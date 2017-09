Schumacherre gondolunk, de a Ferrari nála is sokkal nagyobb

Jubileumot ünnepel a Ferrari az Olasz Nagydíjon, 1947-ben szerezte meg az alapító, Enzo Ferrari autója a később legendás márkává fejlődő istálló első futamgyőzelmét.

Mérföldkövet ünnepel a Ferrari a hétvégén, hiszen az olasz sportautómárka 2017-ben fennállása 70. évfordulójához érkezett. A Ferrari kapcsán eleinte nehéz volt a mai értelemben vett autógyárról beszélni, mert Enzo Ferrarit mindig is a versenyzés érdekelte, utcai sportautókat is csak azért kezdett el gyártani, hogy a versenyzést finanszírozni tudja.

Miután eleinte Alfa Romeókat versenyeztetett, a Ferrari saját neve alatt 1947-ben építette meg első versenyautóját. Az áttörést abban az évben a Római Nagydíj hozta el, a 125 S azt a futamot nyerte meg először, a Forma-1-es világbajnokságban pedig annak 1950-es létrehozása óta folyamatosan részt vesz, és minden egyéb csapatnál több győzelmet szerzett. A Római GP-re már 1945 közepén elkezdtek készülni, ekkor kezdődött a 125 S tervezése azzal a céllal, hogy legyőzzék az Alfa Romeót.

Enzo Ferrari átvitt értelemben is mindig is az erőforrást, a motort helyezte az autó középpontjába. Nem csoda, hogy csapata még a halála után is kitartott a V12-es szívómotorok mellett az F1-ben, egészen 1995-ig. Már a 125 S-be is ilyet készítettek, és általában azóta is kitartanak a szokásuk mellett, hogy a típusjelzés utal a motor lökettérfogatára és elrendezésére.

A 125 S motorja nem egészen 120 lóerős volt, 6800-as fordulatszámmal.

A Ferrari első győzelmét Franco Cortese szerezte. Ő 1949-ig maradt Enzo istállójánál, ahol később nagy megbecsülés, de igen kemény elbánás várta a korszakok legjobb pilótáit. A Ferrari 1950-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, ’50-ben és ’51-ben a Mille Migliát, a sportautó-világbajnokság első hét bajnoki címéből hatot, majd összesen 13-at.

A legnagyobb jelentőséggel viszont természetesen az 1950-ben elindított Forma-1-es világbajnokság bír, hiszen a Ferrari itt a kezdetek óta küzd a brit istállók túlsúlya ellen, a pályán és azon kívül egyaránt. A Ferrari már az első F1-es szezonban, 1950-ben is versenyzett, bár az első futamot kihagyták, azóta minden évben rajthoz álltak, és

a legfontosabb rekordok mindegyike a maranellói istállóhoz kötődik.

Az első F1-es győzelmüket az 1951-es Brit Nagydíjon érték el, José Froilán González itt tudta megtörni az Alfa Romeo addigi egyeduralmát, majd a hazai rivális kiszállása után, 1952-ben simán megnyerték a világbajnokságot Alberto Ascari révén. Ezt később további 14 követte, vagyis összesen 15 egyéni és 16 konstruktőri világbajnoki címet szereztek.

A Ferrari mítosza a versenyzésre alapul, nincs még egy olyan autómárka, ami ekkorára tudott volna nőni úgy, hogy történelmi örökségét szinte kizárólag az autósportra alapozza. Ehhez a páratlanul szenvedélyes szurkolótábor, a Tifosi is kell, tagjaik a Ferrari iránti rajongásukat szinte vallásként értelmezik, és úgy is nemzeti értékké tették a Ferrarit, hogy az utóbbi időben ritkán alkalmaznak olasz pilótát.

Enzo Ferrari mindig alárendeltnek tekintette a versenyzőit,

az F1 legjobbjai általában mégis megjárták a csapatát. Ascari után Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Michael Schumacher és Kimi Räikkönen is világbajnok lett a Ferrarinál, de a tragikus balesetben elhunyt Gilles Villeneuve, valamint a kevésbé sikeres korszakban versenyző Nigel Mansell és Alain Prost is szerencsét próbált az istállóval.

A legsikeresebb korszakot természetesen Michael Schumacher hozta el a Scuderiának. A rekordbajnok a hét világbajnoki címéből ötöt a Ferrarival nyert 2000 és 2004 között zsinórban, valamint közreműködött az 1999-es konstruktőri győzelemben is. Schumacher 1996 és 2006 között 72 győzelmet szerzett a Ferrarival.

