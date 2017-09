Hamiltonnal tesztelt, Häkkinen inkább nem tért vissza

Egy lépésre volt az F1-es visszatéréstől Mika Häkkinen, de egy tesztnap rádöbbentette, hogy ez már nem neki való. A következő szezonban Lewis Hamilton ülhetett a helyére.

Michael Schumacher és Mika Häkkinen csatája a ’90-es évek végének, és a 2000-es évek elejének meghatározó eseménye volt a Forma-1-ben. A finn versenyző hét év igyekezet és egy életveszélyes sérülés után 1997-ben nyerte meg pályafutása első F1-es futamát, majd a következő két szezonban Schumachert is legyőzve világbajnok lett.

A későbbi rekordbajnok Schumacher 2000-től azonban példátlan sikerszériába kezdett, először szoros küzdelemben, majd 2001-ben nagyon simán megverte Häkkinent is, aki elfáradt, és először szabadságra ment, de később sem tért vissza az F1-be. Egy 2005-ös interjúban kizárta az újbóli szereplés lehetőségét, 2006-ban mégis újra elővette az F1-es versenyzés gondolatát.

„Néhány év elteltével ismét elkezdett dolgozni bennem az a bizonyos érzés. Mentálisan és fizikailag is kész voltam visszatérni az F1-be – mondta szponzora, az Unibet weboldalának. – Borzasztóan sokat edzettem. 2004-2005 táján elutaztam Angliába, hogy a McLaren szimulátorát is használhassam, napokat töltöttem ott. Teljesen felkészültem az újbóli F1-es szereplésre, és

kétszeres világbajnokként minden korábbinál jobban tudtam, hogyan kell felkészülni az akcióra.”

Már akkoriban is pletykálták, hogy Häkkinen iránt érdeklődött a BAR-csapat (a mai Mercedes egyik jogelődje) és a Williams, utóbbit most Häkkinen is megerősítette, de végül kútba esett az egyeztetés, mert „nem tetszett, hogy oda-vissza mentek a dolgok. A finnek feketén vagy fehéren tárgyalnak, ha csinálunk valamit, akkor tényleg csináljuk, rögtön a lényegre térünk.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Aug 27, 2017 at 1:52am PDT

Häkkinen szerint nem a pénzen marakodtak, mert „nem őrületes összegről volt szó, ami ki volt zárva náluk, hanem más nehézségek befolyásolták a döntést.” Elismerte, megérti, hogy „ez bonyolult ügy volt, de jobbat úgysem találhattak volna egy kétszeres világbajnoknál.” Végül a McLarennél is újra képbe került, miután a szabadsága elején Ron Dennis azt mondta neki, bármikor visszatérhet.

tesztlehetőséget viszont csak azután kapott, hogy Fernando Alonso és Lewis Hamilton szerződtetését is bejelentették a 2007-es szezonra.

„Az előző nap kimentem a pályára, hogy nézzem, ahogy Lewis tesztel – emlékezett vissza Häkkinen a barcelonai alkalomra. – Az első nap végén a fedélzeti vezérlőegysége elromlott, ami úgy emlékszem, hogy a sebességváltót, a motort és a karburátort is kezelte. Ez leváltáskor szólt a motornak, hogy adjon gázfröccsöt, így a hátsó kerekek nem blokkolnak alacsonyabb fokozatban.”

„Miután a rendszer elromlott, egy régebbit kellett használnom, de az nem működött rendesen az új motorral. A csomag nem volt szinkronizálva, és minden fékezéskor blokkoltak a kerekeim. Lehetetlen volt így menni, és kértem a srácokat, hogy másnapra tegyék rendbe, és tesztelhessek úgy, ahogy megbeszéltük. Nem jött össze, és nem tudtam tökéletesen szerepelni, mert blokkoltak a kerekek.”

Ez meg is győzte Häkkinent, hogy engedje el az F1-es álmot, és maradjon még egy évre inkább a DTM-ben.

„A Forma-1 folyamatosan a problémamegoldásról szól, nem más, mint küszködés. Tényleg vissza akarok csöppenni ebbe? Oka volt annak, hogy kiszálltam, és ha visszatértem volna, ugyanazok a gondok vártak volna rám. Szerencsére a teszt nem jött össze. 1991-ben kezdtem az F1-ben, és hét évbe telt, mire versenyt nyertem. Ugyanez újra megtörténhetett volna, és két világbajnoki cím után nem voltam kész újabb hét évig veszíteni. Végül, így alakult jól a dolog.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!