Bottas aggódhat, a Mercedes bejelentkezett Verstappenért

A holland tinédzser kirobbanthatatlan a szerződéséből a Red Bullnál, de a Mercedesnél már a közeljövőbe tekintenek, és leigazolnák őt Lewis Hamilton mellé.

Lewis Hamilton a következő években is a Mercedes versenyzője maradhat, miután ő maga és Niki Lauda is arról beszélt, hogy egyelőre nem tárgyalnak a jövőre lejáró szerződés meghosszabbításáról, de egyikük sem látja okát annak, hogy ne folytatódna az együttműködésük. Valtteri Bottasnak viszont nincs még állása 2018-ra, és az Auto Bild szerint a Mercedes csak jövőre akarja őt megtartani.

Bottas hosszabb távra szeretne leszerződni a csapattal, ők viszont a Red Bullnál folyamatosan műszaki hibákkal küzdő Max Verstappent nézték ki maguknak. A tinédzser pilóta megingathatatlan szerződést írt alá a mostani csapatával, ezért legkorábban 2019-ben ülhetne át az Ezüstnyílba, valószínűleg Hamilton csapattársaként.

A lap szerint Verstappen és a Mercedes a Belga Nagydíj idején egyeztettek egymással, és Helmut Marko azt is elárulta az ORF-nek, hogy a Mercedes már Verstappen bakui kiesése után érdeklődni kezdett az esetleges átigazolással kapcsolatban. Azt egyelőre nem tudni, mi áll pontosan a holland pilóta szerződésében, a Red Bull viszont korábban azt mondta, nincsenek kiskapuk.

Ennek ellenére lehetséges, hogy teljesítményalapú záradékok bekerültek a megállapodásukba,

és a Red Bull meghosszabbíthatja a szerződést 2019 végéig, ha szeptemberben a konstruktőri világbajnokság első három csapata között vannak (ez most teljesül), de az is lehet, hogy Verstappen kibújhat, ha ő maga nincs a legjobb három között (erre az idén esély sincs) a pontversenyben. A Bild szerint akár a kényszerszabadság is felmerülhet, ezt azonban kizárhatjuk a lehetőségek közül.

Martin Brundle, a Sky Sports szakértője szerint Verstappen átigazolása lehet a legnagyobb szenzáció, mert a 30-as éveikben járó Hamilton és Sebastian Vettel köré csapatok épülnek, ezért nem várható, hogy vándorolni kezdjenek. Verstappen közben elégedetlen, és győztes autót akar, de a Red Bull az idén állandóan lerobban alatta. Csapattársa, Daniel Ricciardo szerint erről nem ő tehet.

Jól vezet. Nem az a gond, hogy rosszul végzi a dolgát, és ezért gondjai vannak.”

„Nyilvánvalóan nagyon tehetséges, és sokan mondják, hogy nagyszerű sikereket elér majd a sportban. Ezt most el kell viselnie, és át kell hidalnia a nehézségeket, hogy továbbléphessen. Ha akarja, simán lehet még 15 éve a sportban” – nyilatkozta Ricciardo, akit a Ferrarival hoztak hírbe, de kijelentette, Vettel vízhordójaként nem akar Maranellóba szerződni.

Lauda: Ez nonszensz

Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke „nonszensznek” nevezte a pletykákat, szerinte Verstappen nem tud kiszabadulni a szerződéséből a Red Bullnál.

„Az a helyzet, hogy Verstappennek 2019 végéig szerződése van a Red Bull-lal, vagyis 2020-ig nem várhat változásra. Még két évig ott kell lennie. Addig sok minden történhet, és semmi értelme, hogy erről a témáról beszéljek” – nyilatkozta Lauda, de a Bild úgy tudja, hogy Jos Verstappen Monzában is találkozott Toto Wolff-fal.

