Spában szoros csatában a Mercedes harcolta ki a győzelmet, de a vb-éllovas Sebastian Vettel szerint a Ferrarinak most már egyik pályán kell sem félnie a riválisától. A hétvégi Olasz Nagydíjnak otthont adó legendás monzai pálya elsősorban a motorerőt jutalmazza, így papíron a Mercedesnek kedvez, de a Ferrari is a győzelmet célozza meg a hazai közönség előtt.

A csapatoknak alig volt idejük arra, hogy kipihenjék a spái versenyhétvégét, rögtön a következő megmérettetésen, az Olasz Nagydíjon kell helyt állniuk. Az idény utolsó európai versenyének az óriási múlttal rendelkező, legendás monzai pálya ad otthont, ahol már 1922-ben is rendeztek Olasz Nagydíjat - igaz, akkor a jelenlegi vonalvezetéshez nagyon hasonlító aszfaltcsíkot egy oválpályával kombinálták.

Monza rögtön helyet kapott az 1950-ben induló Forma-1-es világbajnokságban is, és azóta sem lehetett kirobbantani onnan.



Az elmúlt 67 évben mindössze egyszer, 1980-ban fordult elő, hogy egy másik pályára, Imolába vitték az Olasz Nagydíjat, ezzel a megrendezett F1-es versenyek tekintetében Monza az abszolút csúcstartó.

Monza a megépítése óta az elképesztő tempójáról volt híres, s bár az idők során néhány sikán beiktatásával próbálták megszelídíteni, a mai napig ez a leggyorsabb pálya az F1-ben. Ugyan 5793 méterével a hosszabb aszfaltcsíkok közé tartozik, a nagy tempó miatt általában rövid, sprintszerű versenyeket rendeznek itt. Monza sokáig a végsebesség tekintetében is csúcstartó volt, s bár ebben a kategóriában már az új mexikói pályáé a rekord, az átlagsebességeket nézve azonban még mindig Monza a leggyorsabb:

az F1 történetének legnagyobb átlagsebességű köre Juan Pablo Montoya nevéhez fűződik, akinek a 2004-es időmérőn futott, 1:19.525-ös ideje 262 km/ó feletti átlagsebességet jelentett.



Olaszországban a nagy tempó miatt speciális beállításokat használnak a csapatok: a legfőbb cél a minél kisebb leszorítóerő elérése, ami az egyenesekben jelent komoly előnyt. A motorerőnek rendkívül nagy szerepe van, és a fékek is fontos tényezővé válnak a hétvégén. Monza vonalvezetése egyszerűnek tűnik, hiszen mindössze 11 kanyar van, amelyből hetet a sikánok tesznek ki, a versenyzők mégis gyakran hibáznak, különösen a sikánok előtti erőteljes fékezéseknél.

Az előzések többsége is a sikánokban történik, és ebben már két DRS-zóna is segíti a versenyzőket a célegyenesben, valamint a 7-es és 8-as számmal jelölt kanyarok között.

A Pirelli a közepes, a lágy és a szuperlágy gumikat viszi el Monzába. A legnépszerűbb választásnak természetesen a legpuhább keverék bizonyult, minden csapat 9 vagy 10 szettet kért belőle. A Mercedes a Ferrarival és a Red Bull-lal ellentétben 9 szettet rendelt a leggyorsabb gumikból, és a lágyakból használhatnak egy garnitúrával többet.

A hétvége fő témái

Győzhet-e a Ferrari a hazai pályáján?

Monzában óriási tisztelet és szeretet övezi a Ferrarit, ezért az istálló mindig a győzelmet célozza meg a lelátókat ellepő hazai rajongói, a szenvedélyesen szurkoló tifosi előtt. A papírforma alapján azonban a gyors olasz pálya a Mercedesnek kedvez, a németek az elmúlt három évben be is zsebelték a futamgyőzelmet. A Ferrari az idén mégis joggal bizakodhat: már az idény első felében világossá vált, hogy a motorerő tekintetében közelebb kerültek a Mercedeshez, és a múlt hétvégi Belga Nagydíjon is bizonyították, hogy minden pályán számolni kell velük.

A szintén nagy motorerőt igénylő spái pályán ugyan Lewis Hamilton nyert, de Sebastian Vettel a leintésig tartani tudta vele a tempót a futamon. A világbajnokságot 7 ponttal vezető Vettel ezért a vereség ellenére "nagyon elégedettnek" nevezte magát.

