A Renault kiszabadítja Sainzot és ad motort a McLarennek

Carlos Sainz átigazolásával kezdhetnek dőlni a dominók a McLaren-Honda-Toro Rosso-Renault társasjátékban.

A Renault csapat versenyzője lesz Carlos Sainz, értesült a Motorsport.com magasrangú forrásokra hivatkozva. A Toro Rosso pilótájának elengedése a Toro Rosso és a Renault korai szerződésbontásának feltétele volt, ez nyitja meg az utat, hogy a faenzai istálló jövőre Honda motorokat használjon a McLaren engedélyével, a wokingiak pedig Renault-ra váltsanak.

Sainz már régóta elvágyódik a Red Bull fiókcsapatától, ahol Max Verstappen oldalán 2015-ben mutatkozott be az F1-ben. Eddig két teljes szezont, és az idei versenyeket futotta le náluk, Verstappentől alapvetően elmaradt, de Danyiil Kvjatot nagyon magabiztosan legyőzte az alkalomszerű vezetői hibái ellenére is.

A spanyol pilótát az új generáció tehetségei között tartják számon, de úgy tűnt, a pályafutása megreked a Toro Rossónál, mert a Red Bull nem volt hajlandó elengedni őt, viszont Daniel Ricciardo és Verstappen jövőre még biztosan náluk fog versenyezni. A Honda motorral végképp zátonyra futhatott volna Sainz karriere, de a Renault mentőövet dobott neki.

A megállapodás a 2018-as szezontól érvényes, de lehet, hogy Sainz már a Malajziai Nagydíjon átülhet a Renault-ba,

ez alighanem az idén még pont nélküli Jolyon Palmer F1-es pályafutásának végét jelenti. A szaklap szerint amennyiben Sainz már most elhagyja nevelőistállóját, a Red Bull a Super Formulában versenyző Pierre Gasly-t hívhatja be a helyére Kvjat mellé, jövőre pedig a Honda támogatását élvező Macusita Nobuharu is a jelöltek között lehet, ha össze tud gyűjteni elegendő szuperlicenc pontot.

A Motorsport-Total.com úgy tudja, hogy a Toro Rosso és a Honda pénteken aláírta a szerződést, és jövőre a McLarentől kapnak sebességváltókat, a wokingiak ráadásul felmentették Macusitát is. A McLaren várhatóan hétfőn, de még mindenképpen a Szingapúri Nagydíj előtt aláírnak a Renault-val, és a jövő hét során a bejelentést is megteszik.

Ez várhatóan elegendő lesz Fernando Alonso megtartásához,

és a Red Bullnak is lehetőséget ad, hogy jövőre mindkét istállójukat felkészítsék egy esetleges váltásra, és a Red Bull is Honda motorokat használhasson 2019-től. Az átrendeződés a kenőanyag-beszállítók tekintetében is egyszerűsíti a képet, mert a McLaren a gyári Renault-hoz hasonlóan a BP partnere, a Red Bull pedig a McLaren korábbi szponzorával, az ExxonMobillal dolgozik együtt.

