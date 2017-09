Kifarolhat a Red Bull az F1-ből, sportautógyár veheti meg

Az energiaitalt gyártó cég már többször is fenyegetőzött azzal, hogy elhagyja az F1-et, most viszont csöndben kezdtek érdeklődni a csapat iránt. Két neves sportautógyár neve is felmerült.

Nagy változás előtt állhat a Forma-1, mert 2021-től új motorszabályok lépnek életbe, és ha sikerül olyan regulákat írni, amik újra felkeltik az autógyárak érdeklődését, akkor új szereplők megjelenésére is lehetőség nyílik. A legtöbben a VW csoport márkáit, köztük a Porschét várják az F1-be, de az Aston Martin is vizsgálja, hogy be tudna-e lépni egy olcsóbb világbajnokságba.

A Porschénak erre nagyobb esélye van, hiszen tehetősebb és nagyobb autógyártó, nemrég kiszálltak Le Mans-ból és bár a Formula E-ben folytatják a versenyzést, közben bevallottan egy nagyteljesítményű erőforrás fejlesztésébe kezdtek, de a hivatalos álláspont szerint még nem tudják, hogy mihez kezdjenek vele.

Az F1-es paddockban bennfentes szakblogger, Joe Saward nemrég arról számolt be, hogy a Porsche a Williams partnere lehet, ezt az is elősegítheti, hogy a csapat főszponzora több alkalommal megjelent már Porsche versenyautókon is, de Mark Hughes, a Motorsport Magazine szakírója szerint egészen már forgatókönyv is érvényesülhet. Hughes olyan pletykákat hallott, hogy

a Porsche felvásárolhatja a Red Bullt.

Elismerte, hogy az értesülést senki sem erősíti meg, de nem is cáfolták, ám lenne értelme, hiszen a Red Bull a sikereik óta nem igazán profitál az F1-ből, viszont a részvétel nagyon költséges és kiszállni is az lenne a 2020 végéig érvényes szerződésük miatt. A pletyka szerint Christian Horner csapatfőnök maradna, és abban reménykednek, hogy Adrian Newey is folytatná technikai igazgatóként.

A Red Bull és a Porsche között sok a közös pont, Mark Webber a sportautógyár LMP1-es programjához szerződött, miután elhagyta az F1-et, de Brandon Hartley-hoz hasonlóan a Red Bull továbbra is támogatta őt. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a Porschéval nyert Le Mans-ban 1971-ben.

A Red Bullt közben összefüggésbe hozták az Aston Martinnal is,

ez már Saward teóriája. A probléma itt az, hogy a brit gyártó nem elég tehetős a Forma-1-hez, ezért a Red Bull olcsón eladná az istállót, cserében további évekre megtartaná a megjelenését az autókon. Az elmélet szerint Horner itt is a menedzsment, sőt a tulajdonosi kör tagja maradhatna, és Saward szerint ez megmagyarázná azt is, hogy Horner az utóbbi időben miért kezdett kampányolni a költségcsökkentés mellett.

Arról egyelőre nincs hír, hogy mi lehet a Toro Rosso sorsa, de a faenzai istállótól a Red Bull már régóta meg akar szabadulni, vevő azonban még nem jelentkezett. A Hondával való megállapodás itt is kiutat nyithat a vállalatnak, de hivatalosan még egyik fél részéről sem merült fel, hogy a Honda megvásárolja a csapatot.

A Toro Rossót vonzóvá teheti, hogy már csak részben olasz,

hiszen a faenzai központ mellett egyre többen dolgoznak már az angliai Bicesterben is, köztük a nemrég újra szerződtetett James Key is sok időt tölt szülőhazájában. Ez javíthat a helyzeten, ha vevőjelölt bukkan fel, mert a Ferrarin kívül még futamot is alig tudtak nyerni azok az istállók, amik nem angliai központtal működnek.

