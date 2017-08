Ocon szerint Pérez meg akarta őt ölni Belgiumban

A Force India eltiltással fenyegeti a renitens versenyzőit. Szabadon már nem versenyezhetnek egymással, de a sarokba is állítják őket, ha még egyszer összeütköznek.

Kétszer is összeütköztek a Force India versenyzői a múlt vasárnapi Belga Nagydíjon. Először közvetlenül a rajt után, majd a verseny második felében nagyjából ugyanott, az Eau Rouge kanyar előtt, hasonló helyzetben. A rajtnál még nagyobb baj nélkül megúszták az esetet, később viszont Sergio Pérez defektet kapott, Esteban Ocon pedig letörte az első szárnyának felét.

Oconnak szerencséje volt, mert a törmelék miatt pályára lépett a Safety Car, és így pontot mentett Spában, Pérez viszont később feladta a versenyt, így a Force India összességében ismét pontokat szórt el. Otmar Szafnauer, az istálló operatív igazgatója már a leintés előtt kilátásba helyezte, hogy megtiltják a pilótáiknak a szabad versenyzést, és később az eltiltásukat is felvetette.

„Ha ez ismét megtörténik, megoldást kell találnunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy kiket ültetünk az autóba – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. – Elkeserítő, hogy (a versenyzők) nem tudták rendezni ezt, és a csapatnak kell nagy testvért játszania. Kár ezért, de a csapat az elsődleges, ezt kell tennünk” – mondta, és hozzátette, az Olasz Nagydíj előtt kioktatják a pilótáikat a küzdelmük új szabályairól.

Ocon már a csapatrádión is Pérez eltiltását követelte,

a futam után pedig többször azt nyilatkozta, hogy a csapattársa az ő életét veszélyeztette, amikor 300 km/órás tempónál összeütköztek az Eau Rouge előtt, a Twitteren pedig ennél is messzebb ment. „Kármentés volt a mai nap, jól alakult a verseny, amíg Pérez nem akart kétszer is megölni” – utalt kis túlzással a történtekre, megfeledkezve arról, hogy már a rajtnál is összecsaptak egymással.

„A rajtnál nem megfelelő motor-üzemmódot választottam, körülbelül 50%-kal kisebb volt a teljesítményem – felelte Pérez egy videóüzenetben. – Ezt az is bizonyítja, hogy egy piros fény villogott az autóm hátulján, ami arra figyelmeztetett, hogy nincs elég felszabadítható energiám. Jól rajtoltam, és sikerült megelőznöm (Nico) Hülkenberget, de aztán mindenki mellém ért.”

Pérez szerint meglepte őt, hogy Hülkenberg messziről is mellé ért balról, és nem számított arra, hogy Ocon jobbról fogja támadni őt.

„A második balesetnél nem volt hely két autónak, ennek csak ütközés lehetett a vége. Várhatott volna az Eau Rouge utánig, és akkor könnyen előzhetett volna. Nagyon szomorú vagyok, hogy azzal vádol, hogy meg akartam őt ölni, mert én nem ilyen srác vagyok. Nem fogok hülyeségeket beszélni, csak az igazat, és továbblépek. Profik vagyunk, én is mondhattam volna sok mindent korábban.”

Ocon is lenyugodott

Hétfőn már Ocon is tisztábban látta a történteket, és a Twitteren konstruktívabban állt Pérezhez, valamint a spái balesethez.

A pillanat hevében a nagyon veszélyes helyzet miatt igen feldúlt voltam, de továbblépünk.

„Egy csapat vagyunk, és értékelem, hogy a csapattársam elnézést kért. Szeretnénk jobban összedolgozni. Elkötelezett vagyok a Force India sikere mellett, és bizakodom abban, hogy magunk mögött tudjuk hagyni ezt, hogy közösen még nagyobb sikereket érhessünk el. Nagy kihívás vár ránk, hogy megtartsuk a 4. helyet, és ettől a céltól semmi sem fog eltántorítani minket.”

