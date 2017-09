Jövőre is együtt maradhat az F1 legbalhésabb párosa

A Force India szerint csak formaság Sergio Pérez szerződésének meghosszabbítása, de ahogy ez vele lenni szokott, a helyzet csak lassan tud rendeződni.

Változatlan versenyzőpárossal készül a 2018-as szezonra a Force India, miután arra számítanak, hogy Sergio Pérez jövőre is az istállónál marad. Pérez az idén új csapattársat kapott Esteban Ocon személyében, de az ifjú franciával egyre több összetűzésük akadt, Bakuban és Spában is összeütköztek egymással, ezért a Force India megtiltotta nekik, hogy egymás ellen küzdjenek.

Bár Otmar Szafnauer, a Force India operatív igazgatója kilátásba helyezte, hogy az egyik pilótájukat eltiltják a versenyzéstől, ha újra összeütköznek, az amerikai szakember szerint nagyon közeli kapcsolatot alakítottak ki Pérezzel, és nem a mexikói versenyzőn múlik, hogy egyelőre nem állapodtak meg a közös folytatásról.

„Ennek semmi köze sincs hozzá – nyilatkozta Szafnauer a Motorsport.com-nak. – Nem titok, hogy mexikói támogatók állnak mögötte, mióta ő részt vesz ebben a sportban. Checo kapcsán az a nehéz, hogy szinte egyszerre két szerződést kell kötni vele. Checóval teljesen egyetértünk, most már a támogatóival kell rendezni, hogy mihez is kezdünk.”

Mindig egyezkedni kell, hogy ki, mit szeretne, mielőtt a végkifejlethez érünk.”

Pérez iránt más csapatok is érdeklődnek, Joe Saward szakblogger például biztos abban, hogy a mexikói pilóta a Renault-nál fog kikötni, de állítólag a Williamsnél is képbe került, mert a grove-i istállónak szüksége lenne Felipe Massa helyett egy 25 éven felüli pilótára. Szafnauer viszont kijelentette, meg akarják tartani Pérezt, és szerinte a pilóta is maradna a helyén.

„Nekem azt mondta, hogy maradni akar, úgyhogy (ez lesz) hacsak nem állít valótlant. Mindkét pilótát szeretnénk megtartani, és (Monzában) bebizonyították, hogy tudnak együtt versenyezni – mondta Szafnauer, de kijelentette, ettől függetlenül nem tervezik, hogy lazítanak a Belga Nagydíj után bevezetett szankciókon, és továbbra sem engedik a pilótáikat szabadon versenyezni.

Egyelőre a bevetési szabályok adottak maradnak.

Ezt szóban és írásban is kommunikáltuk nekik. Ezt fogjuk tenni, és így kommunikálunk velük a bokszfalról” – utalt Szafnauer arra, hogy a pilóták kötelesek engedelmeskedni a csapatutasításoknak, és újabb baleset esetén eltiltás fenyegeti őket, mert a Force Indiát egyre jobban aggasztják a feleslegesen elszórt pontok a Williams ellen folytatott küzdelemben.

