Hamilton és Vettel csatája még Laudának is sok volt

A legendás pilóta szerint Lewis Hamiltonnak hibátlan versenyt kellett futnia ahhoz, hogy visszaverhesse Sebastian Vettelt. Az egész világbajnokság összképe megváltozhat.

Lewis Hamilton megnyerte a Belga Nagydíjat, de az előzetes várakozásokkal ellentétben a Mercedes nem tudott simán felülkerekedni a Ferrarin, és a 2. helyezett Sebastian Vettelnek is lett volna esélye arra, hogy a pályán megelőzze Hamiltont. A brit pilóta a pole pozícióból indulva rögtön védekezni kényszerült Vettellel szemben, majd az egész versenyen 1,5-2 másodpercen belül autóztak.

Vettel a Safety Car utáni újraindításkor tudott még támadni, de Hamilton precízen ezt is kivédte, miközben az abroncsainak hőmérsékletére is oda kellett figyelnie. A verseny összképén látszott, hogy ha Hamilton nem követ el hibát, Vettel nem lesz elég gyors az előzéshez, de még főnöke, Niki Lauda is elismerte, hogy nem cserélt volna vele.

„Kemény volt az összecsapás Sebastiannal, és elismerem, hogy ezen a versenyen nem szívesen vezettem volna – mondta a Sky Sportsnak a korábbi háromszoros világbajnok, aki korszakának egyik legkeményebb versenyzője volt, és szó szerint halált megvető bátorsággal küzdött. – Az elsőtől az utolsó körig padlógázzal mentek, nem volt tér semmilyen hibára. Lewis lenyűgöző volt.”

Egy ilyen verseny megnyeréséhez mindent jól kell csinálni

– kommentálta Lauda, hogy az utolsó etapra Hamilton és Bottas lágy gumikat kapott, míg rajtuk kívül mindenki ultralágyakra váltott, de ez végül Hamilton esetében nem bizonyult sorsdöntőnek, Bottas viszont visszaesett a gyorsabb abroncsokkal támadó Daniel Ricciardo és Kimi Räikkönen mögé, és a világbajnoki küzdelemből nagyjából kiesve, csak az 5. helyezést érte el, és 41 pont a hátránya.

„Ez a verseny nagyon jót tett a bajnokságnak. Igazán zseniális volt. Lewis Hamilton szenzációsan versenyzett az egész hétvégén – mondta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a BBC-nek. – Bottas újraindulása szerencsétlen volt, ezt rendesen ki kell elemeznünk. Itt nekünk jól kellett szerepelni, de a Ferrarik is közel voltak, és az éllovasuk még mindig vezet.”

Miért nem ultralágy gumit választottak a végén?

Első ránézésre a Mercedes nagy kockázatot vállalt, amikor Hamiltont és Bottast lágy gumikkal engedték ki az utolsó etapra, de Wolff a Sky Sportsnak elismerte, hogy minden új ultralágy szettjüket elhasználták az időmérőn, és James Allison technikai igazgató úgy vélte, hogy az utolsó 13-14 körre jobb választás a lágy, ha Hamilton és Bottas átvészeli az új rajtot.

Wolff azt sem tagadta, hogy a Ferrari tempója meglepte a Mercedest.

„Jó munkát végeztek, beváltak a fejlesztéseik. Ez a pálya nem kedvezett nekik, ahogy Silverstone sem, és a vártnál sokkal közelebb kerültek. Meredeken kell tartani a fejlődésünk ütemét, és hibátlan újításokat kell hoznunk az autónkhoz” – összegzett, elsősorban a lassabb pályákra utalva.

A verseny alatt hallott rádióüzenetek alapján Hamiltonnak bőven akadt dolga, miközben Vettelt próbálta maga mögött tartani, különösen a Safety Car-fázis idején volt feszült, mert gondot okozott a számára, hogy üzemi hőmérsékleten tartsa a lágy abroncsokat a három kör alatt, amíg felvezették a mezőnyt.

Hamilton a rádión azzal vádolta a versenyirányítást, hogy belenyúlt a futam alakulásába.

„Úgy éreztem, hogy olyan volt, mint a NASCAR-ban, ahol sokszor ok nélkül is behívják a Safety Cart – nyilatkozta Hamilton, miután már a rádión is háborgott, hogy nem engedik el őket, pedig a törmeléket már feltakarították. – A szárnyat eltüntették, miután lelassítottunk, elég lett volna egy virtuális Safety Car, de ők versenyt akartak, úgyhogy behívták az igazit.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!