Szakított a McLaren a Hondával, jövőre Renault-ra váltanak

A hivatalos bejelentés még mindig várat magára, de a hírek szerint a McLaren felbontotta a szerződését a Hondával, és jövőre a legújabb Renault erőforrásra váltanak.

A szezon végén befejeződik a McLaren és a Honda újkori közös története, miután a Motorsport.com értesülései szerint a két vállalat felbontotta a szerződésüket, és a McLaren jövőre a gyári istálló, valamint a Red Bull által is használt Renault erőforrásra vált. A két vállalat 2014 vége óta próbálta feléleszteni az 1980-as évek végi és 1990-es évek eleji sikerszériát, de ebből csúfos kudarc lett.

A hivatalos bejelentés még nem történt meg, de a szaklapot kiadó Motorsport Network ügyvezetői jogkör nélküli elnöke Zak Brown, aki a McLaren ügyvezetője is, így szinte biztos, hogy a megállapodások megköttettek. A portál arról számolt be, hogy a Toro Rosso is egyezségre jutott a Hondával, így a japán gyártó az F1-es mezőnyben marad.

A McLaren a szezon eleje óta próbál megszabadulni a Hondától, ami az idei évre teljesen új erőforrást készített a korábbi, szintén gyenge és megbízhatatlan változat után, de már az előszezoni teszteken látszott, hogy az idei fejlesztés sem válik be, és a csapat még a tavalyi eredményeknél is gyengébb teljesítményt mutatott. A Honda eddig három év alatt 705 helynyi rajtbüntetést szedett össze.

A wokingi istálló kezdetben a Mercedesnél kopogtatott, de a Ferrarihoz hasonlóan a korábbi beszállítójuk sem vállalta a csapat ellátását



így csak a Renault maradt, amihez a Toro Rosso és a franciák szakítása is kellett. Ennek a hírek szerint Carlos Sainz elengedése volt az ára, korábban felmerült, hogy már az idei Malajziai Nagydíjtól átül Jolyon Palmer helyére, de ezt egyelőre nem erősítették meg, és állítólag csapata az idén még ragaszkodik hozzá, hogy további pontokat szerezzen a konstruktőri világbajnokságban.

A McLaren az értesülés szerint három évre, 2020 végéig állapodott meg a Renault-val, vagyis a mostani erőforrások kivezetéséig a francia gyártó ügyfelei között maradnak, utána elképzelhető, hogy saját motor fejlesztésébe kezdenek, de erről egyelőre nem született döntés. A McLaren korábban soha sem volt a Renault partnere.

Az új motorszállító valószínűleg meggyőzi Fernando Alonsót is,

aki a Marca szerint a korábbinál alacsonyabb összegű szerződésajánlatot kap a McLarentől, miután a Honda lecserélése miatt a japánok a továbbiakban nem szállnak be a költségvetésbe. A spanyol lap úgy tudja, Alonso honfitársa, Sainz legalább két évre a Renault-hoz kerül, és az átigazolásának időpontja attól is függ, hogy Helmut Marko meg akarja-e tartani őt a szezon további versenyeire.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!