Verstappen: Már Alonsóval versenyzem a kiesések terén

A holland pilóta szerint már nem csupán balszerencse, hogy az idei versenyek felét feladta. Nem bírja már sokáig a Red Bull botladozásait.

Nagy reményekkel vágott neki a Belga Nagydíjnak Max Verstappen, hiszen holland szurkolók ezrei látogattak ki miatta a pályára, de ahogy Ausztriában, úgy Spában is már a verseny elején kiesett. A Red Bull ezúttal 8 kört, kevesebb, mint a táv negyedét bírta ki, mielőtt Verstappen kénytelen volt hitetlenkedve félreállni.

„Most már a versenyek 50 százalékát kieséssel fejeztem be – utalt az NBC-nek az idei helyzetére. – Ez hihetetlen, ahogy a rádión is mondtam, egyszerűen nem hiszem el, hogy ez megtörténhet. Az elején persze lehetett azt mondani, hogy balszerencsém volt, de most már Fernando (Alonsóval) versenyzek a kiesések száma terén. Ez elképzelhetetlen. Egyáltalán nem vagyok boldog.”

Verstappen az NBC-nek és a Sky Sportsnak is kijelentette, a miatta drága jegyeket vásárló szurkolók miatt is nagyon sajnálja, hogy már 8 kör után kiesett, és „szótlanul” áll a történtek előtt. A holland tinédzsert tovább szomoríthatja, hogy amíg versenyben volt, Daniel Ricciardo előtt autózott, és az ausztrál később a 3. helyen ért célba, és ő köszönhette meg a hollandok kitartását.

Bár az ifjú tehetséget legalább a következő szezon végéig szerződés köti a Red Bullhoz, már most folyamatosan pletykálnak arról, hogy elvágyódik a csapattól, és nem kizárt, hogy az újabb csalódás lendületet ad az átigazolásának, még ha ez nem is a következő két évben történik meg. Őt azonban egyelőre nem a jövő foglalkoztatja, hanem az, hogy az idén be tudja fejezni a versenyeket.

„Nem nagyon aggódom a jövő miatt, hogy mi lesz a következő évben, csak be akarom fejezni a versenyeket, és jó eredményeket akarok elérni. Az egész hétvégén nagyon keményen dolgoztunk, erre megint kiestünk. Az eredmények nem jönnek, úgyhogy most nem érdekel, mi lesz jövőre vagy utána. Le kell ülnünk megbeszélni ezt, de most alig várom, hogy hazamenjek.”

A Sky Sports megkérdezte tőle, hogy hány kiesést visel el, mielőtt átgondolja a jövőjét, erre azt felelte: „Nem tudom, de már nem túl sokat.”

