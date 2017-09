Häkkinen: Schumacher fia F1-es versenyző lesz

A korábbi hétszeres világbajnok legnagyobb ellenfele nagyra tartja Mick Schumachert, akinek unokatestvére is F1-es álmokat szövöget. Michael mindkettejük példaképe.

Megható pillanatoknak lehettek tanúi a nézők, akik figyelték a Belga Nagydíj felvezetését, hiszen Mick Schumacher édesapja 1994-es Benetton-Fordjával megtett egy bemutató kört, ezzel tisztelgett Michael első győzelmének 25 évfordulója előtt. A különleges pillanatokat Schumacher korábbi mérnökei, Ross Brawn és Pat Symonds is a helyszínen figyelte.

Nem csak Schumacher korábbi munkatársai, ellenfelei is felkapták a fejüket arra, hogy fia, Mick bemutatkozott az F1-es közönségnek. A kétszeres világbajnok Mika Häkkinen is örömmel figyelte az eseményeket. „Ismerem már Micket, mert számos rendezvényen részt vettünk már együtt – írta szponzora, az Unibet weboldalán. – Nagyszerű karakter és erős személyiség.”

Häkkinen a korábbi hétszeres világbajnok Michael Schumacher legkeményebb ellenfele volt, két világbajnokságot nyert a McLaren-Mercedesszel, mielőtt Schumacher alatt összeállt a Ferrari. Bár Mick az F3-ban egyelőre nem sziporkázik, Häkkinen már most is odafigyel az ifjú Schumacherre.

Ahogy elnézem, ahogy a pályafutását és az életét építi, csak tiszteletet érzek iránta.”

„A hozzáállása nagy tiszteletet áraszt az édesapja, a családja és a szurkolók iránt. Szerintem nagyon világosan átlátja a saját, és a családja kapcsolatát a Forma-1-gyel. Biztos vagyok abban, hogy eljön az ő ideje, és a legmagasabb szinten fog versenyezni. Mindenképpen éhes arra, hogy eljusson oda” – nyilatkozta Häkkinen, aki maga is képviseli a Schumacher-család által indított Keep Fighting mozgalmat.

Mick mellett a napokban unokatestvére, Ralf Schumacher fia, David is feltűnt, és kijelentette, „mindenképpen” a Forma-1-et célozza meg, miután kipróbálta édesapja csapatának F4-es autóját. „Imádnám, ha az unokatestvéremmel, Mickkel együtt bejutnánk az F1-be – mondta. – Az elvárások már most elég nagyok, különösen azért, mert Mick már most igen gyors.”

Unokatestvéréhez hasonlóan David is édesanyja vezetéknevével kezdett versenyezni.

„Az előző néhány évben édesanyám nevét, a Brinkmannt használtam, így a média kevésbé terhelt meg – mondta David, és elismerte, nem csak édesapját tekinti példaképnek. – Nyilvánvaló, hogy ketten vannak. Az édesapám, és a nagybátyám, Michael, egyszerűen azért, mert ő minden idők legsikeresebb versenyzője, de apám szintén nagyon jó volt.”

