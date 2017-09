Red Bull: Nem lehet beérni a Mercedest és a Ferrarit

Nem fogják feladni, de Christian Horner szerint az új motorszabályok életbe lépéséig nem várható, hogy meg lehet szorítani a Mercedest és a Ferrarit. Utána új korszak kezdődhet az F1-ben.

Váratlanul nagy csata bontakozott ki az idén a Forma-1-ben, hiszen a Ferrari is felzárkózott a Mercedeshez, az viszont meglepetést okozott, hogy az új autóépítési szabályok ellenére sem tud tartósan labdába rúgni a 2010 és 2013 között szinte legyőzhetetlen Red Bull. Christian Horner csapatfőnök szerint ez 2021-ig, az új motorszabályok életbe lépéséig így is maradhat.

„Soha sem fogjuk elfogadni, hogy nem lehetünk versenyképesek, ezért bármekkora is a lemaradás a lóerők terén, azt megpróbáljuk behozni a karosszériával – mondta a Sky Sportsnak. – A valóság viszont az, hogy a két gyártó olyan komoly befektetéseket tett, hogy nehéz elképzelni, hogy a többiek képesek lesznek 2021-ig utolérni őket” – utalt a Renault-ra és a Hondára.

Az F1-ben érdekelt, és jelenleg azon kívül álló gyártók bevonásával már megkezdődtek az egyeztetések az új motorformuláról, a pletykák szerint egyszerűbb, szabványos KERS-szel ellátott ikerturbós V6-os motorok jöhetnek 2021-től az F1-be, ezek több külső gyártó érdeklődését felkeltették, de valószínűleg csak akkor szállnak be, ha a sport sokkal olcsóbbá válik.

Horner szerint lehetnek olyanok, akik kiszállnak a mostani mezőnyből, de ikonikus gyártók csatlakozására is számít.

„Az Aston Martin az egyikük, a Lamborghini is részt vesz a tárgyalásokon. A Ferrari, és olyan történelmi csapatok, mint a McLaren és a Williams itt vannak, valamint az említett gyártók is beszállhatnak. Szerintem minden a látványosságról szól – mondta. – A gyártók jönnek-mennek. A legfontosabb, hogy a termékünk és a show rendben legyen, utána már rajtuk múlik.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Sep 6, 2017 at 5:44am PDT

Motorcsere miatt hátrasorolták a Red Bullokat Monzában, és további büntetésekre is számítanak

Közben a McLaren ügyvezetője, Zak Brown is elismerte, hogy 2021-től megfontolják a saját motor építését, de először a következő három évre kell erőforrást szerezniük, és utána is csak akkor jöhet szóba a saját konstrukció, ha a mostaninál lényegesen olcsóbb lesz a versenyzés. Brown azonban optimista, mert 2021-től a költségplafon is életbe léphet, és változhat a bevételek elosztása is.

A McLaren támogatná egy független motorszállító belépését is, de csak akkor, ha versenyképes terméket tudnak adni a csapatoknak.

„Nagyon helyeselnénk, ha lenne egy független, versenyképes motor, amivel nem csak többen vagyunk. A gyártók nagyszerűek, üdvözlöm őket, de kedvező lenne a sportnak, lenne egy független motor, amit választani lehet, de a versenyképesség kulcsfontosságú. Legutóbb, amikor a Cosworth még itt volt, nem voltak versenyképesek, és ez nem működik, ha nem lehet velük nyerni.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!