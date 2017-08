Olajégetős motorral gyorsulja le a Mercedes a Ferrarit

A Ferrari versenyzői szerint sokkal közelebb voltak a Mercedeshez a vártnál, de az egyenesben még mindig lassabbak az Ezüstnyílnál. A Mercedes trükkös előnyt szerzett a motorok terén.

Szinte mindenki előre odaadta volna a győzelmet a Mercedesnek a múlt hétvégi Belga Nagydíjon, de a küzdelem sokkal szorosabb lett a vártnál, mert Sebastian Vettel végig üldözni tudta Lewis Hamiltont, Kimi Räikkönen pedig megelőzte Valtteri Bottast. A finn pilóta viszont továbbra is úgy véli, hogy hátrányban vannak.

„Úgy érzem, hogy az egyenesekben még nem vagyunk ott velük – mondta. – Azt kell tennünk, amit a leggyorsabbnak tartunk. Több területen is próbálunk fejlődni, nem csak az erőforrásnál. Több dolog kombinációjával lehetünk a leggyorsabbak. Szerintem az emberek arra számítottak, hogy ez simán a Mercedes pályája lesz, de nem volt könnyű dolguk, úgyhogy jó irányba tartunk.”

Vettel kétszer is támadta Hamiltont, egyszer ráadásul gumielőnye is volt, de előzni nem tudott, Räikkönennek pedig dupla szélárnyék kellett ahhoz, hogy lehagyja Bottast. Vettel elismerte, hogy elrontotta a második támadást, de a vereség ellenére is pozitívumként értékelte, hogy a Ferrari versenytempója nagyon jó volt, és az autó igen jó visszajelzéseket adott a számára.

Nem sokat változtattunk Silverstone óta, ez megmutatja, hogy ott rossz hétvégénk volt, de az autón is fejlesztettünk, különösen a versenyre.”

„Ott átlagosan egy másodpercre le voltunk maradva, úgyhogy ez nagy előrelépés, és nagyon boldog vagyok. Szerintem jó úton járunk, és nem hinném, hogy van olyan pálya, amitől tartanunk kellene – jelentette ki. – Értékelnünk kell, hogy ez egy remek hétvége volt a számunkra. Mindkét autó gyors és versenyképes volt, szerintem közelebb voltunk a versenyen, mint azt várhattuk előtte.”

Noha a Ferrari optimista lehet a gyors pályán mutatott formájukkal kapcsolatban, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Mercedes győzelmét az új motorjuk is segítette, ami ráadásul az olajfogyasztással kapcsolatos szigorítás előtt került be az autóba. A szabályok szerint a Monza előtt beszerelt motorok még 1,2 liter olajat fogyaszthatnak 100 km-en, Monzától viszont csak 0,9-et.

A Ferrari állítólag rossz néven vette, hogy a Mercedes a gyári csapatával kihasználta ezt a kiskaput,

de Toto Wolff szerint vita „nem merült fel” a két csapat között, és óva intett attól, hogy nyilvánosan intézzék ezt az ügyet. Azt mondta, egyelőre „lazán” veszi a helyzetet. „Kiélezett küzdelmet vívunk, és olyan kapcsolatban vagyunk, hogy összedugjuk a fejünket, ha probléma van, majd zárt ajtók mögött megbeszéljük” – idézte Wolffot a Motorsport.com.

A helyzetet árnyalja, hogy a szabályok szerint minden motorgyártó köteles ugyanazt a specifikációt homologizáltatni a gyári istállók és az ügyfelek számára is, ezért felmerült, hogy amikor a Williams és a Force India is megkapja a gyári csapat által már Spában használt motort, akkor a Mercedes is kénytelen lesz visszavenni az olajfogyasztást 0,9 liter/100 km-re.

Az FIA azonban úgy döntött, hogy csak az ügyfeleknek kell betartani az új határértéket,

a gyári Mercedes tehát ugyanazt az erőforrást magasabb olajfogyasztással működtetheti majd, holott a 0,9 literes szintnek is meg tudna felelni, mivel az ügyfelek érdekében ezt kötelezően vállalniuk kell. A Ferrari közben már kénytelen lesz tartani magát a 0,9 literes értékhez, ha új erőforrást vetnek be vagy esetlegesen magasabb fogyasztású, de régebbi fejlesztésű motorokat kell használniuk.

