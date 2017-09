Az adófizetés mintájára jöhet az F1-es költségplafon

A Force Indiánál megvalósítható ötlettel álltak elő az F1-es költségplafon bevezetésére és betartatására, de ők is tudják, hogy nehezen meghonosítható a gazdasági korlátozás.

Az autóversenyzés történetének egyik legnagyobb problémája, hogy szinte lehetetlen egyenlő feltételeket biztosítani a résztvevőknek. Ennek egyik oka, hogy minden csapat eltérő anyagi lehetőségekből gazdálkodik, és ez manapság két táborra szakítja a mezőnyt: a folyamatosan fegyverkező és költekező gyári istállókra, valamint a kisebb, független csapatokra.

Az FIA előző elnöke, Max Mosley még a gazdasági válság idején megpróbálta kierőszakolni, hogy költségplafonnal állítsák meg a sport létét is fenyegető költekezést, de a csapatok ebbe nem mentek bele, és továbbra is sokan kételkednek abban, hogy ez a gyakorlatban megvalósítható lenne. A Force India támogatná a rendszer bevezetését, de ők is tudják, hogy nehéz lesz.

„Tegyük fel, hogy néhány éven belül bevezetik a költségplafont, de vannak, akik évente 250 millió dollárt elköltenek, és 1000 alkalmazottjuk van, ami nem túlzás. Utána hirtelen, a következő évben már 100 millióval kevesebbet költhetnek, és talán 3-500 embert el kell küldeniük. Ez nehéz ügy lenne” – ismerte el Otmar Szafnauer, a Force India operatív igazgatója.

Személy szerint úgy gondolom, hogy 150 millió dollár még mindig rengeteg pénz lenne, és nagyságrenddel több, mint amit más sorozatokban elköltenek.”

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója korábban a Force Indiát jelölte meg a Forma-1 számára követendő példaként, és Szafnauer is úgy gondolja, hogy „csupán 150 millió dollár elköltésével is lenyűgöző munkát tudnánk végezni a rajongók érdekében, ezért úgy gondolom, hogy ez egy életszerű érték, és a csapatok fele most nem is költ el ennyit.”

Szafnauer szerint most a tízből négy csapat költ ennél többet az F1-ben, és őket is rá lehetne venni az önmegtartóztatásra. Példaként az adófizetés működését hozta, szerinte ott is nagy a csábítás, hogy az emberek kikerüljék, de az államok ellenőrizni tudják a befizetéseket, és hatalmas bírságokat szabnak ki, ha valakit csaláson kapnak.

Ha elég nagy a büntetés, akkor szerintem betartható

– mondta Szafnauer a költségplafon kapcsán. – Számomra a mi sportunkban a legnagyobb elrettentés az, amikor az emberek átmennek egy másik csapathoz a tudásukkal, és elmagyarázzák, hogy a másik helyen hogyan kerülik meg a 150 milliós plafont. A névtelenül bejelentő informátorok (whistleblowing) lehetnek a leginkább elrettentők.”

