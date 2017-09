Ecclestone szerint a McLarent sara a Honda-fiaskó

Az F1 tiszteletbeli elnöke nem érti, hogy miért éri meg a wokingi csapatnak Renault motorokra váltani. Carlos Sainz még nem tudja, hogy valóban átigazolhat-e a gyári Renault-hoz.

A háttérben már valószínűleg rendeződtek a sorok, és már csak a hivatalos megerősítésre várunk, hogy a McLaren szakított a Hondával, ami jövőre a Toro Rossónak ad motort, így a wokingi istálló átveheti a Renault erőforrásokat, és ennek mellékhatásaként Carlos Sainz a gyári Renault pilótája lesz, akár már az idei szezon utolsó versenyeitől.

Az F1-es közvélemény alapvetően lelkes a székfoglaló eredménye miatt, mert a McLaren így a Red Bull és a gyári Renault közvetlen kihívója lehet 2018-ban, és az Autosport magazin úgy értesült, hogy a franciák erőforrása jövőre akár az idei Mercedes ügyfélmotor teljesítményszintjét is elérheti. Bernie Ecclestone, az F1 tiszteletbeli elnöke azonban nem osztja az optimizmust.

„A Renault-üzlet le van zárva, szuper hír, hogy (Fernando) Alonso is marad – mondta a 86 esztendős üzletember a Daily Mailnek. – Nem értem, hogy a McLaren mitől lesz boldogabb a Renault-val, mint a Hondával voltak. Nem a Honda hibája, hogy a dolgok nem álltak össze, hanem a McLarené. Minden nap harcoltak egymással ahelyett, hogy együttműködtek volna. Ez kissé hülyeség volt.”

Sajtóértesülések szerint a motorcserék részeként Carlos Sainz a gyári pilótája lesz, ő azonban ezt még nem erősítette meg.

„Talán nekem is annyi információm van, mint Önnek – mondta a spanyol Cadena Cope rádióban. – A Red Bull kezében hagytam a jövőmet, miután júniusban tisztáztam néhány dolgot, és személyesen egyeztettem velük. Azóta semmit sem tettem azon kívül, hogy várok, és bízom a döntésükben” – tette hozzá, és elárulta, hogy jó dolognak tartja, ha Alonso a McLaren-Renault-nál marad, de ez őt nem befolyásolja, és csak a szingapúri hétvégére készül.

A Frankfurti Autószalonon a Renault F1-ért is felelős igazgatótanácsi tagja, Jerome Stoll az AFP-nek elismerte, hogy több versenyzővel is tárgyaltak, felmerült Esteban Ocon neve is, de őt csak egy adott időszakra adta volna kölcsön a Mercedes, és nem biztos abban, hogy megéri olyan pilótát alkalmazni, akit később visszahívhatnak tőlük.

Stoll arra számít, hogy a pilótapiacon egyre értékesebbek lesznek a Renault ülései.

„Nem lesz sok hely miután (Sebastian) Vettel és (Lewis) Hamilton meghosszabbítja a szerződéseit. Akik a Mercedest vagy a Ferrarit vették célba, valószínűleg csalódottak lesznek. Mi nagyon jó lehetőséget kínálunk majd néhány igen kiváló versenyzőnek” – mondta Stoll, aki kitart amellett, hogy a Renault 2020-ban küzdhet majd a dobogós helyekért.

