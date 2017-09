A Ferrarinál Räikkönen győzelméről álmodnak

Maurizio Arrivabene úgy véli, a Ferrarinál nem volt ok Kimi Räikkönen leváltására, és azért drukkol, hogy a 2007-es világbajnok is nyerjen futamot az idén.

Zsinórban a negyedik szezont kezdi majd 2018-ban Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel a Ferrarinál, a csapatfőnök, Maurizio Arrivabene irányítása alatt. A finn pilóta 2007 és 2009 között már lehúzott egy időszakot a Scuderiánál, rögtön az első évben világbajnok is lett, 2014-es visszatérése óta azonban csak egy-egy évre hosszabbítanak vele, mert folyamatosan kikap az aktuális csapattársától.

Bár Räikkönen formája már messze elmarad a legjobb éveiben látottaktól, a Ferrarinál továbbra is van helye, részben azért, mert Sebastian Vettel is kiáll mellette. A német pilóta az eddigi legjobb csapattársának nevezte Räikkönent a csapatmunka és a tisztelet terén, és Arrivabene is úgy gondolja, hogy jobb nem bolygatni az összhangot.

„Szerintem az indoklás eléggé világos – kommentálta Räikkönen megtartását az ESPN-nek. – (A versenyzők) között remek együttműködés alakult ki az előző három év során. Nagyon jól érzik magukat egymás oldalán, a csapat részeivé váltak, és ez a szellemiség az egész csapatra átragad. Szerintem nem találnánk okot arra, hogy ne tartsuk egyben őket.”

Räikkönen a Ferrarihoz való visszatérése óta nem nyert versenyt, és csak az idén Monacóban tudott pole pozíciót szerezni, de Arrivabene hiszi, hogy pilótája még mindig képes győzni.

„Monacóban megmutatta, hogy még mindig meg tudná csinálni. Magyarországon is nagyon közel volt. Boldog lennék, ha Kimi még az idei szezon során nyerne versenyt. Nekem ez az álmom, mert az elmúlt három év alatt olyan keményen dolgozott. Szerintem, ha nyerne, én már örülhetnék” – mondta Arrivabene, aki az egyéni világbajnokságban már kénytelen Vettelre támaszkodni.

Csapattársaival együtt Räikkönen is meghajtotta az új Alfa Romeo Giulia Quadrifogliót

Noha Räikkönen jövőre még biztosan a Scuderia tagja marad, Vettel pedig 2020 végéig írt alá a csapattal, a Ferrarinak már a jövőre is gondolnia kell. Tavaly a szárnyaik alá vették Antonio Giovinazzit, aki Szingapúrban ismét Haasnál vendégeskedhet az első szabadedzésen, az F2-es Charles Leclerc pedig Malajzia és Brazília között négy szabadedzést teljesíthet a Saubernél.

Arrivabene nem tagadta, hogy rajta tartja a szemét a Ferrari fiatal tehetségein.

„A fiatal pilóták fejlődnek, és természetesen az a célunk, hogy kineveljük, aztán talán a jövőben magunkhoz vegyük őket – utalt Giovinazzira és Leclerc-re. – Ez a végcél, de előtte igazolniuk kell a Forma-1-ben, hogy megérdemlik ezt” – mondta, ezzel arra utalt, hogy a Ferrari F1-es lehetőségeket biztosít majd a fiataloknak. Az egyikük valószínűleg jövőre a Sauber versenyzője lesz.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!