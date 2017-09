Vettel a letaglózó vereség után is feldobva távozott Monzából

Akárcsak a Hungaroringen, megint sérült autóval versenyzett, ezért nem tartja reálisnak, hogy 36 másodperccel a győztes Hamilton mögött ért célba. Ugyanakkor ő és Räikkönen sem tagadja, hogy a Mercedes egyszerűen gyorsabb volt a Ferrari hazai pályáján.

Azt előre sejteni lehetett, hogy a Ferrari az Olasz Nagydíjon nehezen tudja majd felvenni a versenyt a Mercedesszel, mert a gyors pálya, amelyen a motorerő a legfontosabb, inkább az ellenfelüknek fekszik, de még a vártnál is letaglózóbb vereséget szenvedtek: Sebastian Vettel 36 másodperccel Lewis Hamilton mögött ért célba, és ezzel az idén először elvesztette a vezetést a világbajnoki összetettben, Kimi Raikkönen hátránya pedig az egy percet is meghaladta.

Ez különösen meglepő volt, miután alig egy héttel ezelőtt, a szintén inkább a Mercedeshez passzoló Spában keményen megszorongatták Hamiltont. A Ferrari versenyzői elismerték, hogy ezúttal nem voltak elég gyorsak a győzelemhez, de úgy vélték, a lemaradásuk nem tükrözte híven az erőviszonyokat. Vettel csak a 6. helyről rajtolt, és mire a 8. körben, Esteban Ocon Force Indiáját megelőzve feljött a 3. helyre, már 9 másodperccel volt Hamilton mögött.

A Mercedesek azonban korán letekerték a motorjukat, mivel nem fenyegette az elsőségüket senki, a maradék 45 körben mégis további 27 másodpercet vertek Vettelre.



A német, aki immár 3 ponttal nagy riválisa mögött van a világbajnoki tabellán, elismerte, hogy az elején nehezen érzett rá a ritmusra. „Aztán elég magányosan alakult a versenyem, igyekeztem minél közelebb maradni a Mercedesekhez, de egyszerűen nem volt meg hozzá a tempónk" – tette hozzá.

Vettelnek a végén még a 16. helyről rajtoló Daniel Ricciardo elől is menekülnie kellett, aki a többséghez képest fordított taktikát követve a második etapra a szuperlágy gumikat kapta meg. A hátrányát egészen 4 másodpercre faragta le, ám a Ferrari versenyzője szerint ez nem volt reális, mert neki az utolsó húsz körben sérült autót kellett vezetnie.

Az első kanyarban kicsúsztam egyszer, és az autómban ettől eltörhetett valami, mert a kormány bal oldala utána lógott egy kicsit



– magyarázta. – Ezért nem tudtam megbízni többé az autóban, különösen a féktávokon, márpedig azok ezen a pályán kiemelten fontosak. Emiatt az utolsó körökben szerintem nem volt mérvadó a tempónk. Összességében mondhatjuk, hogy ma rossz napunk volt, de a csapat egyébként jó úton halad, ebben biztos vagyok."

Vettel azt állította, hogy teljesen az olasz közönség rajongásának hatása alá került, és a 6. helyről indulva úgysem végezhetett volna előrébb, ezért a világbajnoki vezetés elvesztése ellenére is „nagyon-nagyon jó kedve van."

Az Origo Gphírek kérdésére, hogy a Ferrari küszködésében szerepet játszhatott-e a szombati eső, amely miatt nem tudták optimalizálni a pénteken még nem tökéletes beállításokat, azt felelte: „Volt egy listánk arról, hogy mit szeretnénk kipróbálni a szabadedzésen, amire valóban nem volt lehetőségünk, de biztosan a többiek is ugyanígy jártak. Pénteken alapvetően jó érzéseim voltak az autóval kapcsolatban, a hosszú etapom csak a forgalom miatt tűnt rosszabbnak a valóságosnál. A Mercedes már akkor borzasztóan gyorsnak tűnt, és ezt ma be is igazolták."

Räikkönen nem érezte jónak a balanszot

A másik Ferrarit vezető Kimi Räikkönen jobban rajtolt, és meg is előzte Valtteri Bottast, de már az első körben elvesztette az így kiharcolt pozícióját, aztán a 3. körben Vettel is lehagyta. Lance Strollt a bokszban egy elrontott kerékcserével is sikerült megelőznie, de Ocont nehezebben, csak a 26. körben utasította maga mögé. Így 4. lehetett volna, neki azonban nem sikerült visszavernie Ricciardo támadását.

Räikkönen nem tagadta, hogy a Ferrari nem volt elég gyors a Mercedes legyőzéséhez. „Tűrhetően rajtoltam, bár nem optimálisan. Úgy tűnt, egy kicsit mindenki küszködött a tapadással az indulásnál, az aszfalt elég csúszós volt – mondta. – Az első pár kanyaron jól túljutottam, aztán viszont nem tudtam eldönteni, mit csináljak a Williamsszel. A második kanyarban lett volna esélyem bebújni mellé a belső ívre, de túl kockázatosnak éreztem."

„Ezért elvettem a gázt, így a többiek nagyobb lendületet tudnak venni nálam, úgyhogy Valtteri felzárkózott mellém, és mivel az Ascariból elég rosszul gyorsítottam ki, az egyenesben meg is előzött. Megpróbáltam visszatámadni, de nem volt meg hozzá a tempónk."

Räikkönen a rádióban túlkormányzottságra panaszkodott, és ő Vettellel ellentétben úgy vélte, az elmaradt edzésidő miatti kiforratlan beállítások igenis szerepet játszhattak a nyűgjeikben. „Az nyilván nem segített, de mindenki ugyanabban a cipőben járt, úgyhogy nem foghatjuk az esőre a dolgot" – mondta.

Szerintem nem ez volt az igazi ok, hanem az, hogy egyszerűen nem voltunk elég gyorsak, és talán a balansz sem volt jó.



Péntek után változtattunk rajta, ezért értelemszerűen a versenyen próbálhattuk ki először élesben, de bármilyen beállítást választottunk, az nem jelentett óriási különbséget. Az autónk valamiért egyszerűen nem működik jól ezeken a kis leszorítóerős pályákon."

Räikkönen hozzátette, hogy ha tudnák, mi a probléma, már megoldották volna, de Szingapúrban valószínűleg megint ők kerülnek fölénybe. „Meg leszek lepve, ha a következő verseny is így fog alakulni" – mondta.

