A Belga Nagydíj időmérő edzésén megtörtént az, ami már régen a levegőben volt, Lewis Hamilton a megszerzett pole pozíciók terén beérte az örökranglistát eddig egyedüliként vezető Michael Schumachert, és most már ketten állnak az élen 68-68 pole pozícióval, mielőtt a brit pilóta várhatóan a közeljövőben át is veszi a vezetést.

Szimbolikus, hogy a csúcsbeállítás pont Spa-Francorchamps aszfaltján történt, ahol Schumacher 1991-ben először versenyzett az F1-es mezőny tagjaként, és ahol 25 évvel ezelőtt először nyert az F1-ben, majd 2004-ben bebiztosította a még mindig egyedülálló rekordot jelentő 7. világbajnoki címét. A pálya ráadásul Kerpenhez, Schumacher szülőföldjéhez is közel esik.

Ez az idén már a második alkalom, hogy Hamilton átírja a rekordok könyvét az időmérő edzéseken, a Kanadai Nagydíjon érte utol gyerekkori hősét, Ayrton Sennát, akkor a Senna-család egy sisak replikájával köszöntötte őt, Schumacher felesége, Corinna pedig Michael barátját és korábbi csapatfőnökét, az F1 aktuális sportigazgatóját, Ross Brawnt kérte fel, hogy gratuláljon Hamiltonnak.

„Azért vagyok itt, hogy átadjak egy nagyon különleges üzenetet Corinna Schumachertől és a Schumacher-családtól – mondta Brawn a célegyenesben, kissé megilletődve.

Gratulálunk, hogy beállította Michael rekordját! Ő mindig azt mondta, hogy a rekordok azért vannak, hogy felülmúlják őket. Köszönetünket fejezzük ki, és elismerésünket küldjük.”

Schumacher Facebook-oldalán később egy hosszabb változat is feltűnt: „Hatalmas elismerésünket küldjük Lewisnak, hogy beérte minden idők pole pozíciós rekordját, ez igazán lenyűgöző. Amikor még versenyzett, Michael mindig azt mondta, hogy a rekordok azért vannak, hogy felülmúlják őket. Kétségtelen, hogy amikor ez megtörténik, az nagy eredmény, és a kiválóság nélkül ez nem lenne lehetséges. Lewis nagyon megérdemli."

Hamiltont nem kerítette hatalmába olyan eufória, mint pár hónappal ezelőtt Kanadában, de már az autóból kiszállva polírozni kezdte az autója orrára festett Mercedes-csillagot, és később is köszönetet mondott a csapatának, hogy hozzásegítették az eredményhez, és külön kitért Brawn szerepére is, aki 2012 végén, pont Schumacher helyére leszerződtette őt a később sikeressé váló Mercedeshez.

„Ez egyébként is az egyik kedvenc pályám, álomszerű, hogy ilyen kört sikerült összerakni. Az enyém a világ legjobb állása, ezért hálás vagyok” – mondta Hamilton, majd az interjút készítő Will Buxton unszolására Schumachert is méltatni kezdte.

„A Ross által átadott üzenetet hallva csak köszönetet szeretnék mondani. Minden nap gondolok Michaelre és a családjára, és imádkozom értük.Kiváltságos vagyok, hogy versenyezhettem vele már a gokartos időkben is Kerpenben, aztán pályán is. Mindig nagyra tartottam őt, és ez manapság is így van. Megtisztelő, hogy eljutottam mellé a pole-ok terén. Ő így is minden idők egyik legnagyobb versenyzője marad.”

A háromszoros világbajnoknak kevesebb hétvége kellett, hogy elérje a 68. pole pozícióját, de az időmérő után sajtótájékoztatóján azt mondta, nem görcsölt ezen.

„Tudtam, hogy ez már a láthatáron van, de nem nagyon gondoltam rá. Nem helyeztem nyomást magamra azért, hogy gyorsan elérek-e ide vagy időbe fog telni. Emlékszem, amikor 1996-ban itt voltam az első nagydíjamon, megremegtek a bordáim, ahogy Michael elhajtott az 1-es kanyarnál. A rajongásom a sport iránt akkor szintet lépett. Most valószerűtlen, hogy utolértem őt a pole-ok terén, különösen azért, mert Michael ekkora legenda. Nagyon büszke vagyok erre.”

Lauda: Ez nagyon kellett

Hamilton az Azeri Nagydíj óta minden második versenyen elérte a pole pozíciót, de Niki Lauda, a csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke szerint a Hungaroringen látott gyengébb forma után ez különösen fontos volt.

Szenzációs volt, és nagyon örülök, hogy a pole pozícióban van, mert ez Budapest után nagyon fontos volt nekünk, és remek munkát végzett

– mondta Lauda a Sky Sportsnak. – Az (új) erőforrás bevált, az autó is jól működik, és mi is mindent jól csináltunk. A különbség a Ferrari és köztünk mindössze 2 tizedmásodperc, és többé-kevésbé egyenletes ütemben haladunk előre.”

Lauda szerint a Mercedes másik versenyzője, Valtteri Bottas az egész hétvégén elégedetlen volt az autója kezelhetőségével, és ezt ő maga is megerősítette.

„Valamiért az egész hétvégén nem voltam elég közel ahhoz, hogy küzdhessek a pole-ért. Lewis nagyon formában van, én viszont kissé zavarban vagyok, hogy miért nem tudtam közelebb kerülni, erre válaszokat kell találnom. Az autó balansza nagyon jónak tűnik, de mindenhol gyenge a tapadás, és sok időt vesztek a nagy sebességű kanyarokban.”

