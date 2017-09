Hamilton érzelmes verset írt Diana hercegné tiszteletére

Nem csak a versenyzés járt Lewis Hamilton fejében, amikor megérkezett a hétvégi Olasz Nagydíj helyszínére. A brit pilóta Diana walesi hercegnére is gondolt, aki 20 évvel ezelőtt, 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy párizsi autóbalesetben. Hamilton „England’s Rose”, vagyis „Anglia rózsája” címmel verset írt a hercegné emlékére.

„Mindössze 12 éves voltam – reflektált a Sky Sportsnak. – Nagyon megérintettek a történtek. Furcsa érzés volt, mert én nem igazán figyeltem, hogy mi folyik a királyi családban, de olyan ikonikus nő volt, hatalmas szíve és lelke volt. Érzelmes nap volt (amikor meghalt). Nem sokat gondolkodtam rajta azóta, de valamelyik nap, fotókat nézegetve úgy gondoltam, jó ötlet lenne (a verset) megosztani a rajongókkal is. Ezek a szavak leképezik, hogy milyen érzéseim vannak.”

„Ugyanúgy szerettem őt, mint bárki más a világon, és őt nagy szeretet vette körül. Túl korán ment el. Soha sem lesz senki olyan, mint ő, de sokakat inspirált világszerte, engem is beleértve.”

A versben Hamilton arról ír, hogy Diana, a Nemzet Rózsája elvesztésekor folyókat öltve könnyeztek, a világ megállt, és soha sem felejtik a napot, amikor örök nyugalomra helyezték őt. Dianát az „emberek hercegnéjének” nevezi, és azt várták, hogy a szép Angliát vezeti majd. A költő méltatta Dianát és a belőle áradó fényt és szeretetet, szerinte soha nem lesz senki olyan, mint ő, és emlékét most már egy csillag őrzi az égen.

England's Rose

The day we lost our Nation's RoseTears we cried like rivers flowed,The earth stood stillAs we laid her to rest,A day you and IWill never forgetThe people's princessWho came to see,The love from a CountryWe'd hope she'd lead,England's beautyCaptured in one sweet soul,Carried the torchGod rest her soul,With the gift she hadShe'd light up the way,With a smile to show us a brighter day,Hearts still fullof the love she gave,20 years since she laid in her graveThere will never be another like you,Now a shining star in the midnight skyI will always remember you,Princess DianaAs our sweet nation's Rose

By Lewis Hamilton