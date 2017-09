Valóságshow-t csinált a Mercedes a mosodától Hamilton cukorkájáig

Hétrészes dokumentumfilm-sorozatot készített a Mercedes-csapat, amiben megörökítik az F1-es gyáraik mindennapjait a monzai és a szingapúri hétvége között. Rengeteg kulisszatitkot bemutattak.

Számtalan dokumentumfilm készült már a Forma-1-es csapatok működéséről, a Mercedes azonban az Olasz Nagydíj óta rendhagyó filmsorozattal rukkolt elő. A rajongók kérdéseit is figyelembe véve minden nap új epizódokat forgattak az F1-es gyáraikban zajló munkáról, így mutatták be, hogy mivel foglalkozik több, mint 1000 ember Monza és Szingapúr között.

A sorozat természetesen angol nyelven futott, de a videók alatt szöveges formában is összefoglaltuk az adott nap során elhangzottakat és a látottakat.

Hétfő, az Olasz Nagydíj másnapja

A fenti lejátszóban a teljes sorozat megtekinthető

A hét első napján a két versenyautó még javában úton volt Monzából az angliai Brackley-ben található bázis felé. A nap korábban kezdődött, mert a gyár személyzetét 9:15-től baconös szendvicsekkel várták reggelire, ez a menedzsment meghívása volt Lewis Hamilton pole rekordjának és a kettős győzelem apropóján.

Az érdemi munka 10 órakor kezdődött, ekkor Andy Shovlin vezető versenymérnök hívott össze egy hatalmas értekezletet, itt határozták meg a héten elvégzendő munkafolyamatokat. Egyszerre tanácskoztak azok a felsővezetők, akik a gyárban dolgoznak azokkal, akik a pályára is elutaznak. Közösen kiértékelték a Monzában történteket, és megbeszélték, mit kell elvégezni Szingapúrig.

Ez a testület a következő versenyig már nem ült össze, de kisebb munkacsoportok természetesen a későbbiekben is egyeztetnek majd egymással a teljesítmény és a megbízhatóság javítása érdekében. Shovlin 11:30-tól videós stratégiai elemzést forgatott, ebéd után pedig James Allison technikai igazgató számolt be a versenyhétvégéről, és ünnepelte a győzelmet a gyári dolgozókkal.

A versenyek hevében persze hétköznapok is adódnak, miközben a gyár azon dolgozik, hogy a két autó mindig a legjobb teljesítményt nyújtsa, a létesítmény üzemeltetésével és fejlesztésével is foglalkozni kell. Nemrég adtak át 100 új parkolóhelyet, és egy parkolóház is épül, az elmúlt fél év során teljesen felújítottak egy óriási irodarészt, és a következő 2 év alatt átépítik a kompozit részleget is.

Kedd

A keddi összefoglaló valójában hétfőn este kezdődött, James Allison az éjszakai műszaknak is tartott egy kisebb, családiasabb értekezletet, mert fontos, hogy ők is képben legyenek a friss tudnivalókkal. A hét második napja 7:15-kor indult, mert az autók éjszaka visszaértek Monzából, reggel fogtak hozzá a kamionok kiürítéséhez.

Jim, az egyik járművezető elárulta, hogy hétfőn éjjel 01:30-kor indultak Monzából és 23:30 körül értek haza,

vagyis 18 órát utaztak váltótársával, Tanjával. Nem ez, hanem a budapesti út a leghosszabb, amit megtesznek a kamionokkal, az 25 órát vesz igénybe a kötelező, 9 órás pihenőidő miatt. Munkatársa, Brian szerint kamiononként 10-15 tonna felszerelést hoztak vissza Monzából, ezek nagy része Szingapúrba is elutazik.

Az autók építéséért Peter Hodgkinson felel, rögtön a szállítók munkáját dicsérte, mert időben visszaértek a gyárba, ráadásul a karosszériákat részben már Monzában szétbontották, így még több időt nyertek kedden, amikor ezt a munkát be kell fejezniük. Ha ezzel végeznek, az alkatrészeket ultrahanggal vizsgálják át, pont úgy, ahogy a várandós kismamákat is a kórházban.

