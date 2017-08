A Renault-nak nem kell egy zaklatott Alonso

Cyril Abiteboul szerint Fernando Alonso nem lenne jókor jó helyen, ha jövőre visszatérne a Renault-hoz, és ez a csapatnak sem kedvezne. Robert Kubica képességeiről nincs meggyőződve.

Egyre jobban szorítja az idő Fernando Alonsót, akinek talán F1-es pályafutása utolsó nagy döntését kell meghoznia azzal kapcsolatban, hogy hol tölti a visszavonulása előtti éveit. Alonso 36 esztendős, és mindenképpen újra nyerni akar, mielőtt elhagyja az F1-et, de a Ferrarinál, a Red Bullnál, és valószínűleg a Mercedesnél sem lesz hely a számára a közeljövőben.

A Belga Nagydíjon felmerült, hogy a Williams érdeklődik iránta, és a McLaren is szeretné őt megtartani, de Alonso valószínűleg csak akkor hajlandó náluk maradni, ha lecserélik a Honda erőforrást, amire szintén elég kevés az esély. Menekülőútként ott lehet a Renault, egykori sikerei színhelye, de a csapatfőnök szerint ez nem lenne jó ötlet.

„Először is, ő most egy nagyszerű csapat tagja, és számos stratégiai szempontot kell most mérlegelniük – mondta Cyril Abiteboul a Motorsport.com-nak. – Másodszor, szerintem nyilvánvalóan figyelembe kell venni a saját időzítését, valamint a csapatét, és ezeknek passzolniuk kell egymáshoz, mert ettől lehet sikeres az együttműködés, nem azért, mert a múltban az volt.”

Minket a jövő aggaszt jobban. Neki sürgősen olyan helyzetbe kell kerülnie, ahol a világbajnokságért küzdhet.”

„Mi tudjuk, hogy nekünk egy kis időre van még szükségünk, hogy olyan autónk legyen, amivel ezt felajánlhatjuk, és én egyáltalán nem akarnék egy zaklatott Fernandót egy Renault-ban látni. Ez biztos” – szögezte le Abiteboul. A Renault-nál Jolyon Palmer helyére keresnek versenyzőt, felmerült Carlos Sainz és Sergio Pérez neve is, de a legtöbbször Robert Kubicát emlegették.

„Robertet én soha sem fogom B vagy C tervként emlegetni. Ha egyértelműen kijelenthetnénk, hogy képes versenyezni az F1-ben, akkor nem kérdeznének erről, de sajnos ez még nem világos. Sokan lehetnek érdekesek a számunkra. Mivel az autónk már többé-kevésbé a negyedik legjobb, több lehetőségünk adódott, mint amire számítottunk.”

Alonso a Williamsszel kapcsolatos pletykákat nem kommentálta, a McLaren motorszállítójára vonatkozó kérdéseket pedig elutasította.

„Én csak egy versenyző vagyok, az én dolgom, hogy a lehető leggyorsabban vezessek, és nem az, hogy ilyen döntéseket hozzak – mondta. – Kedvelem ezt a csapatot. Az előző három szezon nehéz volt, de a McLaren a világ egyik legjobb csapata. Szívesen folytatnám velük, de a következő néhány hét során meglátjuk, mi történik.”

