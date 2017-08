Bottas protekciós, ezért nem rendelik alá Hamiltonnak?

Jacques Villeneuve szerint a finn versenyző azért élvezheti még az egyenlő bánásmódot a Mercedesnél, mert korábbi menedzsere, a jelenlegi főnök, Toto Wolff vitte a csapathoz.

A Forma-1 aktuális kérdései között egyre többször hangzik el, hogy a Mercedes meddig tart ki a versenyzőkkel való egyenlő bánásmód mellett, mikor dönt úgy, hogy egyiküknek elsőbbséget ad. A kedvezményezett előbb-utóbb Lewis Hamilton lehet, aki a szezon eleje óta előrébb áll a tabellán Valtteri Bottasnál, jóllehet, közöttük egyszer sem volt akkora a különbség, hogy a csapatnak könnyű lett volna változtatni a politikáján.

A Ferrari már a teljes hadsereget felsorakoztatta Sebastian Vettel mögött a világbajnoki csatában, beleértve Kimi Räikkönent is, és egyre többen gondolják úgy, hogy a Mercedesnek hasonlóan kellene tennie Hamiltonnal. Niki Lauda a minap utalt erre, és Jacques Villeneuve-nek is ez a véleménye, akinek sejtése is van, hogy Toto Wolff csapatfőnök miért ragaszkodik az eredeti elképzelésekhez.

Bottas nincs Lewis szintjén. Nem említhetők egy lapon, ugyanabban a kategóriában, ez most már nyilvánvaló

- jelentette ki az Autosportnak, ezért szerinte a Mercedesnek véget kellene vetnie a házon belüli egyenlőségnek Hamilton kedvéért, "csakhogy Toto ezt nem akarja."

OLVASNIVSALÓ A Mercedesnek talán még nem késő beállnia Hamilton mögé

"Egyelőre védi Bottast, mivel ő hozta a csapathoz. Bottas az ő pilótája, noha többé már nem a menedzsere. Védelmezi, mert jövőre is szerződést akar adni neki." Az előző mondat annyiban igaz, hogy Wolff korábban segítette Bottas karrierjét, de miután a finnt leszerződtették Nico Rosberg helyére, kiszállt a menedzseri stábjából. Vettelnek 220, Hamiltonnak 213, Bottasnak 179 pontja van az Olasz Nagydíj előtt.

Nem kell Alonso

Wolff korábban azt mondta, a hosszú távú lehetőségeket is mérlegelve a nyári szünetben gondolja át, ki legyen Hamilton csapattársa 2018-ban. Bottas megtartása ellen nem hozott fel érvet, és kijelentette: a McLarennél senyvedő Fernando Alonso leigazolása jelen állás szerint szóba sem jön.

Fernandónak már van múltja a Mercedesnél, és nem mindig volt szép. Nagyon jó képességű versenyző, de jelenleg nem tekintünk rá jelöltként"



- nyilatkozta a BBC-nek, utalva a 2007-es idényre, amikor Alonso az akkor még Mercedes motoros McLaren pilótája volt.

"Kapásból rávághatjuk, hogy Valtteri nagyon jó munkát végzett első évében a Mercedesnél. Remekül kijön Lewisszal, és a pilóták közötti kapcsolat nagyon fontos, mert ez kihat a mérnöki eligazításokra is. Jó légkör van nálunk."

"Most úgy néz ki, Valtterivel folytatjuk, de minden a szerződés apró-cseprő részletein és a 2018 utáni helyzeten fog múlni. Tudni akarom, hogyan alakul majd a versenyzői piac 2019-ben és 2020-ban. Lesznek felszabaduló helyek és elérhető pilóták. Rövid távon semmi sem szól az ellen, hogy Valtterivel folytassuk."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!