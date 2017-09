Úgy tűnik, a Renault kezdi megvetni a lábát a gyári csapatok között, a mezőny elejében. Nico Hülkenberg szerint az először Silverstone-ban bevetett aero-csomaggal az autójuk minden szempontból jobb lett, és versenyről versenyre új alkatrészeket kapnak hozzá, de Spában ráébredt, hogy a Ferrari még mindig más ligában játszik.

Az istállóját a Lotustól visszavásárló Renault számára a tavalyi még átmeneti szezon volt, de az idén végre elkezdték feljebb tornázni magukat a rajtrácson, és a teljesítményük egyre jobban megüti a gyári csapatoktól elvárható mércét. Az enstone-i bázison folyamatosan bővítik az infrastruktúrát és a személyi állományt, amelyet az előző tulajdonos költségkímélési okokból leépített, és úgy tűnik, a technikai fejlesztéseik is beválnak a pályán.

Az autójukhoz még a Brit Nagydíjon vetették be a legutóbbi jelentős frissítést, az új padlólemezre épülő aerodinamikai csomagot, és Nico Hülkenberg azóta csak a három nagy csapat – a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull – versenyzőitől kapott ki az időmérőkön, egyszer a 6., kétszer pedig a 7. helyen zárva a Q3-at.

Az RS17 egy mért körben már az év eleje óta gyors volt, mostanra azonban a versenytempóját is sikerült rendbe tenni,

úgyhogy Hülkenberg két tempós pályán, a Brit és a Belga Nagydíjon az előkelő 6. helyen ért célba. Az autó ráadásul a teljesen más vonalvezetésű Hungaroringen szintén ütőképesnek bizonyult. Az Origo GPhírek kérdésére, hogy versenyzői szemmel milyen téren javult a legtöbbet az autója, inkább a lassú vagy a gyors részeken, Hülkenberg Monzában azt felelte: „Hát, lényegében mindenhogy."

„A Silverstone-ban bemutatott frissítéseink sokkal ütőképesebbé tették. Különösen aerodinamikailag működik jobban, ezért később tudok fékezni, nagyobb lendületet tudok vinni a kanyarokba, korábban tudok visszalépni a gázra – tette hozzá.

Tehát egész egyszerűen sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk a nagyobb tapadás miatt, és ennek köszönhetően gyorsabbak is."



A Renault leggyengébb pontja így egyre inkább a motor, amely most már nemcsak az ügyfélcsapataik, mindenekelőtt a Red Bull lehetőségeit határolja be, hanem az övéket is. Márkatársaihoz képest Hülkenbergnek még viszonylag szerencséje volt, mert attól eltekintve, hogy a Monacói Nagydíjról váltóhiba miatt esett ki, a Hungaroringen pedig ugyancsak váltócseréből kifolyólag hátrébb sorolták a rajtrácson, nem sújtották műszaki hibák, de úgy véli, a Renault előtt még hosszú az élre vezető út.

A Renault lemaradása az utóbboi öt versenyhétvégén

A három nap legjobb ideje alapján

Dif (mp) Baku 3,337 Red Bull Ring 1,346 Silverstone 2,256 Hungaroring 1,192 Spa 2,132

Erről legutóbb, Spában kapott egy kis fájdalmas emlékeztetőt, amely felnyitotta a szemét. „Kimi (Räikkönen) gyakorlatilag úgy húzott el mellettem a büntetése után, hogy állva hagyott. Elég megdöbbentő volt látni a tempójukat. Ez ráébresztett, hogy milyen keményen kell dolgoznunk nekünk és az összes többi csapatnak, ha fel akarunk zárkózni hozzájuk" – mondta Hülkenberg.

Minden hétvégén kapunk új alkatrészeket. A lényeg a részletekben rejlik, érezhető, ahogy egyre jobban összeáll a csomagunk



– tette hozzá. – Így keményebben nyomhatom a gázt, és folyamatosan nő az önbizalmam, ami kellemes érzés."

Hülkenberg 34 ponttal jelenleg az egyéni összetett 10. helyén áll, megelőzve Felipe Massát, a Renault azonban tíz csapat közül csak 8. a konstruktőri bajnokságban. Igaz, az 5. hely nem tűnik elérhetetlennek számukra, hiszen a Williams csupán 11 ponttal előzi meg őket, és ekkora különbség nyolc forduló alatt behozható lehet.