek. Több hullámhegy adódott, mint hullámvölgy, és néhány igazi fénypontot is hozott, különösen a két győzelmével Oroszországban és Ausztriában. A kiegyensúlyozott eredményei és a felszálló ága miatt nem kellett gondolkodnunk azon, hogy 2018-ban is folytatni akarjuk vele.”

Wolff szerint a két pilótájuk kiváló munkakapcsolatot alakított ki, és erre is szükségük van ahhoz, hogy megvívhassanak az ellenfeleikkel. Bottas megtiszteltetésnek és büszkeségnek nevezte, hogy a csapat tagja maradhat, köszönetet mondott a Brackley-ben és Brixworth-ben dolgozó munkatársainak, és úgy vélte, jövőre még erősebb lehet a csapattal.

Lewis csapattársának lenni is nagyon jó, élvezem a köztünk kialakult tiszteletet, és az elszántságot, hogy a csapatot együtt mozdítsuk előre.”

„Amikor a csapat leigazolt a 2017-es szezonra, megbíztak bennem és a készségeimben. Az új szerződés 2018-ra megmutatja, hogy megérdemeltem ezt a bizalmat. Örülök, hogy az első győzelmeimet az Ezüstnyíllal ünnepelhettem, habár van még tér a fejlődésre, és még mindig nem adtam ki magamból mindent.”

Így fest a rajtrács 2018-ra

Bottas szerződtetésével biztossá vált, hogy a három élcsapat versenyzői felállása nem változik, ahogy a Haas is megtartja a pilótáit. Ez várható a Force Indiánál és a McLarennél is, de a hivatalos megerősítés még várat magára. A Williamsnél egyelőre nem tudni, mi lesz Felipe Massa sorsa, szintén bejelentés várható a Renault-tól Carlos Sainz-cal kapcsolatban.

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen

Red Bull: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

Force India: Esteban Ocon, Sergio Pérez?

Williams: Lance Stroll, Felipe Massa? Robert Kubica?

Toro Rosso: Danyiil Kvjat, Pierre Gasly? Macusita Nobuharu?

Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Renault: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz?

McLaren: Stoffel Vandoorne, Fernando Alonso?

Sauber: Marcus Ericsson, Charles Leclerc? Antonio Giovinazzi?

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!