Ezért nem büntették Alonsót leszorításért

A Belga Nagydíj után Jolyon Palmer nem értette, miben különbözött Fernando Alonso manővere attól, amit Kevin Magnussen tett Nico Hülkenberggel a Hungaroringen. Elmondták neki.

Fernando Alonso hányattatásai közepette kissé elsikkadt, hogy Jolyon Palmer kiborult a kétszeres világbajnok miatt, mert szerinte Alonso leszorította őt a Belga Nagydíj során. Palmer a Hungaroringen történtekkel vont párhuzamot, akkor Kevin Magnussent megbüntették, mert leszorította Nico Hülkenberget a fűre, majd később a német versenyző sportszerűtlennek nevezte ellenfelét.

Alonso és Palmer fej-fej mellett haladt a Rivage kanyarban, amikor a Renault került a külső ívre, és Alonso valóban leterelte őt a pályáról az aszfaltozott bukótérbe. Palmer később nem értette, hogy ez miben különbözött attól, amit Magnussen tett a Magyar Nagydíjon, de a versenyzői eligazításon Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója gyorsan tisztázta az esetet.

Whiting mindkét eset belső kamerás felvételeit levetítette, és megállapította, hogy a Magnussen-Hülkenberg esetnél a német versenyző Renault-ja előrébb volt, ezért büntették meg a Haas pilótáját. Palmer ugyanezt nem tudta elmondani a kérdéses szituációban, ezért a balesetét Alonsóval meg sem vizsgálták a sportfelügyelők.

Whiting egy 2013-as FIA direktívát is elővett, ebben az áll, hogy ha a kívülről előző autó előrébb jár a kanyar csúcspontjánál, hagyni kell neki helyet.

Palmer nem nyilatkozott a versenyzői eligazítás után, Romain Grosjean viszont elismerte, hogy a pilóták nem érezték a különbséget a két incidens között, ezért több esetet is megvizsgáltak a sportfelügyelőkkel. „Úgy érezték, hogy Palmer nem volt előrébb a csúcspontnál, ezért nem kellett neki helyet hagyni a kanyar kijáratánál. Most már ezt is tudjuk, és használhatjuk ezt a területet.”

