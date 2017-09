Räikkönen tisztán küzdött, de bárkit megtámadtam volna

Daniel Ricciardo újabb szenzációs előzést mutatott be Monzában. Christian Horner már a legendás Nigel Mansellhez hasonlította őt. Jól ment a Red Bull a versenyen.

Előre leírta a Red Bull az Olasz Nagydíjat, mivel motorcserék miatt mindkét versenyzőjük csak a sereghajtók közül rajtolhatott, de Daniel Ricciardo újabb szenzációs szerepléssel még a dobogóra is veszélyes volt, és Max Verstappen is csak azért jutott mindössze a 10. helyig, mert már a futam elején összeakadt Felipe Massával, így két kerékcserével és egy defekttel teljesítette a futamot.

Ez a nap azonban Ricciardóról szólt, aki jól kihasználta, hogy Kimi Räikkönen lavinát indított el a korai kerékcseréjével, ezzel kicsalta a pályáról Esteban Ocont és Lance Strollt is, Ricciardo viszont már a Force India és a Williams elé ért vissza, amikor a verseny vége felé lecserélte a lágy abroncsait szuperlágyakra. Ekkor száguldani kezdett, és egy látványos manőverrel megelőzte Räikkönent.

„Hajtottunk a dobogóra. (Sebastian Vettel) előnyét körönként 1 másodperccel csökkentettem, aztán kicsit ő is feltekerte a motorját, én viszont elhasználtam az abroncsaimat – mondta a Sky Sportsnak. – Mókás volt, néhány szép előzést sikerült végrehajtanom. Remélhetőleg az év néhány fénypontját összehoztam. Elismerésem Kiminek, mert tisztán és sportszerűen versenyezett, de igazából

azt a manővert bárki ellen megcsináltam volna. Tudtam, hogy minél később fékezek, annál nehezebb lesz előzni, de bevállaltam, és örültem, hogy összehoztam.”

Noha az eredmény szempontjából Ricciardónak nem volt kulcsfontosságú, hogy azonnal lenyomja Räikkönent, csapatfőnöke, Christian Horner így kijelenthette, hogy Ricciardo „hihetetlen visszatérést produkált, és a mezőnyben az egyik legjobb az előzések terén. Képes volt későn fékezni, és mégis befordulni a csúcspontnál. Nigel Mansellre emlékeztetett.”

Horner szerint Ricciardo nem indult jól, de később „fennséges” előzéseket mutatott be, és bevált az is, hogy a mezőny többségével ellentétben lágy gumikon indult. „Mindössze 4 másodperccel Sebastian mögött ért célba, pedig az 1. kör végén még 20-szal volt mögötte. Ez lenyűgöző. Be kellett vállalnunk a büntetéseket, de Szingapúr előtt most jól állunk, és az kedvezőbb pálya a számunkra.”

Remélem, hogy a Ferrarinak aggódnia kell miattunk. Jó a karosszériájuk, a Mercedesnek itt ki kellett használnia az előnyét, mert a következő néhány pálya a Ferrari felségterülete.”

Verstappennek nem volt oka sok lelkesedésre, mert elmondása szerint már három kör után annyi volt a versenyének. Később ő is szép előzéseket mutatott be, és azt mondta, örül a visszavágásnak, valamint Ricciardo eredményének, de reméli, hogy Szingapúrban már ő is tényleg a dobogóért küzdhet.

