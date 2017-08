Schumacher-Hamilton: Kié a meggyőzőbb statisztika?

Hamilton Belgiumban megszerezte pályafutása 68. pole pozícióját, amivel utolérte Michael Schumachert az örökranglista élén. A két versenyző időmérős statisztikáját összehasonlítva meglepő adatokra derül fény.

A Forma-1-ben a legfontosabb rekordok többsége Michael Schumacher nevéhez fűzödik: 7 világbajnoki győzelmével, 91 futamgyőzelmével, 68 pole pozíciójával és 155 dobogós helyezésével egyértelműen a sportág történetének legeredményesebb versenyzője. A Belga Nagydíj időmérő edzése után azonban a pole pozíciós rekordot immár közösen tartják Lewis Hamiltonnal, aki a 200. nagydíjhétvégéjén utolérte a németet ebben a tekintetben.

A Mercedes brit versenyzője ráadásul lényegesen hamarabb érte el a 68. első rajthelyét, mint Schumacher. Míg Hamiltonnak csak 200 nagydíjra volt ehhez szüksége, Schumacher a 243. időmérőjén, a 2006-os Francia Nagydíjon szerezte meg az utolsó pole-ját. Ebből a szempontból egyébként mindkettejüknél meggyőzőbb a Schumacher előtti csúcstartó, Ayrton Senna teljesítménye, aki 161 nagydíj alatt gyűjtött be 65 pole pozíciót.

Hamilton nagyon korán megszerezte élete első F1-es pole-ját is, újoncként már a 6. versenyén, a 2007-es Kanadai Nagydíjból az első rajtkockából indulhatott, majd a futamot is megnyerte. Schumachernek éveket kellett várnia az első időmérős sikerére, csak 42 verseny után, az 1994-es Monacói Nagydíjon szerezte meg az első pole-ját. Ebben persze az is közrejátszott, hogy

Schumacher gyengébb autókkal versenyzett pályafutása első éveiben, mint Hamilton,

aki a McLaren-Mercedesszel rögtön az első szezonjában a világbajnoki címért küzdött. Érdekesség, hogy Schumacher a Senna halálát követő első versenyhétvégén tudta először megszerezni a pole pozíciót, az 1994-es idény első három versenyét még a brazil kezdhette meg a pole-ból.

Minden évben volt pole-ja

Hamilton arra is büszke lehet, hogy az eddigi összes F1-es szezonjában szerzett legalább egy pole pozíciót – igaz, rajta kívül kevesen mondhatnák el magukról, hogy a debütálásuk óta mindig olyan autóban versenyeztek, amivel a legjobb helyekért lehetett küzdeni. Hamiltonra és Schumacherre is igaz, hogy a pole pozícióból megkezdett futamaik több mint felét megnyerték, de a német ebben a tekintetben hatékonyabb volt a britnél: ő a futamok majdnem 59 százalékán, Hamilton pedig az 53%-án nyert a pole-ból.

Schumacher egyébként 6 évvel az utolsó pole-ja után, 43 évesen is megnyert egy időmérőt, a 2012-es Monacói Nagydíjon azonban nem indulhatott az első helyről, mert az előző futamról magával hozott egy 5 rajthelyes büntetést. Ebben az esetben hiába a leggyorsabb valaki a kvalifikáción, a statisztikákban nem az ő neve mellé kerül a pole pozíció. Hamilton pont a monacói futam előtt, a 2012-es Spanyol Nagydíján járt így, amikor egy technikai szabálytalanság miatt kizárták az időmérőről.

