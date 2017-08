Alonso a bolondját járatta a Honda motorral

Az erőforrás szoftvere nem értette, hogy Fernando Alonso hogyan tud olyan gyorsan menni a pályán, és elvesztette a fonalat. Alonso maradna a McLarennél, de már a Honda leváltására utalgat.

Komikus hibát volt kénytelen elismerni a Honda F1-es programjának vezetője a Belga Nagydíj időmérő edzése után. Fernando Alonso majdnem bejutott a Q3-ba, de az utolsó mért körén az erőforrásának teljesítménye visszaesett, pedig e nélkül szerinte simán képes lett volna olyan gyorsan menni, hogy az elég legyen a legjobb 10 közé. A Honda motornak viszont ez túl gyors volt.

Alonso erőforrása a 11-es és a 12-es kanyar között körülbelül 160 lóerőt vesztett, mert az energia-visszanyerő rendszer nem lépett működésbe. Az erőforrás nem a hagyományos értelemben romlott el, a Motorsport.com megtudta, hogy a Honda által használt algoritmus megzavarodott, és a motor gyakorlatilag „nem tudta”, hogy Alonso éppen a pálya melyik részénél tart.

Az algoritmus a számottevő gázadások alapján számolja ki, hogy az autó éppen melyik kanyarban halad, és ehhez igazítja az energia-visszatáplálást, de a rendszer nem vette észre, hogy Alonso padlógázzal átment a Pouhon kanyaron, mert korábban mindig elvette ott a lábát a pedálról. Haszegava Juszuke elismerte, hogy Alonso újszerű pedálhasználata keltett zavart a rendszerben.

A vasárnapi futamon Alonso kiborult, és azt mondta a rádión, „kínos, nagyon kínos” a Honda motorja.

A spanyol pilóta végül 14:50-kor megkérdezte a mérnökét, hogy várható-e eső, és rögtön megtudta, hogy nem, majd 14:51-kor motorhibát jelentett a csapatnak, és feladta a versenyt. A Sky Sports riporterének viszont megerősítette, hogy tényleg elromlott az erőforrás az autóban, majd elszólta magát, és azt mondta, hogy már csak „7-8 versenyt” bír ki a jelenlegi helyzetében.

„Csak egyetlen változásra lenne szükség – célozgatott a Honda motorra. – Szerintem rengeteg megoldás van, de ezeket meg kell találnunk, és maguktól nem fognak jönni, miközben az eget kémleljük. Le kell ülnünk, dolgoznunk kell, és remélhetőleg a legjobb megoldásra jutunk a jövő évre vonatkozóan.”

Meglátjuk, mi történik a következő hetekben. Én boldog vagyok a csapattal.”

„A McLarennel eddig három kemény szezonunk volt, de ez a világ egyik legjobb csapata, és szívesen folytatnám velük a munkát, de meglátjuk, hogy mit hoznak a következő hetek” – mondta Alonso, akit állítólag a Williams is csábít, és ő maga is elismerte, hogy más csapatoktól is kapott ajánlatokat. „Korábban még soha sem kaptam olyan nagy értékű ajánlatokat, mint most.”

Palmer megbüntetné

Alonso a Belga Nagydíj elején hősiesen próbálta maga mögött tartani a McLaren Hondánál gyorsabb autókat, egy kőkemény manőverrel még vissza is előzte az őt támadó Nico Hülkenberget. Később azonban egyre hátrébb szorult, nyers stílusban rádiócsendet kért a mérnökétől, tesztnek nevezte a versenyt, de ugyanúgy küzdött, például Jolyon Palmert is leszorította a pályáról a Rivage kanyarban.

Beragadtunk Alonso mögé, aki elég nyilvánvalóan leszorított a pályáról

– mondta Palmer. – Ha engem kérdeznek, ez semmiben sem különbözött attól, amit Kevin (Magnussen) tett (Nico Hülkenberggel a Hungaroringen). Ugyanaz volt. Nem tudom, hogy megbüntetik-e, de ez nekem két helyet jelentett. A kanyar közepén úgy döntött, hogy leszorít. Majd a sportfelügyelők eldöntik, de ha Magnussen büntetést kapott, Alonsónak is biztosan ez járna.”

