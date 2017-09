Honda: Nyilvánvaló, hogy Alonso nem akar velünk maradni

A Honda F1-es programjának vezetője még mindig reméli, hogy meggyőzhetik Fernando Alonsót, és a kétszeres világbajnok kitart majd a McLaren Honda mellett. A csapat már a Renault-val tárgyal.

Hamarosan döntést kell hozni arról, hogy milyen motorral folytatja a McLaren az F1-ben, és ez Fernando Alonso jövőjét is befolyásolhatja. A kétszeres világbajnok és a csapat is tagadta, hogy Alonso ultimátumot adott, és a Honda lecserélését kötötte ki a maradása feltételeként, de Haszegava Juszuke szerint Alonso a Honda aktuális állapotából már nem kér a továbbiakban.

Teljesen nyilvánvaló, hogy jelenleg nem akar a Hondával maradni, ez tiszta - nyilatkozta Haszegava a GP Update-nek. - Abban megállapodtunk, hogy megváltozhat a véleménye, ha lesz némi reménye, elvárása vagy lehetőség arra, hogy a Honda javuljon. Erről kell meggyőznünk őt" - tette hozzá a szakember, aki szerint „világos", hogy Alonso és a McLaren nem marad velük, ha nem fejlődnek.

A Honda teljes sportprogramját felügyelő Maszasi Jamamoto szombaton személyesen kilátogat a hétvégi Olasz Nagydíjra is, hogy tárgyaljon a McLarennel a folytatásról. Pénteken már tartottak egy hosszú megbeszélést a csapat más képviselőivel Tokióban.

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője a Sky Sportsnak nem kommentálta a Hondával kapcsolatos tárgyalásokat, azt viszont nem tagadta, hogy egyeztetnek a Renault-val is. Ezt nehéz is lett volna cáfolni, mert Alain Prost, Cyril Abiteboul, Jérome Stoll és Ross Brawn mindenki szeme láttára vonult be a McLaren főhadiszállására Monzában.

A motorszállítás feltétele lehet, hogy a Toro Rosso vállalja át a Honda motort, ők a monzai hétvégét jelölték meg végső határidőként, azonban Brown szerint ez nem jelenti azt, hogy az ő terveik is véglegessé válnak, de ők is döntenek néhány héten belül. "Még mindig elindulhatunk bármely irányba. Ez talán a McLaren történetének egyik legnagyobb döntése - mondta Brown. - Még senkivel sem állapodtunk meg" - állította, és hozzátette, nem az anyagiak fogják diktálni azt, hogy a McLaren milyen motort használ.

"A McLarennek az a legjobb, ha a lehető legjobb sportszakmai döntést hozzuk meg - szögezte le. - Azért vagyunk itt, hogy nyerjünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem vagyunk a dobogón. Nagyon sok szempont van, és a gazdasági oldal is egy ezek közül, de szerencsére a tulajdonosok hihetetlenül eltökéltek, sportszakmai döntést hozhatunk, és majd utána foglalkozunk az anyagiakkal."

Brown közben Alonsóval is tárgyal, de van B és C terve a spanyol sztár távozása esetére is. Jövőre még biztosan nem a szupertehetség, Lando Norris ül majd az autóban.

"Most azt tervezzük, hogy a Forma-2-ben fog versenyezni - árulta el. - Mindenképpen azt gondolom, hogy elég gyors a Forma-1-hez, de nem akarjuk elkapkodni a dolgokat. Ő a jövő egyik csillaga, és egyelőre nem gondolunk arra, hogy elküldjük egy másik Forma-1-es csapathoz" - nyilatkozta Brown a brit Norrisról, aki a Hungaroringen rendezett teszten hívta fel magára a figyelmet.

Alonso lát bíztató ajánlatokat

Alonso azt mondta, érzése szerint az asztalán heverő ajánlatok között vannak olyanok, amikkel ismét a győzelmekért harcolhatna jövőre.

"Le fogok ülni, és eldöntöm, melyik a legjobb. Azt gondolom, akadnak olyan opciók a piacon, amikkel jövőre nyerhetek. Ez az egyetlen, amit akarok" - jelentette ki.

Korábban összefüggésbe hozták a Williamsszel, a Renault-hoz visszatérése viszont nem tűnik járható útnak, mert az építkezési fázisban lévő csapat nem akarja próbára tenni a pályafutása vége felé járó pilóta türelmét. "A Renault-nak mindig lesz helye a szívemben - mondta Alonso. - A héten már kijelentették, hogy jövőre még állnak készen (a győzelemre), vagyis őszinték."

