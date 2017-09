Érzelmes köszöntéssel készült a Ferrari Schumachernek

Fennállása 70. évfordulóját ünnepelte a Ferrari, de nem feledkeztek meg az F1-es csapatuk legsikeresebb versenyzőjéről, Michael Schumacherről sem.

A márka létrehozásának 70. évfordulóját ünnepli az idén a Ferrari, ennek apropóján az Olasz Nagydíj idején különleges rendezvényeket is szerveztek, és az autók is speciális feliratokat hordoztak magukon. Az igazi ceremónia azonban a múlt szombaton, Maranellóban és Fioranóban zajlott, ahol hatalmas-Ferrari fesztivált rendeztek.

Ennek egyik fénypontja volt, amikor egy videómontázzsal köszöntötték a valószínűleg továbbra is rossz egészségi állapottal küzdő Michael Schumachert, aki hét világbajnoki címéből ötöt a Ferrarival nyert meg 2000 és 2004 között, valamint besegített az 1999-es konstruktőri világbajnokság megnyerésébe, és a Scuderia legsikeresebb versenyzője lett.

Amikor Schumacher 2000-ben, a Japán Nagydíjon bebiztosította a világbajnoki győzelmét, 21 éves átkot tört meg, hiszen a Ferrari 1979-ben nyert vb-t utoljára, Jody Scheckter révén. Ez azonban nem az egyetlen emlékezetes pillanat volt, a videóban Schumacher első ferraris győzelme is megjelenik, a csatái Mika Häkkinen és Fernando Alonso ellen, valamint az együttműködése Rubens Barrichellóval.

Mindig is úgy gondoltam, hogy az embernek soha sem szabad feladnia, és mindig folytatnia kell a küzdelmet, még akkor is, ha csak a legcsekélyebb az esélye

– ezzel a Schumacher idézettel üzent a gyártó a legendás pilótának, a közönség pedig vastapssal éltette a német pilótát. Az eseményen természetesen részt vett Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel is, majd a négyszeres világbajnok az új utcai sportautó, a Ferrari Portofino bemutatásában is segédkezett.

Nem maradt tétlen a Mercedes sem, ők a Frankfurti Autószalonon vetették be Lewis Hamiltont az új Mercedes-AMG Project One szupersportautó leleplezéséhez. Az autó az F1-es erőforrás egyszerűbb változatát kapta meg, a rendszerteljesítménye 1000 lóerő fölötti, a 200 km/órás tempót 6 másodperc alatt éri el, és 350 km/órás tempóig is képes eljutni.

Idegtépőbb volt ezt vezetni, mint az igazi Forma-1-es autót!

– nyilatkozta Hamilton, miután kiszállt a Project One-ból. – Lenyűgöző, nagyon büszke vagyok arra, amit a Mercedes létrehozott, ez történelmet ír. Senki sem találta még el igazán (a hibrid szupersportautók gyártását), és részt vettem az erőforrás kifejlesztésében, ezért varázslatos látni, ahogy összeáll az egész. Remélem, hogy az enyém lesz az első példány! Ugyanolyan mosolyt csal az arcomra, mint az igazi (F1-es) autó, és ez jót jelent.”

