Hamilton a Ferrariról álmodott, de ez Vettel miatt szertefoszlott

A Mercedes versenyzője szerint Sebastian Vettel szerződtetése megakadályozza, hogy ő is Maranellóba igazoljon. Úgy hírlik, ezt Vettel már nem vétózhatná meg.

Nem keltett meglepetést az F1-es közvéleményben, hogy Sebastian Vettel meghosszabbította a szerződését a Ferrarival. A Scuderia hároméves megállapodást jelentett be, ami 2020 végéig érvényes, de Vettel nem tagadta, hogy kilépési záradék is van benne. Feltételezve, hogy a négyszeres világbajnok kitölti a szerződését, a Ferrari meghatározó alakja marad a közeljövőben.

Bár a Sky Sports úgy értesült, hogy Vettel az idén lejáró szerződésével ellentétben már nem vétózhatja meg Fernando Alonso leigazolását, Lewis Hamilton a Belga Nagydíjon kijelentette, a német pilóta maradása várhatóan megakadályozza azt, hogy ő maga belátható időn belül a Ferrari versenyzője lehessen.

„Minden versenyző álmodik erről, engem is beleértve – mondta Hamilton a Ferraritól az olasz Sky-nak. – Hogy valaha is eljutok-e oda… Gondolom, a következő három-négy évben biztosan nem. Ők nagyon lojálisak a versenyzőikkel. Mi versenyzők, különösen azok, akik most nem a Mercedesnél vagy a Ferrarinál mennek, lesz egy lehetőségük a jövőben, mert Kimi (Räikkönen) nem lesz ott örökké.”

Keményen hajtani fognak majd, hogy megszerezzék azt a helyet.”

Hamilton a hétvége előtt azt mondta, szerinte Vettel nem akarna az ő csapattársa lenni, mert a Mercedesnél nem tudná maga köré szervezni a csapatot úgy, ahogy a Ferrarinál teszi. Korábban pletykáltak arról, hogy Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója szívesen látná Hamiltont, de 2018 végéig szerződése van a Mercedesszel, bár egyelőre nem terveznek hosszabbítást.

„Nagyon jó a kapcsolat Lewis és a Mercedes között – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója. – A szezon végéig nem kezdünk el ilyen témákról beszélni. Most nyolc nehéz verseny vár ránk, és nagyon feszült időszakunk lesz, amikor nem helyes ilyenekről tárgyalni” – kommentálta Wolff a szerződéshosszabbítás ügyét.

A sajtó elsősorban a Red Bull versenyzőit boronálta össze a Ferrarival.

„Amikor a Ferrarival kapcsolatos kérdéseket kapok, úgy érzem, hogy ezek inkább a rajongóktól és a médiától érkeznek, és nem feltétlenül a Ferraritól – nyilatkozta Daniel Ricciardo. – Talán az emberek szeretnék ezt látni, de azok nem biztos, akik számítanak. Tudva, hogy 2019-ig valószínűleg nem történik semmi, nekem túlságosan távoli ezen gondolkodni.”