Szerda

Az átvizsgálás után szerdán értek az elemek a fényezőüzembe. Itt először lemérték a karosszériát, majd lekaparták róla a festéket. Ismét megvizsgálták, hogy szükség van-e javításra, lecsiszolták, majd a következő 8-12 óra alatt több rétegben új fényezést vittek fel. Ebből csak a minták megfestése 3-4 óra, és egyórás polírozásra is szükség van.

Tony, az alkatrészellátásért felelős menedzser elárulta, körülbelül 5.000 alkatrészből áll egy autó, ebből 3.000-et minden második verseny után kidobnak. A másik 2.000-et három versenyenként cserélik újra. A Monza és Szingapúr közötti időszak az egyik legsűrűbb, de a gyakorlás révén már rutinosan kezelik a feladatot.

A stáb egy lengőkar útját követte. Ezt a versenyautóról szerelték le, majd átvizsgálták a rögzítési pontjait, és ha kell, megjavítják. Utána minőségellenőrzésre megy, itt anyagvizsgálat is történik, átkerül a kompozit részlegre, majd ismét a raktárba, ahol várja, hogy újra beszereljék valamelyik autóba.

Szerdán Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója is előkerült. Elmondása szerint általában már vasárnap délután visszarepül a gyárba, és olyan sokáig marad, amíg csak lehet, de sokszor távol van az irodájától, mert Stuttgartba, rendezvényekre és egyéb eseményekre utazik. Évente 250 éjszakát tölt szállodákban és 1000 órát repülőgépeken.

Szingapúrba csak a verseny előtti csütörtökön indul, de addig ellátogat Németországba, Svájcba és Ausztriába is, ennek megszervezését három személyi asszisztens segíti,

ketten a gyárban dolgoznak, az egyikük pedig Bécsben, ő gyakran Wolff útitársa, és a személyes ügyeire is ő figyel. Wolff vasárnap estétől csütörtökig a gyárban volt, utána Stuttgartba utazott az igazgatótanács pénteki ülésére. Hétfőn a Frankfurti Autószalonra látogatott, a keddet és szerdát a gyárban tölti, csütörtökön Zürichbe megy a UBS eseményére, és onnan indul a Szingapúri Nagydíjra.

Csütörtök

Elkezdődött az autók újbóli összeszerelése, ezt Mark, a szerelőcsapat vezetője felügyelte egy újabb megbeszélés után. Ekkor az alkatrészellátásról egyeztetett, hiszen a földszinten dolgozóknak minden elemre időben szükségük van. Nincs sok mozgásterük, hiszen pénteken már elszállítják a felszerelést Szingapúrba, így nem lehet várni semmire. Mark szerint ez a szokásosnál stresszesebb időszak, de

végül mindig minden összeáll, és az autók időben elhagyják a gyár küszöbét.

A szerelők nem csak az építés során gyakorolnak, a kerékcserék pallérozása sem maradhat el. Meglepetésre, egy 2013-as Mercedes karosszériát használnak ehhez, nem az új, szélesebb, és nagyobb kerekeken guruló idei modellt, de ez is alkalmas arra, hogy edzésben maradjanak, szerelők cserélgessék a helyüket, és új procedúrákat vagy eszközöket próbáljanak ki a gyorsabb munka érdekében.

Közben a szimulátorban a Mercedes növendéke, George Russell dolgozott. Hétfőn először a monzai adatokat vetették össze a szoftverrel, hogy kiderüljenek az esetleges eltérések, Russellnek itt segített egy kicsit, hogy ő maga is versenyzett Monzában, a GP3 mezőnyében. A szingapúri felkészülést egészen az időmérő kezdetéig folytatja, hogy tényleg csúcsra járassák a beállításokat.

Ezen a területen általában négyen dolgoznak, de most tíz fő készül Szingapúrra, ezt Russell külön szimulátoros mérnöke mondta el. A fókuszban az autó balanszának eltalálása áll a köridő leszorítása érdekében.

