Betelt a pohár, Pérez és Ocon többé nem támadhatja egymást

A Force India két versenyzője, Sergio Pérez és Esteban Ocon rendkívül kemény harcot vív a csapaton belül elfoglalt vezető pozícióért, és az idény folyamán több alkalommal a pályán is összetűzésbe kerültek. Az Azeri Nagydíjon valószínűleg egy dobogós helyet is vesztettek az ütközés miatt, és a Hungaroringen is összeakadtak a rajt után. Úgy tűnik, a korábbi ütközések nem tántorították el őket attól, hogy továbbra is keményen küzdjenek egymás ellen:

a Belga Nagydíjon kétszer is összeütköztek.

Pérez és Ocon először az első körben akadt össze, miután a mexikói próbált előretörni a rossz rajtja után. „Az első incidens teljes mértékben az én hibám volt, ezt el kell ismernem. Lassan indultam el a rajtrácsról, mert rossz motorüzemmódot választottam, és nem volt elég motorerőm – magyarázta Pérez. – Megpróbáltam kijavítani a hibát, de összeértünk Estebannal, mert nem láttam őt. Ezért bocsánatot kérek."

Egymást hibáztatják

Az első körös koccanást mindkét autó átvészelte, és a Force Indiák pontszerző helyen folytatták a versenyt, egészen a 29. körig, amikor egy újabb ütközés tönkretette a versenyüket. Ocon Pérezt támadhatta, és az Eau Rouge előtt megpróbált bemenni a mexikói mellé, aki látszólag nem hagyott neki elég helyet, ezért a francia első szárnya hozzáért a másik autó jobb hátsó gumijához. Ocon szárnyáról leszakadt egy darab, Pérez pedig defektet kapott, így mindkettőjüknek be kellett hajtani a bokszba.

A mexikói ezért az ütközésért már nem vállalta a felelősséget. „Tudtam, hogy ott van mögöttem, de azzal is tisztában voltam, hogy nincs helye az előzéshez, ezért védtem az ívet – magyarázta. – Nyilvánvalónak tűnt, hogy csak az Eau Rouge után próbál majd előzni. Ugyanúgy védekeztem ellene, ahogy másokkal tettem volna, és bármelyik másik pilóta is ugyanígy reagált volna."

Pérez arra is gyanakodott, hogy Ocon talán szándékosnak vélte az első körös ütközést, ezért támadta őt később a kelleténél keményebben. A mexikói elismerte, hogy nem ápol jó viszonyt a csapattársával, ezért a gyakori ütközések valószínűleg nem a véletlen számlájára írhatók. „Emlékezzünk csak a bakui versenyre, ahol a falba kényszerített – mondta. – Nem azt mondom, hogy most ezt bosszultam meg, de azóta feszült a viszonyunk. A karrierem során először vagyok ilyen helyzetben, de remélem, megoldjuk a problémát, és elkezdjük szállítani a pontokat a csapatnak."

Ocon természetesen másképp látja a történteket, szerinte egyértelmű, hogy Pérez hibája volt a második ütközés, és kemény szavakkal illette a csapattársát. „Mindkettőnk életét kockáztatta – jelentette ki a csapattársáról. – 300 km/ó-s tempóval hajtottunk be az Eau Rouge-ba, és ő veszélybe sodorta az életemet. Ez a legrosszabb, de persze az sem elhanyagolható, hogy sok pontot veszítettünk miatta. Állítólag ő is profi autóversenyző, de ez ma nem látszott.

Pérezhez hasonlóan a francia is úgy érzi, hogy az elmérgesedett kapcsolatuk vezetett az újabb ütközéshez. „Nem tudom, miért csinálja ezt velem, korábban egyik csapattársával sem tette ezt – mondta. – Beszélni fogok vele, mint férfi a férfival, és az igazat fogom neki mondani. Gyereke fog születni, mégis úgy viselkedik, mintha meg akarna halni – ez egyszerűen nevetséges."

Nincs többé szabad verseny

A legutóbbi ütközés felett már a Force India sem tud szemet hunyni, Otmar Szafnauer kijelentette, a két versenyző többé nem harcolhat szabadon egymás ellen. „Én is csak annyit láttam, mint bárki más a tévében, de nekem úgy tűnt, Sergio a fal felé kényszerítette Estebant – mondta az istálló ügyvezető igazgatója. – A jövőben erre soha többé nem lesz lehetőségük. Eddig tartott, hogy hagytuk őket versenyezni egymással. Ha nem tudnak úgy harcolni, hogy azzal a csapatot is segítsék, akkor többé ne is harcoljanak egymás ellen. Baku után megmondtuk nekik, hogy ha ismét történik köztük egy hasonló incidens, akkor a továbbiakban a bokszból döntjük el a köztük zajló versenyt."

Ocon egyébként egy orrkúpcsere után pontszerzőként, a 9. helyen ért célba, Pérez viszont a leintés előtt kér körrel feladta a versenyt. A sportfelügyelők versenybalesetnek minősítették az incidenst, egyik pilótát sem büntették meg.

