Räikkönen: Én is járok bevásárolni!

Ritka, hogy a Ferrari pilótája interjút ad, ezúttal a normális életéről és a rádiós ámokfutásairól is megszólalt. A rivaldafényt továbbra sem kedveli.

A Forma-1 enigmájaként mutatta be Kimi Räikkönent a Sky Sports szakértője, Martin Brundle az Olasz Nagydíj során, ahol interjút készített a 2007-es világbajnokkal. Brundle nagyon igyekezett, néhány mosolyt ki is csikart a híresen távolságtartó és az érzelmeit elrejtő versenyzőből, de ritkán kapott egy mondatnál hosszabb válaszokat.

„Hogy mi hajt? Gondolom, a versenyzés – felelte Räikkönen a szinte költői kérdésre, majd nem titkolta, hogy továbbra sem hiányzik neki az F1-gyel járó rivaldafény. – Igen, az lenne a tökéletes, ha az emberek nem ismernének fel, és lehetne csak versenyezni” – mondta a Ferrari pilótája, aki ennek ellenére nemrég kisfiával együtt érkezett egy finnországi szponzori rendezvényre.

Räikkönen többször elmondta már, hogy a hétköznapi életét ugyanúgy próbálja élni, ahogy mindenki más. Brundle neki is szegezte a kérdést, hogy ő jár-e bevásárolni a szupermarketbe. „Igen, elmegyek, valakinek meg kell venni az élelmet. Van egy normális életem, és van az F1, ahol minden olyan hektikus” – összegzett.

Räikkönen számára az emberi kapcsolatok kifejezetten fontosak.

Pályafutása kezdete óta kitart menedzserei, Dave és Steve Robertson mellett, és a McLarennél megismerkedett személyi edzőjével, Mark Arnall-lal is, aki azóta mindenhova, még a raliba is követi őt. „Bármit is csinál az ember, ez a legfontosabb dolog az életben. Ha nincs lojalitás és őszinteség, akkor borzasztóan bonyolulttá válik minden, és hirtelen nagyon csúnya dolgok történhetnek.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Aug 22, 2017 at 9:15am PDT

A finn pilóta szerint az F1 „úgy-ahogy” őszinte volt hozzá, de elismerte, néha csak nevetni tud a róla szóló sajtóhíreken, mert az újságírók „mindenből nagy ügyet tudnak csinálni, és az esetek 80%-ban ez igen messze áll a valóságtól.” Nevetve hozzátette, ha valaki nem biztos a dolgában, akkor szerinte „inkább nem kell megírni a sztorit.”

F1-es pályafutására visszatekintve első istállóját, a Saubert tökéletes helynek nevezte, mert „nem olyan nagy csapat, kedvesek az emberek, és nagyszerű autónk volt.” A következő szezont a McLarennél kezdte, ahol Ron Dennis megkönnyezte a finn első futamgyőzelmét a 2003-as Malajziai Nagydíjon.

Vajon igazán sírt vagy csak kamuzott? Látja, ez az F1! Alapvetően nagyon jó kapcsolatban voltunk, akadtak persze ügyek, amikben nem értettünk egyet, de ez így megy.”

Sikerei mellett Räikkönen a médiában mutatott viselkedésével és a csapatrádiós kirohanásaival vált ismertté. Michael Schumacher első visszavonulásakor távol maradt a rekordbajnok köszöntésétől, mert állítása szerint éppen ****ni volt, a felvételt ismét megnézve most is rávágta: „Ez egy őszinte válasz!” A bakui csapatrádiója hallatán azt mondta, ez nem az igazi Kimi Räikkönen. „Otthon nem ilyen vagyok.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Aug 18, 2017 at 7:38am PDT

Pályafutása legnagyobb sikerét a Ferrarival érte el, némi szerencsével és hátszéllel megnyerte a 2007-es világbajnokságot. „Igen, az nyilvánvalóan nagyszerű élmény volt, és még mindig ezzel a csapattal vagyok, ami a legnagyszerűbb az F1-ben – foglalta össze, 2009 végén azonban mégis elhagyta őket. – Ennek nagyon sok oka van, akkoriban ők valami mást akartak, nekem még élt a szerződésem, de megoldottuk, és én is szívesen távoztam akkor.”

Ekkor az egész F1-nek hátat fordított, és a raliban próbált szerencsét, de a sikerek elkerülték őt, és 2012-től ismét a Lotus színeiben versenyzett az F1-ben. Mégis úgy véli, hogy a ralis kaland egyáltalán nem volt rossz lépés a részéről.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Aug 18, 2017 at 1:30pm PDT

„Számomra ez egyáltalán nem volt hiba, persze, a szakaszokon rengeteget rontottam, de ez benne van a ralizásban. Ez is nagyon izgalmassá teszi a ralit. A hangulat is barátságosabb, hiszen nem igazán egymás, hanem az óra ellen küzdünk. Nagyon élveztem, és semmit sem csinálnék másként.”

Räikkönen 2014-ben visszatért a Ferrarihoz. Ő is tudja, hogy „erre nem sokan számítottak”, de kijelentette: „Nekem semmi gondom nem volt, amikor távoztam, úgyhogy boldogan tértem vissza.” Azóta folyamatosan csak egyik évről a másikra szerződnek vele, de ő még mindig szívesen tagja a mezőnynek.

„Amíg a versenyzés teszi ki a nagyobb szeletet, addig boldog vagyok. Én a vezetés miatt akarok itt lenni, nem így lenne, ha nem élvezném vagy imádnám ezt.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!