Az elvont, szimulátoros előkészületek mellett praktikus feladatokat is el kell látni,

mint a munkaruhák mosása, csak a pilóták fejenként hat felszerelést kapnak a versenyre. Két nap alatt nagyságrendileg 200 ember ruházatát kell kitisztíttatni. Kedden veszik át a szennyest, és csütörtökön csomagolják össze újra a ruhákat. A versenyzők Szingapúrba hét váltás felszerelést kapnak fejenként, mert többet izzadnak, és van egy vészhelyzet esetén használatos táska is.

Péntek

Miközben a karosszériák felkészítése Brackley-ben történik az operatív ügyek nagy részével együtt, az erőforrásokon a Mercedes-AMG High Performance Powertrains-nél dolgoznak Brixworth-ben. Pénteken Owen Jones, a teljesítményért és vezérlésért felelős igazgató itt kalauzolta el a nézőket, bár ezúttal olyan helyek is adódtak, amiket csak elhomályosítva mutattak meg.

A szakemberek éppen a Monzából visszaszállított erőforrások szervizelésével és előkészítésével foglalkoztak

Szingapúr előtt, a szezon végéig most látják utoljára ezeket a példányokat. Az összeszerelés több különböző teremben zajlik, először a részegységeket, például a hengerfejeket, az üzemanyag-ellátó rendszert vagy a turbót készítik el, majd tesztelés következik, és csak utána viszik át őket a végszereléshez.

Owen szerint egyszerre dolgoznak az aktuális erőforrásokon és a prototípusokon. Az idén már csak néhány példányt építenek, utána már a 2018-as változattal foglalkoznak majd. A legtöbb összetevő házon belül készül, beleértve az akkumulátorokat, motorokat és a kompresszorokat is.

A szingapúri futam előtt egy héttel már próbapadra tettek egy erőforrást, amivel a beállításokat optimalizálják a pályára; időzítik az ideális energia-visszanyerést és visszatáplálást. Ez mindig legalább egy héttel a futam előtt kezdődik, és a versenyhétvégén is folytatják itt a munkát, hogy bármilyen műszaki hibát szimulálni tudjanak, és azonnal megoldást dolgozhassanak ki.

Brackley-be visszatérve Ashleigh, a mechanikus alkatrészek tervezéséért felelős vezető elárulta, nagy megtiszteltetés volt neki, hogy felállhatott a monzai dobogóra a csapat, és részben a gyári dolgozók képviseletében, mert ők a „névtelen hősök” a cégnél. Az ő részlegéhez tartozik a felfüggesztés, a kormánymű, a fékrendszer, a pedálok és hasonló elemek megtervezése, valamint a megbízhatóság.

Elárulta, még dolgoznak egy idei fejlesztésen az autóhoz, de már ők is inkább a jövő évi tervekkel foglalkoznak. Az első felfüggesztés egyik tolórúdját példaként használva elmondta, általában egy meglévő koncepció alapján kezdenek konkrét alkatrészeket tervezni az aerodinamikai részleggel együttműködve, ennek eredménye számítógépes CAD tervek létrejötte.

Tesztelik az adott alkatrész szerkezetének erősségét, majd egyedi rajzok készülnek, ezeket adják ki a földszinti gyártórészlegnek. Itt éppen egy meglévő alkatrészt teszteltek, hogy deformálódott-e és használható-e még újra az autón, mielőtt visszaküldik azt a raktárba. Ha ez új alkatrész lenne, akkor összevetnék a készterméket a tervekkel, hogy kiderüljön, minden paraméter egyezik-e.

Külön munkacsoport foglalkozik az Ázsiába utazó konténerek feltöltésével

Mike Shepherd vezetésével. Minden angliai csapat felszerelését már a bepakoláskor átvizsgálják. Előre kiképzett, és szigorú belépőtetőrendszerekkel ellenőrzött munkatársak dolgozhatnak csak a konténerek körül. A Mercedes körülbelül 42 tonna felszerelést szállíttat el légi úton, és 8 héttel ezelőtt 3 darab, egyenként 40 lábas konténert is elküldtek Szingapúrba, hajóval.

