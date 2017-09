Hamilton és Vettel egyetért: Baku volt a mélypont

Rendhagyó interjút készítettek a világbajnoki címért küzdő felekkel az Olasz Nagydíjon. Vajon mire számított Lewis Hamilton és Sebastian Vettel a 2017-es szezon előtt?

Még mindig izgalmakkal teli az idei F1-es világbajnokság, hiszen Lewis Hamilton az idén először vezeti pontversenyt, de az előnye mindössze 3 egység Sebastian Vettel előtt. Ezt tovább fűszerezi, hogy a Mercedes és a Ferrari hajt egymás ellen, és az, hogy a két versenyző stílusa nem is lehetne távolabb egymásétól.

Hamiltont sokan az ösztönös tehetségnek tekintik, aki némi lazasággal is az élen tud lenni, míg Vettel a német precizitás megtestesítője. Az olasz Sky Sports rendhagyó interjút készített Monzában a két versenyzővel, ugyanazokat a kérdéseket tették fel nekik úgy, hogy nem voltak egymás társaságában.

Sport?

SV: Szeretek hegyeket mászni, lefutni vagy lebiciklizni róluk, síelni. Levegőn lenni.

LH: Mindig új dolgokat próbálok ki. Imádom a sportokat, úgyhogy sok különbözőt űzök. Snowboard, síelés, hőmobilok. Minden a hobbim, amiben motor van.

Kedvenc zene?

LH: Michael Jackson.

SV: Mindenfélét hallgatok, némi elektronikust, R&B-t, jazzt, popot, egy kis olaszt.

Kedvenc étel?

LH: Indiai curry.

SV: Spagetti carbonara.

Kedvenc sport?

LH: NBA.

SV: Tenisz, de szeretem az atlétikát is.

Kedvenc csapat?

SV: Eintracht Frankfurt (labdarúgás).

LH: Eléggé szoros, de talán a Cleveland (NBA).

Gyerekkori hősöd?

SV: Michael (Schumacher).

LH: Michael Jackson, Muhammad Ali, de Ayrton (Senna) volt a kedvenc versenyzőm. Arról álmodtam, hogy egy napon úgy csinálom majd, ahogy ő.

Mi lennél, ha nem versenyző lennél?

LH: Soha semmi más nem voltam, csak autóversenyző.

SV: Nem tudom, autóversenyző vagyok, úgyhogy nem kellett erről döntést hoznom. Talán valamilyen mérnök.

Mit jelent számodra a család?

LH: A legfontosabb dolog az életben. A legközelebbi emberek, akik valaha is mellettem lesznek, akikre a leginkább támaszkodni lehet, és akikben a legjobban meg lehet bízni.

SV: Ott lenni valaki más számára. Az ember megtanul megbízni valakiben, és azt is, hogy benne is meg lehessen bízni. Ez nagy felelősség, és kellemes is. Van két lányom, és ezt nagyon élvezem.

Az otthonodon kívül van olyan hely, amit az otthonodnak neveznél?

SV: Ahol a családom van, bárhol is legyen az.

LH: Amikor elutazom Granadába, ott érzem leginkább otthon magam. A családom nagy része még most is ott van. Van egy saját házam a Sziklás-hegységben is, az a másik otthonom.

Ki volt a legkeményebb ellenfeled a pályafutásod során?

LH: Fernando (Alonso).

SV: Talán Fernando, de most éppen Lewis.

Volt, hogy megdicsérted magadat?

LH: Igen, legutóbb az előző versenyen (Spában). Szerintem pozitív, ha az ember elismeri magának, hogy mit ért el. Ha leírsz 10 dolgot egy papírra, és megvalósítod őket, utána megveregeted a saját vállad, és azt mondod, ez szép munka volt. Utána viszont újabb feladatok jönnek.

SV: Szerintem az ember elégedett lehet magával, de nem hiszem, hogy annyira el lennék telve magamtól, hogy dicsérgessem magamat.

Legjobb csapattárs?

LH: Tényleg nem tudom. Mindegyik érdekes volt a maga módján.

SV: Attól függ, mindegyik más volt. Nyers tempó terén talán azt mondanám, hogy Mark (Webber), tisztelet és csapatmunka szempontjából mindenképpen Kimi (Räikkönen), de talán lehet érvelni amellett, hogy Daniel (Ricciardo) a legjobb csomag. Nem akarok kiválasztani egyet, mert nem lenne igazságos.

Hogyan képzelted ezt a szezont 2017 előtt?

LH: Számítottam arra, hogy ez lesz a legkeményebb valaha, és eddig az is.

SV: Nem foglalkoztam ezzel. Tudtuk, hogy jó és erős autónk van, éreztük, hogy fel tudunk nőni az élmezőnyhöz, de azt soha sem lehet tudni, hogy az ember végül az élre is állhat-e. Nem számítottam semmire.

Mit élvezel a legjobban ebben a szezonban?

LH: Imádom, hogy egynél több csapat vív szoros küzdelmet. A Ferrari ikonikus álomcsapat, a vörös autóval küzdeni hihetetlen érzés.

SV: Azt, hogy remek autónk van, nagyszerű érzés, hogy elkötelezett a csapatunk. Éreztem már ilyet, de a Ferrarival mégis kicsit más.

Mi tetszett a legkevésbé az idei szezon során?

LH: Csak Baku.

SV: Számomra nyilvánvalóan Baku, ott sokkal több pontot szerezhettünk volna.

Szeretnéd kipróbálni a másik autóját?

LH: A tévét nézve az ember mindig gondolkodik, hogy milyen érzés lehet a másik autóban. Nem csak Sebastianéban, figyelem a Williamst, érdekel, milyen lehet a Red Bull, mert akadhatnak jó részegységeik, amiket el lehet lesni. Ezen szoktam gondolkodni.

SV: Persze, érdekes lenne, de ez nem így működik.

Mikor versenyeztetek egymás ellen először?

LH: A Forma-3-ban, 2005-ben vagy talán 2004-ben.

SV: 2005-ben, nagyon megkeserítette az életemet (mosolyog).

Van valami, amire irigy vagy?

LH: Nem, soha.

SV: Nem igazán, meggyőződésem, hogy gyors vagyok vagy gyorsabb lehetek. Az embernek nyilván hinnie kell magában, ezen kívül nem.