Jó úton haladunk, szerintem mostantól egyik pályától sem kell félnünk"



- jelentette ki a négyszeres világbajnok, akivel csapattársa, Kimi Räikkönen is egyetértett. Szerinte a Ferrari lemaradása a végsebesség tekintetében még mindig számottevő, de más területeken akkorát fejlődtek, hogy ezt kompenzálni tudják. "Rá kell jönnünk, hogyan tudunk a leggyorsabbak lenni - mondta. - Más szempontból is próbálunk fejlődni, nem csak a motorral foglalkozunk. Spa előtt mindenki arra számított, hogy a Mercedes egyértelmű favorit lesz azon a pályán, de csak nehezen tudtak nyerni, ezért úgy gondolom, jól végezzük a dolgunkat."

ELEMZÉS SPÁRÓL A Mercedesnek talán még nem késő beállnia Hamilton mögé

A Ferrari rajongói egyébként 2010 óta várnak egy újabb hazai győzelemre, akkor Fernando Alonso nyert az olaszok színeiben Monzában. Ha megismétlődik a spái eredmény, azaz Hamilton végez az élen, Vettel pedig 2. lesz mögötte, akkor pontegyenlőséggel fognak állni - utána viszont az inkább a Ferrarinak kedvező Szingapúr következik.

Trükkös megoldással marad előnyben a Mercedes?

A Mercedes is tisztában van vele, hogy a Ferrari egyre közelebb kerül hozzájuk a motorerő tekintetében, ezért minden lehetőséget megpróbálnak kihasználni, hogy megőrizzék az előnyüket az olaszok előtt. Legutóbb egy vitatott húzással próbálták ezt elérni: miután az idény során többször felmerült, hogy egyes csapatok illegális módon, olajégetéssel próbálnak nagyon teljesítményt kihozni a motorjukból, az FIA több lépésben szigorított az olajfogyasztással kapcsolatos előírásokon.

A legújabb szigorítás Monzában lép érvénybe, az először Spa után bevetett motorok már csak 0,9 liter olajat fogyaszthatnak 100 km-en, míg korábban 1,2 liter volt a limit.



Az új előírást a Magyar Nagydíj előtt hozták nyilvánosságra, és a Mercedes még gyorsan cselekedett: a Belga Nagydíjra új motort szereltek be az autóikba, amelyre ezért még nem vonatkozik a hétvégén életbe lévő szigorítás. Lewis Hamilton és Sebastian Vettel így az idény végéig az 1,2 literes limittel használhatja a motorjait, a Mercedes partnercsapatai viszont már csak az új szabályoknak megfelelően, a 0,9 literes értéket betartva szerelhetnek be új erőforrást.

Mivel a motorgyártók elvileg kötelesek ugyanazt a specifikációt homologizáltatni az összes csapatuk számára, az FIA döntése állítólag felbosszantotta a Ferrarit, de Toto Wolff tagadja, hogy feszültség alakult volna ki a két élcsapat között. "Eddig nem merült fel köztünk ez a téma - nyilatkozta a Mercedes vezére. - Keményen csatázunk egymás ellen, de olyan a kapcsolatunk, hogy ha valakinek problémája van, akkor azt megbeszéljük zárt ajtók mögött."

Vége a belháborúnak a Force Indiánál?

Az egyik legkeményebb csapaton belüli küzdelem a Force Indiánál zajlik az idei szezonban, ahol Sergio Péreznek és Esteban Oconnak gyakran kerék-kerék elleni csatában kell harcolnia a jobb helyekért, ám könnyen lehet, hogy az idény hátralévő futamain visszafogottabb versenyzést látunk majd a két pilótától. A Belga Nagydíjon ugyanis megint túl messzire mentek, ismét összeütköztek, és a Force Indiánál ezzel betelt a pohár - a futam után rögtön kijelentették, hogy nem engedik többé szabadon harcolni őket, ha kell, csapatsorrend dönt majd a helyezésükről. Spában a rajtnál is egymásnak koccantak, majd a 29. körben megint ütköztek, amikor Ocon előzni próbálta a csapattársát, aki nem hagyott neki elég helyet az F1 egyik legveszélyesebb kanyarja, az Eau Rouge felé közeledve.

A két pilóta viszonya a pályán kívül is egyre ellenségesebb: Ocon Belgiumban dühösen kijelentette, hogy Pérez meg akarta ölni őt, a mexikói pedig elismerte, hogy a személyes konfliktusuk is közrejátszhat a gyakori ütközésekben. Azt azonban határozottan tagadta, hogy szándékosan ütközött Oconnal, és csalódottan vette tudomásul a csapattársa megjegyzéseit.