Hétfő, a Szingapúri Nagydíj hetének kezdete

A Szingapúri Nagydíj hetének kezdetén kiderült, hogy pénteken miért Leandra Behrens helyettesítette a sorozat háziasszonyát, Rosanna Tennantot. A műsorvezető hangja elment az első négy nap során, ezért hétfőn Lewis Hamilton ugrott be a helyére. Szinte szó szerint, mert Hamilton hétfőn reggel 6-kor szállt le Angliában, ahova egyenesen New Yorkból tért vissza, és

már a munkakezdés előtt beért a gyárba, ahova nincs saját belépője, ezért egy gyakornok kártyáját kapta meg.

Hamilton először megnézett egy felújított irodarészt, aminek végében korábban a vezetőség foglalt helyet, majd a délelőtti megbeszélései előtt megmutatta, hol dolgoznak most azok a mérnökök, akik a versenyek alatt is bent vannak a gyárban, és távolról segítik a pályán dolgozók munkáját a stratégia és a beállítások pontosítása terén.

A kézfogások után Hamilton szót néhány elismerő szót a tervezőiroda tagjairól is, ők már az idei utolsó fejlesztésekkel, és a jövő évi autóval foglalkoznak. Ezután egy megbeszélésre vezetett az útja, de előtte még elárulta, hogy a titkárságon gyakran cukorkával kínálják a munkatársai. A szingapúri hétvégére ráhangoló értekezletet Hamilton mérnöke, Pete „Bono” Bonnington vezette, itt heti rendszerességgel kiértékelik az előző versenyek eseményeit, és átbeszélik, hogy mivel kezdik a hétvégi teendőket a helyszínen.

Szóba kerül a gumistratégia, az üzemanyagszintek, a gázpedál kezelése, ez Hamiltont is felpörgeti a verseny hetének kezdetén.

Az ebédszünetet Hamilton a munkatársai hozzátartozóinak szóló ajándéktárgyak dedikálásával töltötte, majd elmesélte, hogy a múlt héten a gyönyörű Paul Ricardon tesztelt. Marcus, a csapat egyik teljesítménymérnöke elárulta, a teszt miatt most az év három legmozgalmasabb időszakának egyikét éli, a nyári szünet óta, az elmúlt három hét alatt mindössze két szabadnapja volt.

Marcus Monzából visszarepült a gyárba, ott volt a reggeli megbeszélésen, kedden reggel pedig már Paul Ricardra utazott a gumitesztre. A teszt többletmunka, nem mentesít a szokásos teendők alól, pedig a pilótáknak napi 600 kilométert kellett megtenniük egy ismeretlen pályán, amire nem voltak még kész beállításaik sem.

A Paul Ricardon használt autó korábban Barcelonában és a Hungaroringen is tesztelt, most pedig a gyárban fognak fejlesztéseket próbálgatni rajta.

Levezetésként Hamilton a gyár utazásszervezőihez kalauzolt el. Joanna, az egyik asszisztens a hatfős munkacsoport tagja, a szingapúri szállodát már tavaly, a repülőjegyeket pedig már az idei év elején lefoglalták az utazó, nagyjából 100 fős különítménynek, de a pontos menetrend csak 2-3 hónappal a verseny előtt áll össze.

A csapat tagjai több lépésben utaznak el Szingapúrba, az első fecskék már hétfőn megérkeznek, majd kedden és szerdán is követik őket a többiek. Az utazási paraméterek folyamatosan, akár a hétvégén is változhatnak, ezért mindig újratervezésre van szükség. Erre Hamilton is jó példa, hiszen hétfőn csak rövid ideig volt a gyárban, mielőtt tovább repült a Frankfurti Autószalonra, ahol ő vezethette a színpadra az új Mercedes-AMG Project One szupersportautót.

Kedd

A sorozat zárónapjára már csak egy összegzés maradt Toto Wolfftól.

Ez volt a Monzától Szingapúri tartó történetünk. Remélem, élvezték a pillanatképeket a zárt ajtók mögül Brackley-ben és Brixworth-ben.

Szerintem lenyűgöző látni, hogy egy ilyen nagy, 1500 fő által alkotott szervezet mit hoz létre. Számomra mindig különleges pillanat, amikor a gyárba megyek és ilyen sok kivételes emberrel lehetek együtt, akik mindent beleadva dolgoznak, hogy a két autót a rajtrácsra állítsák. Remélem, legközelebb kiderül, hogy a kemény munka végül beérik.”

