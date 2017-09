Agyrém, de elszállhatnak a rajtbüntetések az F1-ben

A versenyzőknek jövőre már csak három motorral kellene teljesíteniük az egész szezont, ami Christian Horner szerint szinte lehetetlen, úgyhogy ezen a szabályon változtatni kell. A Force Indiánál viszont úgy látják, pont a rajtbüntetések teszik igazságosabbá a küzdelmet.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Forma-1 egyik leggyűlöltebb eleme manapság a hajtáslánc-elemek túlhasználata miatt automatikusan kiosztott rajtbüntetés. A szabályok szerint a versenyzőknek összesen négy motorral kellene teljesíteniük az egész szezont, ez azonban még a Mercedesnek és a Ferrarinak is csak neccesen sikerülhet, a Renault-nak és a Hondának pedig sehogy: az ő pilótáik közül sokan már most, tizenhárom forduló alatt túllépték a keretüket.

A múlt hétvégi Olasz Nagydíjon látványosan kidomborodott a rendszer abszurditása, amikor hét pilótát soroltak hátra plusz elemek beszerelése miatt, és

a pole-t megszerző Lewis Hamiltonon, illetve a Q1-ben balesetet szenvedő Romain Grosjeanon kívül senki nem rajtolhatott arról a helyről, ahol az időmérőn végzett.



A legrosszabb helyzetben a McLaren volt: Fernando Alonso turbóból már a kilencediket, belső égésű motorból a hetediket kapta meg az idén.

De a Red Bull versenyzői is hiába harcolták ki maguknak a 2-3. rajtkockát, a 13. illetve 16. pozícióból kellett nekivágniuk a futamnak. Ezek a büntetések a közönség körében is népszerűtlenek, ezért már a Forma-1 sportszakmai vezetője, Ross Brawn is kezdeményezte a rendszer reformját olyan módon, hogy ne a pilóták kerüljenek hátrányba a rajtuk kívül álló műszaki problémák miatt.

A változtatásra Christian Horner szerint azért is nagy szükség van, mert a szabályok jövőre már úgy rendelkeznek, hogy mindenki csak három motort használhat fel a szezon folyamán, ami nem tartható, és így még több rajtbüntetést jelent.

Számomra ennek az ügynek kell a napirend első helyén szerepelnie a Stratégiai Munkacsoport következő ülésén



– jelentette ki a Red Bull főnöke. – Már egy korábbi ülésen is megpróbáltam kiharcolni, hogy változtassunk a szabályon, de nem kaptam meg hozzá a kellő támogatást. Remélem, hogy most más lesz az eredmény, mert a csapatoknak kezdenek gyűlni a további büntetések az év végéhez közeledve."

OLVASNIVALÓ Ezért nem volt katasztrófa a Ferrarinak a monzai bukta

Horner hozzátette, hogy amikor több versenyzőt sorolnak hátra, mint például legutóbb, Monzában, akkor még a csapatok sem tudják kibogozni a várható rajtsorrendet. Az FIA abban a sorrendben küldi vissza a pilótákat, amiben az istállóik hivatalosan értesítették őket a büntetéssel járó motor- vagy váltócseréről, ezt azonban nehéz követni.

A Red Bull vezére szerint a hajtáslánc-elemek számának korlátozása nem érte el a célját, vagyis a költségek csökkentését, ezért eleve értelmetlen, és még az idei világbajnokság kimenetelét is befolyásolhatja, amitől egyébként a Mercedesnél is tartanak.

„Azt gondolom, komolyan felül kell vizsgálni, hogy nincs-e jobb mód a gyártók illetve konstruktőrök megbüntetésére a rajtrács összekeverésénél, mert ez így még rosszabb lesz



– utalt vissza arra, hogy jövőre tovább csökkentik a hajtáslánc-elemek számát. – Nagy kár lenne, ha az idei vb-t a büntetések döntenék el."

Ez így fair?

Horner úgy véli, az lenne az ideális kompromisszum, ha a versenyzők öt motort használhatnának fel a szezon folyamán. A Force India operatív igazgatója, Otmar Szafnauer azonban nem ért egyet vele és Brawnnal: szerinte a rajtbüntetések megakadályozzák, hogy a gazdag csapatok nyakló nélkül szereljék be az új motorokat az autóikba, amitől a pénzbüntetés – ha az járna a cseréért – biztosan nem tartaná vissza őket.

Az csupán a kisebb alakulatokat sújtaná, tovább szélesítve a szakadékot az élmezőny és a középmezőny között.



„A régi időkben, amikor még nem volt megszabva, hogy a versenyzők hány motort használhatnak egy szezonban, akár minden hétvégére újat kaphattak. Ez rengeteg pénzbe került – emlékeztetett Szafnauer. – Jövőre már háromra csökken a motorok száma. Mivel érjük el, hogy valaki ne gondolkodjon úgy: nos, engem ez nem érdekel, megvan a pénzem hatra is?"

„Ennek az egyik módját jelenti a rajtbüntetés, mert elveszi a motivációt, hogy érdemes legyen többet költeni a motorokra. Ha találunk jobbat, támogatni fogom, de a szabályok születése idején ez tűnt a legjobb módszernek.

Szafnauer egyébként nem érti, mi a baj a jelenlegi rendszerrel, hiszen a versenyzést feldobja, ha megkeveredik a rajtrács, és nem feltétlenül a leggyorsabb autók indulnak elölről.



„Kit választottak a nap versenyzőjévé (Monzában)? Ricciardót – utalt a Red Bull pilótájára, aki a 16. helyről startolva lett 4. – És honnan indult? A rajtrács hátsó fertályából."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!