Kettejük kapcsolata annyira elmérgesedett, hogy a Force India komoly szankciókat is kilátásba helyezett egy újabb ütközés esetére:



ha megismétlődik a spái incidens, egyiküket akár el is tilthatják a versenyzéstől a következő hétvégén. "Nem tudták egymás között megoldani a problémájukat, ezért muszáj közbeavatkoznunk - nyilatkozta az ügyvezető igazgató Otmar Szafnauer. - Mi sem szeretünk csapatutasítást alkalmazni, mert az mesterségessé teszi a versenyzést, de van egy határ. Már eddig is túl sok pontot veszítettünk az ütközéseik miatt, ha nincs más megoldás, muszáj megtiltanunk nekik, hogy egymást támadják."

Közel a szakításhoz a McLaren és a Honda?

A hungaroringi kettős pontszerzés után a McLarennek Spában esélye sem volt a mezőny első felében végezni, a gyors pályán megint kiütközött az óriási lemaradásuk a motorerő terén. A gyenge futam a japánok szempontjából a legrosszabbkor jött, mert a McLarennek hamarosan muszáj eldöntenie, melyik motorszállítóval folytatják a 2018-as szezonban, ráadásul a papírforma szerint ezen a hétvégén sem számíthatnak jobb szereplésre. Az Autosport információi szerint a McLaren már el is döntötte, hogy szakít a Hondával, hosszú hetekbe telhet azonban, mire minden részlet a helyére kerül a történetben.

A McLaren számára a Renault maradt az egyetlen reális opció, ők azonban nem szeretnének a jelenleginél több csapatnak motort szállítani.



A McLaren ezért megpróbálja elérni, hogy a korábbi terveknek megfelelően a Honda lássa el motorokkal a Toro Rossót - így felszabadulna egy hely a Renault-nál, és a japánok sem maradnának csapat nélkül. A Toro Rosso és a Honda korábban már tárgyaltak egymással, s bár akkor nem állapodtak meg, állítólag újra intenzíven dolgoznak az ügyön. A Red Bull fiókcsapata a hírek szerint a monzai hétvégét tűzte ki a motorokkal kapcsolatos döntés végső határidejének.

A McLaren azért is próbálhat szabadulni a Hondától, mert a japánok motorjaiból kiábrándult Fernando Alonso többször is utalt rá, hogy elhagyja az istállót, ha nem tudnak más gyártótól erőforrásokat szerezni. A Belga Nagydíj hétvégéjén is élesen kritizálta a Hondát, és amikor arról kérdezték, mi kell ahhoz, hogy 2018-ban is a McLarennél maradjon, egy egyértelmű utalással válaszolt: "Csak egyetlen változást szeretnék."

Kérdés azonban, Alonso hova mehetne, ha úgy dönt, elhagyja a jelenlegi istállóját - az eddig a legfőbb opcióként emlegetett Renault-nál kijelentették, hogy nem állnak készen a spanyol fogadására, az élcsapatoknál pedig már nincs hely. Spában felröppent a híresztelés, hogy Alonsót a Williams próbálja magához csábítani, és az IndyCarba is várnák őt, jelenleg azonban mégis az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy marad a McLarennél.

Mikor fogy el Verstappen türelme?

Akárcsak Alonsónak, Max Verstappennek is a motorok keserítik meg az életét az idei szezonban, ő viszont a Renault erőforrásai miatt küszködik. A hollandot jóval gyakrabban sújtja motorhiba, mint a másik Red Bull-lal versenyző Daniel Ricciardót - az eddigi 12 versenyből hatszor kiesett, négyszer a motor problémái miatt. Emiatt a bajnokságban is komoly hátrányba került a csapattársához képest, Ricciardo eddig 65 ponttal többet szerzett nála.

Verstappen egyre keményebb kritikákkal illeti a Renault-t, és már arra is utalt, hogy ha nem javul a helyzet, új lehetőségek után néz. "Tudom, hogy nem a Red Bull hibázik, de nekem az egész csomagot kell néznem - mondta.

Nyerni szeretnék, és ha ez itt nem jön össze, később talán új helyen kell próbálkoznom."

Verstappen elmondta, már Helmut Markóval is közölte, hogy elégedetlen a jelenlegi helyzettel, azt viszont kizártnak tartja, hogy már jövőre csapatot váltson, a szerződése ugyanis 2019 végéig szól. A következő szezonra valószínűleg egyébként sem találna magának helyet valamelyik élcsapatnál, a Ferrarinál viszont 2019-re felszabadulhat egy ülés, mert Kimi Räikkönen megint csak egy évre szerződött le az olaszokhoz. Verstappen és a Ferrari közös jövőjéről régóta jelennek meg híresztelések, de a holland Spában azt mondta, egyelőre nem is gondol arra, hogy az olasz istállónál versenyezhet a jövőben.

A hétvége programja:

2017. szeptember 1., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. szeptember 2., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. szeptmeber 3., vasárnap

14.00 Olasz Nagydíj

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!