A Ferrari rekorder az egyéni és konstruktőri világbajnoki címek, a versenyen való indulások, győzelmek, dobogós helyek, kettős győzelmek, pole pozíciók, megszerzett pontok, leggyorsabb körök, és legalább egy győzelemmel teljesített szezonok terén.

A Schumacher köré épített csapat a mai napig meghatározó élmény az F1-es közönségnek, részben azért, mert nem csupán sokat nyertek, gyakran nagy fölénnyel is tették. Az F2004-es autó a 2004-es szezon 19 futamából 8 alkalommal körrekordot állított fel, de 1-1 alkalommal ugyanez elmondható az F2003-GA-ról, majd Schumacher után az F2008-ról és az F10-ről is.

Noha a Ferrari 2007-ben nyert utoljára egyéni világbajnokságot Kimi Räikkönen révén, és 2008 óta várat magára a konstruktőri győzelem is, a mítosz továbbra is megingathatatlan. Az idén Sebastian Vettellel ismét felérhetnek a csúcsra, de ha ez most nem sikerül, jövőre újra megpróbálják, mert bár a Scuderia többször fenyegetett már azzal, hogy kiszállnak az F1-ből, eddig mindig bent maradtak.

A Ferrarinál versenyezni igazi kiváltság, valamilyen sszemélyes élménye azonban szinte az összes pilótának van a vörös autókról,

az Olasz Nagydíj előtt az FIA sajtótájékoztatóján résztvevőknek fel is tették a kérdést, hogy mit jelent a számukra a Ferrari. Életkorukból adódóan többen kiemelték Schumacher sikerszériáját, de nem ez volt az egyetlen közös pont az emlékeikben.

Sergio Pérez

„Nekem az első tesztem jut eszembe, amit a Ferrarival teljesítettem, amikor még az akadémia tagja voltam. Különleges nap volt, örökké velem marad. A Ferrari-csapatot mindannyian csodáljuk, és a Forma-1-rajongóként szeretnénk, ha jól szerepelnének. Nekem az különleges alkalom volt.”

Esteban Ocon

„Én is teszteltem a Ferrarinál, még 2014 végén. Varázslatos volt, hiszen Fiorano gyönyörű pálya, olasz mérnökökkel dolgozhattam, és egy Ferrarit vezethettem. Beszélek olaszul is, éltem Olaszországban, rengeteget gokartoztam ott, és tudom, hogy mit jelent a Ferrari a motorsportban. Michael (Schumacher) nagy rajongója is vagyok, gyerekkoromból, amikor a tévében néztem, emlékszem, hogy a Ferrari mindig az élen volt.”

Sebastian Vettel

„Én szintén Michael nagy tisztelője vagyok, a Forma-1-gyel kapcsolatos legtöbb gyerekkori élményem hozzá, és ezáltal a Ferrarihoz köthető. Nagyon csodáltam őt, de az autót és az istállót is, ahol versenyzett, ezért természetesen egy álmom vált valóra, hogy csatlakozhattam a csapathoz. Sok gyermekkori élményem van róluk, amikor kisautókkal játszottam, mindig a piros autó nyert. Nem is tudom, miért! A világ ezt tanította nekem. 2003-ban, a Nürburgringen Michael révén lehetőségem nyílt rövid időre benézni a garázsba. Lenyűgöző volt látni, ahogy a srácok dolgoznak, mindenki piros ruhában volt. Az ilyen dolgok nagyon számítanak egy gyereknek. Most persze már bármikor itt lehetek, ami nagyszerű.”

Romain Grosjean

„Kisgyerekként az első játékautóim egyike piros volt. Ez a Ferrari szellemisége. Monzában mindig látom, mennyire megőrül a tifosi. Ez különleges, és azt hiszem, a Ferrari pilótájának lenni az egyik legjobb dolog lehet a világon.”

Nico Hülkenberg

„Tinédzserként figyeltem Michaelt, ahogy rengeteg vb-címet nyert a Ferrarival. Ekkoriban már a Forma-1-ről álmodtam, és persze dolgoztam is érte. (A Ferrarinak) elképesztő történelme van, nagyon különleges márka.”

Carlos Sainz

„Ahogy Nico, úgy én is azt láttam, amikor elkezdtem követni a Forma-1-et, hogy Michael vb-címeket nyer, illetve veszít el. Most ez jut eszembe. A legnagyobb hatással az volt rám, amikor 2015-ben megérkeztem Monzába az első itteni versenyemre, és láttam, hogy a tifosi tagjai felsorakoznak a paddocknál, és megpróbálnak mindegyik versenyzőtől autogramot kérni. Valószínűleg ez az elképzelhető legkülönlegesebb érzés: látni a tfosi seregét, ahogy minden egyes nap fél órán át ácsorognak egy aláírásért. Hihetetlen.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!