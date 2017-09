Újabb áttörést értek el a Mercedes F1-es motorjával

Korábban nem látott szintet ért el az F1-es erőforrás hatékonysága. Jelentős előrelépést tettek az aktuális szabályok 2014-es bevezetése óta.

Újabb mérföldkőről számolt be a Mercedes a motorfejlesztés terén. A német gyártó angliai motorüzeme – ahol az F1-es erőforrás mellett az új AMG Project One szupersportautó szívét is készítik – tavaly elérte a 900 lóerős, sőt egyes értesülések szerint a 950 lóerős rendszerteljesítményt, ezúttal pedig a hatékonyság terén állítottak fel új mércét.

A Mercedes már tavaly bejelentette, hogy a V6-os hibrid erőforrása a legnagyobb teljesítményű F1-es hajtómű, amit valaha fejlesztettek, még a korábbi V10-es motorok erejét is felülmúlja. A legendás szívómotorok az üzemanyag kevesebb, mint 30%-át konvertálták át teljesítményre, és 2015-ben 194 kg/órás fogyasztással működtek. 2014-ben a hibrid hajtáslánccal 44%-ra ugrottak mindössze óránként 100 kg elfogyasztásával, és a munka azóta sem állt le.

A csapat legfrissebb webes bejegyzésében arról adtak hírt, hogy három és fél évvel az első bevetés után a Mercedes-AMG F1-es erőforrása a próbapadon 50% fölötti konverziós hatékonysággal működik, vagyis nagyobb teljesítményt ad le, mint amennyi energiát elveszteget. A csapat „emlékezetes mérföldkőnek” nevezi az áttörést bármilyen hibrid erőforrástól.

A 2014-es változathoz képest a tesztelt változat 109 lóerővel erősebb ugyanannyi üzemanyag felhasználásával.

A csapatnál nem állták meg, és odaszúrtak a szabályalkotóknak is, megjegyezve, hogy a „motor sport” nevű sportágban a csúcstechnológiát az ügyfeleik költségvetésének 5-10%-áért szállítják, majd az utcai használatra szánt Project One-ra áttérve elárulták, hogy az emissziós szabályokat betartva meg tudták őrizni a rendszer hatásfokának 40%-os szintjét.

A Mercedes a büntetlenül engedélyezett négy motor mindegyikét bevetette már az idei szezon során, így nem valószínű, hogy a próbapadon jelenleg tesztelés alatt álló változat a 2018-as szezon előtt megjelenik a versenypályákon. 2018-tól a teljesítménynövelés mellett az állóképesség javítása is fontos lesz, mert egyelőre úgy tűnik, hogy csak három példányt lehet majd használni 21 futam alatt.

A motorszabályok várhatóan 2020 végéig maradnak érvényben,

az egyelőre még nem dőlt el, hogy utána milyen erőforrásokat használnak majd az F1-ben, de ikerturbós, V6-os motorról volt szó, ami várhatóan egyszerűbb energia-visszanyerő rendszereket kap majd, és a remények szerint egyszerűbb, olcsóbb és hangosabb is lesz a mostani változatoknál.

