Ricciardo új csapatot kereshet, ha jövőre nem kezd nyerni

Győztes autóba akar ülni, amíg pályafutása csúcsán van, de az is fontos a számára, hogy élvezze a versenyzést. A következő szezon lehet a döntő.

Bár a közvélemény Max Verstappent tartja az F1 szupertehetségének, nagy megbecsülés övezi Daniel Ricciardót is, aki Sebastian Vettel legyőzésével tette le a névjegyét a Red Bullnál, majd a kevésbé versenyképes autókkal is megnyert már öt nagydíjat, és ha lehetősége nyílik rá, szállítja a dobogós helyeket.

Ricciardo tavaly keservesen lemaradt a Monacói Nagydíj megnyeréséről, utána elismerte, tart attól, hogy elvesztegeti a legjobb éveit, és a Motorsport.com-nak ismét elárulta, hogy még mindig aggasztja a gondolat, hogy világbajnoki cím nélkül véget érhet az F1-es pályafutása, de legalább azt már tudja, hogy képes lenne a győzelemre.

„Erre hajtok, előbb vagy utóbb. Azt gondoltam, hogy az idén nagyon jó lehetőségem nyílik majd, de nem így alakult. Néhány dobogós helyet összehoztunk, de igazából a világbajnokságért nem küzdünk, úgyhogy a Red Bullnál jövőre tényleg erre van szükség, legalábbis az én szemszögemből” – üzent munkaadójának az ausztrál pilóta.

Ricciardo 2019-től kereshet magának új csapatot, ha akar, de ő szeretne a Red Bullnál sikeres lenni.

„Egy pár éve már itt vagyok, és szerintem jövőre az ideinél nagyobb lépést kell tennünk előre, hogy meggyőzzenek arról, hogy velük is nyerhetek. Én abszolút ezt szeretném, szerintem ez tenné teljessé a történetünket. Seb képes volt erre, ő volt az egyedüli, de az én szívem is imádná ezt. Meglátjuk. Olyan lehetőséget akarok, hogy hétről hétre nyerhessek, amíg a legjobb formában vagyok.”

Az ausztrál pilótát tinédzserkora óta támogatja a Red Bull, ezért soha sem neki kellett döntenie arról, hogy hol folytatja a versenyzést. Elárulta, neki is furcsa helyzet, hogy jövőre szabadon igazolhatóvá válik, de elismerte, hogy nem csak rajta, hanem a csapaton is múlik, hogy közös jövőt terveznek-e. Ő maga pályafutása egyik legfontosabb döntésére számít.

Legyen az hosszabbítás vagy új megállapodás, a szerződés nem valószínű, hogy csak egy évre szól majd. Talán inkább három évre.”

„Ez nagy szerepet játszik a pályafutásom következő lépésében. Ezen nagyon el fogok gondolkodni, de végül is olyan helyen akarok kikötni, ahol jó esélyem van a sikerre és a győzelemre, de olyan környezetben, amit élvezek is. A sikerem nagy részét az teszi ki, hogy jól érzem magam ebben a sportban. Azt tapasztalom, hogy nem mindenki érzi magát olyan jól, ahogy kellene, és számomra ez is fontos.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!