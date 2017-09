Már a Honda kiszállásától tartanak az F1-ben

Bármikor megoldás születhet a McLaren Honda jövőjével kapcsolatban. Mindenki optimista, de vészforgatókönyvekre is szükség lehet, ha az érdekeltek nem tudnak megállapodni.

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója is beszállt a hétvégén a McLaren és a Renault tárgyalásaiba a wokingi istálló motorhome-jában. A McLaren egyre határozottabban próbál szabadulni a japán gyártó erőforrásaitól, de mások sem kapkodnak utánuk. A Toro Rossóval van még esély a megállapodásra, és Brawn szerint az F1 menedzsmentje is érdekelt a közös folytatásban.

„Vajon találunk-e olyan megoldást, ami a sportban tartja a Hondát, és a McLarennek jobb lehetőségeket teremt? – tette fel a költői kérdést a Sky Sportsnak. – Nagyon sok tárgyalás zajlik, de ennél többet nem fogok mondani. Igen sokat dolgozunk azon, hogy mindenki számára elfogadható egyezség szülessen. A Hondát a sportban akarjuk tartani” – szögezte le.

„Igen nagy kihívás várt rájuk, de az övék egy nagyszerű vállalat, remek történelemmel, és a sportban akarjuk tartani őket. Erre próbálunk megoldást találni” – folytatta Brawn, és a Motorsport.com úgy értesült, hogy közben Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke is levelet küldött Hacsigo Takahirónak, amiben támogatja a gyártót, és reményét fejezi ki, hogy az F1-ben maradnak.

Todt és az F1 elnök-vezérigazgatója, Chase Carey is tárgyalt a Honda F1-es költségvetését kezelő Jamamoto Maszasival.

„Nem akarjuk elveszteni a Hondát – szögezte le Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója a Motorsport.com-nak. – A Honda az F1 régi és nagyra becsült partnere. Mindent megpróbálunk, hogy meggyőzzük az érdekelteket, és a sportban tartsuk őket, mert úgy gondoljuk, mindenkinek óriási lehetőség, hogy részt vesz az F1-ben. A jó üzlethez mindenkire szükségünk van.”

Bratches szerint nyíltan, és átláthatóan tárgyalnak mindenkivel, nem akarnak semmit sem elrejteni, és optimista, hogy végül megoldás születik a Honda megtartására. Sajtóhírek szerint a McLaren viszont mindent megtesz annak érdekében, hogy véget érjen a zátonyra futott házasságuk a japán autógyártóval.

Versenyképessé kell válnunk, és ez a hétvége megmutatta, hogy nem történik jelentős előrelépés

– mondta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője a Sky Sportsnak. – Nem állt még össze a kép minden érdekelt között. Azt akarjuk, hogy a Hondával mindent helyesen kezeljünk, és ők is a sportban maradjanak velünk vagy egy másik csapattal” – utalt a Toro Rossóra, és elismerte, hogy a gyártók részéről nem várható kapacitásnövelés, de attól sem tart, hogy motor nélkül maradnak.

Brown „nagyon valószínűnek” nevezte, hogy Fernando Alonso az istállónál marad, ha a McLaren megszabadul a Hondától, de azt sem zárta ki, hogy Alonso jövőre McLaren-Hondát fog vezetni. A kétszeres világbajnok kitart amellett, hogy a wokingi csapattal világbajnokságot lehet nyerni, és jól érzi magát a McLarennél, de odafigyel más fejleményekre is.

A McLaren fontos döntések hete előtt áll

– nyilatkozta Alonso. – Minden hír lényeges. Az új LMP1 szabályok bejelentésének híre is az volt, ahogy az IndyCar új aero kitje is az. Fontos, hogy az Andretti kitart a Honda mellett, és az is, hogy milyen motorral megy majd a McLaren. Minden újdonság érdekes” – szögezte le Alonso, akinek a McLaren mellett nem igazán maradt F1-es alternatívája a 2018-as szezonra.

Vasárnap elterjedt, hogy a Renault akkor hajlandó felbontani a szerződését a Toro Rossóval, ha cserében megkapják Carlos Sainzot. Ez tovább bonyolíthatja a helyzetet, mert a Red Bull ingyen nem akarja elengedni őt, de Christian Horner ettől függetlenül azt mondta, nem bánná, ha jövőre Renault motor dolgozna a McLarenben, bár elméletileg meg tudná ezt vétózni.

Ezt úgy 10 évvel ezelőtt írtuk bele a szerződésben, amikor a jó öreg Ron Dennis nem akart Mercedes motorokat adni nekünk. Elméletileg megtehetnénk

– mondta Horner a vétóról a Sky Sportsnak. – Örülnénk, ha Renault motorokat kapnának, szerintem ezzel mindenki jól járna – tette hozzá. – Nekem nem számít, hogy a Toro Rosso milyen motorokat használ. Hosszú évekig másmilyen motorjaik voltak, legyen az Renault vagy Honda, a Red Bull Racinget ez nem érinti. A kirakósjáték központi eleme a McLaren-Honda helyzete.”

