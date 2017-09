Mercedes: Szingapúr nem lesz sétagalopp

Monzában taroltak az Ezüstnyilak, és esélyt sem adtak a Ferrarinak, de Toto Wolff tudja, hogy Szingapúrban nehezebb dolguk lesz. Nincsenek azonban előre leosztva a lapok.

Bár a Ferrari műszaki problémákkal és kiforratlan beállításokkal küzdött az Olasz Nagydíjon, a Mercedes fölényéhez nem fért kétség, és a konstruktőri pontverseny után Lewis Hamilton az egyéniben is az élre állt, az idén először. Az Ezüstnyilak sikere önbizalomra adhat okot nekik, azonban Toto Wolff szerint nem lehetnek biztosak a dolgukban.

Az új turbókorszak kezdete óta a Mercedesnek 2014-ben, 2015-ben és tavaly is gondjai voltak a magas hőmérsékletek közepette az autót megterhelő utcai pályán, tavalyelőtt annak ellenére is feltűnően lassúak voltak, hogy az autójuk a többi pályán simán legyőzte az ellenfeleket. Nico Rosberg tavaly sem nyert simán, ezért Wolff az idén is nehézségekre számít.

„Szingapúr a múltban nem volt a leginkább kedvező hely a számunkra, és tavaly hihetetlenül örültünk a győzelemnek, mert 2015-ben nagyon nehéz dolgunk volt – ismerte el. – Továbbra is úgy gondolom, hogy bizonyos jellegű pályák vagy fekszenek az autónak vagy nem, ezt az idén lehetett is látni. A lassú, kanyargós pályák inkább a Red Bullnak és a Ferrarinak jönnek jól.

A nagysebességű, leszorítóerőt igénylő helyszínek pedig a mi autónknak kedveznek.”

Sebastian Vettel révén a Ferrari győzött Ausztráliában, Bahreinben, Monacóban és a Hungaroringen, a sivatagi pálya kivételével kifejezetten lassabb, technikásabb pályákon, de általában a többi helyszínen is odaértek a dobogós helyekre, és Spában úgy tűnt, hogy a tempós pályákon is van keresnivalójuk a Mercedes ellen. Wolff is úgy gondolja, hogy árnyalódhatnak az erőviszonyok.

„Nem hiszem, hogy a mintázatok megtörhetetlenek. Minden azon múlik, hogy megértsük az autót, és minél több kilométert teszünk bele, annál többet tanulunk meg róla. Mindazonáltal így is arra számítok, hogy nehezebb hétvégénk lesz, mint Monzában, Spában vagy Silverstone-ban, pont a jellegzetességek miatt.”

Wolff elismerte, még mindig dolgoznak a szimulációs modelljeik pontosításán az új autó miatt.

„Spában volt néhány nagyon jó szektorunk, de a nyers tempóból beáldoztunk egy keveset a versenytempó érdekében, ezért gyenge volt az alacsony leszorítóerejű teljesítményünk, a fékezés alatti stabilitás, ingatag volt az autó a kanyarcsúcsponton és a tapadás sem volt az igazi. Ezeket próbáltuk Monzára finomítani, és látható, hogy már alacsony tempónál sem voltak gondjaink.”

