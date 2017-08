Räikkönen: Feleslegesen osztogatnak büntetéseket

A finn pilóta kiborult, mert a sportfelügyelők tönkretették a versenyét egy szerinte szükségtelen büntetéssel. Sebastian Vettel már tudja, hol rontotta el Lewis Hamilton megtámadását.

A szombati időmérő edzésig jól alakult Kimi Räikkönen hétvégéje Belgiumban, akkor viszont csak a 4. helyet érte el, a futamon pedig nem vett tudomást egy sárga zászlós szakaszról a verseny 8. körében, és gázelvétel nélkül haladt el Max Verstappen lerobbant autója mellett. Räikkönent nagyon szigorúan 10 másodperces stop/go büntetéssel sújtották.

Az FIA nagyon komolyan veszi azokat a helyzeteket, amikor védtelen sportbírók a versenytempóban száguldó autók közelébe kénytelenek menni, ezért keményen megtorolták, hogy Räikkönen az élmezőny többi tagjával ellentétben kicsit sem lassított. Ő azonban úgy véli, hogy szükségtelen volt a büntetés, ami után még 3 büntetőpontot is adtak neki.

„Szerintem ez egyáltalán nem volt veszélyes. Távol állt attól, de (a sportfelügyelők) úgy érezték, hogy ki kell osztaniuk egy büntetést. Ezúttal ez engem érintett, legközelebb meg valaki mást fog. Előfordul az ilyen, de néha itt-ott elég szükségtelenül szabnak ki büntetéseket – nyilatkozta a rezignált versenyző.

Räikkönen végül visszaszerezte a 4. helyet, de dobogós is lehetett volna, ha a büntetés miatt Daniel Ricciardo nem kerül elé.

Az élen közben Sebastian Vettel riválisát, Lewis Hamiltont üldözte. Amikor Räikkönen megelőzte Valtteri Bottast, Vettel is támadta Hamiltont, de ő nem tudta átvenni a vezetést, mert az Eau Rouge kanyar előtt túlságosan közel ment a Mercedeshez és kénytelen volt elvenni a lábát a gázról, a Kemmel egyenesben pedig már nem volt elég a Ferrari ereje az előzés befejezéséhez.

„Ahogy az (első) rajtnál is, nehéz volt megtalálni a megfelelő időzítést és a távolságot – mondta Vettel. – Utólag már lehet, hogy túl közel mentem hozzá, de ez nem volt egyértelmű, mert azt is figyelnem kellett, hogy mit csinálnak mögöttem a többiek, és ha túl távol lettem volna, akkor még ezt a fél lehetőséget is elszalasztottam volna. Ha megismételhetném, talán kissé másként csinálnám.

Vettel szerint a Ferrari versenytempójával nincs már gond, de ismét kiemelte, hogy az időmérőn még mindig nem tudnak mit kezdeni a Mercedes extra teljesítményt nyújtó motor-üzemmódjaival.

„Így is elégedettek vagyunk, mert jó volt a tempónk, az egész versenyen üldöztük őket. Nem volt olyan pillanat, amikor lassabbak voltunk, sőt olyan fázisok is akadtak, amikor kissé gyorsabbnak bizonyultunk, és jól bántunk a gumikkal is, bár az egész első etap során szorosan mögötte mentem. Sok a pozitívum, és így kell ezt folytatnunk. Ha tegnap megszerezzük a pole-t vagy valahogy az élre kerültünk volna, más lett volna a helyzet, mert nehezen előztek volna meg, és ez a mi esetünkben is így volt. Nagyjából azonos a sebességünk.”

