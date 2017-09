Növelik az ügyfelüknél a motorral foglalkozó szakemberek számát, valamint több újítást bevezetnek. Őket részesítik előnyben, hogy orvosolják végre a főleg Verstappent sújtó megbízhatósági problémákat.

A Renault erőforrásai nem muzsikálnak hibátlanul, ami Max Verstappent többször is a verseny idő előtti feladására kényszerítette idén. A Red Bullnál zúgolódnak is emiatt, főleg azért, mert ha a gyártó nem tesz valamit az újabb meghibásodások ellen, az idővel könnyen a tehetséges pilóta eligazolásához vezethet, akit több élcsapatnál is tárt karokkal fogadnának.

A Renault sportigazgatója, Cyril Abiteboul elmondta, hogy nem veszik félvállról a megoldási törekvéseket, amire bizonyíték, hogy a következő versenytől megnövelik a Red Bullnál dolgozó különítményük létszámát. "Egyik munkatársunk kizárólag velük fog foglalkozni, egy másik pedig a megbízhatóságot és a különféle műveleteket felügyeli majd" - mondta az Autosportnak.

Ez csak egy szelete a megbízhatóság javítását célzó akciótervüknek: magán az erőforráson is módosítanak, illetve új protokollokat vezetnek be az üzemeltetésére.



Ezt annak kapcsán említette, hogy Verstappen spái kiesését az egyik szenzor meghibásodása okozta, és erre nem került volna sor, ha már akkor is érvényben lettek volna a most bevezetett intézkedések. Abiteboul úgy fogalmazott, "büszke" arra, ahogy a helyzetet kezelik.

Annyira hűségesek vagyunk a Red Bullhoz, hogy a lehető legjobb alkatrészeinket nekik akarjuk adni, még azon az áron is, hogy a Renault saját istállója esetleg hátrányba kerül"



- mondta.

Megerősítette, hogy a gyártó már csak kisebb frissítéseket vet be a szezon hátralevő részében, nem terveznek átfogó újításokat. "Lesz pár új elem, amelyekkel talán javul a teljesítmény is. Nem megyek bele a részletekbe, de mindegyik ügyfelünk részére szolgálhatunk teljesítménynövekedéssel."

Verstappen a belgiumi kiesése után kifakadt, hogy inkább robbanjon fel a motorja, mint hogy szenzorhiba miatt álljon ki, amely után az erőforrást a garázsban simán újra be tudták indítani. Abiteboul azt állította, nem érti, mire céloz a frusztrált versenyző, hiszen így a motort a későbbiekben is használhatja majd, ezért megspórolja a cserével járó rajtbüntetést.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!